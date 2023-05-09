Сихарулидзе о переходе Чиризано в Чехию: «Вопросы переходов спортсменов решаются на исполкоме федерации. Он состоится 18 мая»
Антон Сихарулидзе рассказал, когда может решиться вопрос о переходе Дарио Чиризано в Чехию.
Чиризано, выступающий в танцах на льду, тренируется с чешской фигуристкой Денисой Цимловой в Монреале. Сообщалось, что Чешская федерация фигурного катания написала письмо в ФФКР по поводу перехода россиянина.
«Вопросы переходов спортсменов решаются на исполкоме федерации. Он состоится 18 мая», – сказал и. о. главы ФФКР.
Жаль конечно, но пусть лучше Дарио будет выступать за Чехию, чем мариноваться у нас в конце очереди.
Что касается Чиринзано, то будет вполне разумно его отпустить под другой флаг без всяких карантинов