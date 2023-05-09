Сихарулидзе о переходе Чиризано в Чехию: «Вопросы переходов спортсменов решаются на исполкоме федерации. Он состоится 18 мая»

Теги сборная России танцы на льду Антон Сихарулидзе ФФКР сборная Чехии переходы Дарио Чиризано Дениса Цимлова Фигурное катание

Антон Сихарулидзе рассказал, когда может решиться вопрос о переходе Дарио Чиризано в Чехию.

Чиризано, выступающий в танцах на льду, тренируется с чешской фигуристкой Денисой Цимловой в Монреале. Сообщалось, что Чешская федерация фигурного катания написала письмо в ФФКР по поводу перехода россиянина.

«Вопросы переходов спортсменов решаются на исполкоме федерации. Он состоится 18 мая», – сказал и. о. главы ФФКР.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MockingBird
Если ТАТ и Жулин уже высказались, что наши танцы спокойно обойдутся без Чиризано, значит можно рассчитывать, что и федерация отпустит.
Жаль конечно, но пусть лучше Дарио будет выступать за Чехию, чем мариноваться у нас в конце очереди.
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мила Расковалова
Раз он уже в Монреале, значит предварительные договоренности есть
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Как много девушек хороших..., а фигуристку не нашли. Удачи Дарио в стране далёкой !
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
severyanka
Ответ ИннаВБ
Кто растеребил то? Просто Ира решила кататься со своей любовью, с Нарижным. В России девочку не нашли, так что.... Удачи Дарио
Как показывает практика, дольше всего выдерживают пары - партнеры, а не пары- любовь морковь. Не осуждаю, но нравилась эта пара.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Brokkoli
Свободу Дарику
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ИннаВБ
Ответ severyanka
Наших парников всех растеребили, печально. Дарио талантливый фигурист, удачи ему!
Кто растеребил то? Просто Ира решила кататься со своей любовью, с Нарижным. В России девочку не нашли, так что.... Удачи Дарио
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Купаюсь в проруби
Ответ severyanka
Наших парников всех растеребили, печально. Дарио талантливый фигурист, удачи ему!
Танцоров все же. Парники вроде основные все держатся.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Коваленко
Дарио удачи, пусть у него все получится
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tatiana Klm
Ответ Мила Расковалова
Раз он уже в Монреале, значит предварительные договоренности есть
Пусть бы всех желающих в этот раз отпустили соревноваться, строить спортивную карьеру. У нас много сильных фигуристов вне сборной, которым ничего в перспективе не светит. Вспомним хотя бы опыт Губановой. Кому от этого стало хуже?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
galik55
Ответ MockingBird
Если ТАТ и Жулин уже высказались, что наши танцы спокойно обойдутся без Чиризано, значит можно рассчитывать, что и федерация отпустит. Жаль конечно, но пусть лучше Дарио будет выступать за Чехию, чем мариноваться у нас в конце очереди.
И это радует
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ИннаВБ
Ответ severyanka
Как показывает практика, дольше всего выдерживают пары - партнеры, а не пары- любовь морковь. Не осуждаю, но нравилась эта пара.
Тоже так считаю, но молодость, гормоны играют. Любовь-морковь имеет обыкновение заканчиваться и что? Жаль что так произошло, но уже произошло(
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ Tatiana Klm
Пусть бы всех желающих в этот раз отпустили соревноваться, строить спортивную карьеру. У нас много сильных фигуристов вне сборной, которым ничего в перспективе не светит. Вспомним хотя бы опыт Губановой. Кому от этого стало хуже?
Для начала надо выяснить, а много ли таких желающих? Вон Девисов уже сколько времени спроваживают, да пока всё никак.
Что касается Чиринзано, то будет вполне разумно его отпустить под другой флаг без всяких карантинов
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Вовремя чехи подсуетились.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tatiana Klm
Ответ ИннаВБ
Кто растеребил то? Просто Ира решила кататься со своей любовью, с Нарижным. В России девочку не нашли, так что.... Удачи Дарио
С группой Горшкова непонятно что произошло, куда все делись?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luisita
Ответ Мила Расковалова
Раз он уже в Монреале, значит предварительные договоренности есть
Очень надеюсь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ MockingBird
Если ТАТ и Жулин уже высказались, что наши танцы спокойно обойдутся без Чиризано, значит можно рассчитывать, что и федерация отпустит. Жаль конечно, но пусть лучше Дарио будет выступать за Чехию, чем мариноваться у нас в конце очереди.
У ФФКР нет полномочий "не отпустить" --- могут только рассмотреть возможность карантина в соответствии с правилами ИСУ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
severyanka
Наших парников всех растеребили, печально. Дарио талантливый фигурист, удачи ему!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ Мила Расковалова
Раз он уже в Монреале, значит предварительные договоренности есть
Это говорит о договорённости Чиризано с чехами. И о договорённости с тренером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Не надо надувать щёки - у ФФКР нет полномочий "разрешить" или "не отпустить" --- могут только рассмотреть возможность карантина в соответствии с правилами ИСУ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий