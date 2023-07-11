Тарасова о словах Сотниковой про допинг: «Аделина сделала все, чтобы обратить внимание на это. Было спокойно, сейчас начнется ерунда страшная»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг МОК Аделина Сотникова женское катание НОК Южной Кореи Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Аделина Сотникова правильно поступила, рассказав о допинге.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

Сегодня стало известно, что Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов россиянки про допинг.

– Если корейцы хотят обратиться в МОК – они будут обращаться. Им на наше мнение побоку.

– Правильно ли поступила Аделина, рассказав об этом?

– Правду надо рассказывать всегда, ничего в этом такого нет. Аделина сделала все, чтобы обратить внимание на это и все потихоньку вспомнят тот случай. Было спокойно, сейчас начнется ерунда страшная, – сказала Тарасова.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

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9 комментариев

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Brokkoli
ТАТ держит интригу, напустила туману
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Пользователь Гугла
так был или нет
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Katerina Sunny
А что за правду? А то Коган говорит, что у Сотниковой никогда не было положительной допинг-пробы.
+2
0
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несахар
аделина уже закрыла комментарии в инсте? кто нибудь проверял? фаны юны наверянка захотят написать ей пару крепких слов
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maks44
Говорят, что любое упоминание в прессе, даже самое негативное, кроме некролога, это реклама. Но в данном случае Сотникова может много чего потерять.
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Рав. Зильберман
Ну начнется и что? Что то изменится?
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spboksana
ТАТ, конечно, несёт всё, что ни попадя. Но по её словам получается, что допинг в пробе действительно был?
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Gala Tsintsadze
Ответ несахар
аделина уже закрыла комментарии в инсте? кто нибудь проверял? фаны юны наверянка захотят написать ей пару крепких слов
не закрыла, но там написали уже
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