Сихарулидзе о переходе Чиризано в Чехию: «Вопросы переходов спортсменов решаются на исполкоме федерации. Он состоится 18 мая»

Антон Сихарулидзе рассказал, когда может решиться вопрос о переходе Дарио Чиризано в Чехию.

, выступающий в танцах на льду, тренируется с чешской фигуристкой Денисой Цимловой в Монреале. Сообщалось, что Чешская федерация фигурного катания написала письмо в ФФКР по поводу перехода россиянина.

«Вопросы переходов спортсменов решаются на исполкоме федерации. Он состоится 18 мая», – сказал и. о. главы .