Федченко о словах в адрес Плющенко: «Я назвала вещи своими именами, как я это вижу. Он тоже, когда произносил свою речь, наверняка думал, что будет реакция. Или не думал»

Теги Евгений Плющенко сборная России Спартакиада ФФКР чемпионат России среди юниоров женское катание Гран-при России Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко объяснила свои высказывания в адрес Евгения Плющенко.

В феврале Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России, где победила ученица Федченко – Алина Горбчаева. Сама Федченко назвала высказывания оппонента истерикой.

– Вы были первой, кто высказался о резких заявлениях Евгения Плющенко на чемпионате России для юниоров. Как вы решились на это?

– Потому что мне задавали очень много вопросов. У Алины все брали интервью, тоже спрашивали. Я в какой-то момент пару дней не отвечала, потом ответила. Не знаю, я не решалась как-то на это, просто ответила.

– Вы с ним лично знакомы? 

– Да.

– Общались?

– Ну, на соревнованиях.

– Но вы же понимали, что реакция будет? 

– Я назвала вещи своими именами – так, как я это вижу. Он тоже, когда произносил свою речь, наверняка думал о том, что будет какая-то реакция. Или не думал. То есть каждый из нас просто высказал свое мнение.

– Он с вами потом выходил на связь? После этого.

– Виделись на финале Гран-при [России] в Питере.

– И как это было? 

– Нормально общались.

– Как будто ничего не было?

– Да.

– После ваших слов про истерику он подал на вас жалобу в комитет по этике. Как обстоят дела с этой жалобой сейчас?

– Уже была комиссия по этике. Я тогда была со спортсменами на Спартакиаде в Сочи. Поэтому, какие вынесены решения...

– Вы не знаете?

– Да, там еще будет вроде бы президиум. Это достаточно длительный просто процесс. Это же первый год – в этом году создали комиссию по этике. Поэтому пока все так долго происходит, – сказала Федченко.

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18 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Высасываем межсезонные темы из пальца? Делаем из мухи слона? Ищем чӗоную кошку в тёмной комнате?)
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Inka90
Ответ Е...С
Федченко решила о себе напомнить.
Типа она попросила сначала журналистов у неё спросить про Плющенко, а потом спортс - растянуть интервью на несколько дней. Совсем уже на хейтерстве помешались.
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Princess23
Который день пиарят эту ничем не выделившуюся кроме скандала даму. Кто то еще думает что "ее никто не танцует"?
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Лена Самойлова
Напрасно Плющенко её так отрекламировал, барышне явно крышу снесло, по десятому кругу. Ну что она там про маму в этот раз наплела
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Ezhevika33
Дни Федченко продолжаются...
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Леди Брэкнелл
😂😂😂 давай по новой, скучно было
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Люсия Федосова
На Руси говорят -Кто старое помянет тому глаз вон . А кто второй раз напомнит тому оба Спортс ну не позорьтесь вытаскивая старое.В мире ФК столько нового а вы все старье собираете .Позорники
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Самая цитируемая и вообще недура
"Или не думал..." 😂😂😂
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Toplady
Ответ Ezhevika33
Дни Федченко продолжаются...
Рановато начали пиар, до начала сезона далеко, но кукушка у неё поехала точно, про тренеров ЧОИ столько не пишут))), ну надо же выступать по взрослым (не получилось медаль взять), побежали у детей конфетки отнимать, вот уж всем достижениям достижение))
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Lennuci
Ответ Е...С
Федченко решила о себе напомнить.
Федченко на пляЖу в Дохе в данный момент. И она это сказала 26 марта вроде.

https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-26-trener-fedchenko-rasskazala-o-zasedanii-komissii-po-etike-ffkkr-po-delu-plyushchenko
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Princess23
Ответ Ostinato
Угу, ничем не выделилась, просто сама ученицу научила 4м прыжкам. Это ж рядовое событие.
четверные допубертаток это читерство, и сейчас их прыгает каждая пятая так что да, рядовое
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Povidlo
Ответ Princess23
Который день пиарят эту ничем не выделившуюся кроме скандала даму. Кто то еще думает что "ее никто не танцует"?
Ее ученица, на секундочку, ЧР, среди юниоров! Даже если кто то и « танцует» , это здесь при чем? У дамы два высших образования, помимо физкультурного, « Плехановка»! Так что вполне себе - выделившаяся!
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Ezhevika33
Ответ Toplady
Рановато начали пиар, до начала сезона далеко, но кукушка у неё поехала точно, про тренеров ЧОИ столько не пишут))), ну надо же выступать по взрослым (не получилось медаль взять), побежали у детей конфетки отнимать, вот уж всем достижениям достижение))
Скандальная женщина и очень неприятная, скорее медвежью услугу оказывает спортсменке своими высказываниями.
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Oleandra
Комментарий удален пользователем
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Ostinato
Ответ Princess23
Который день пиарят эту ничем не выделившуюся кроме скандала даму. Кто то еще думает что "ее никто не танцует"?
Угу, ничем не выделилась, просто сама ученицу научила 4м прыжкам. Это ж рядовое событие.
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