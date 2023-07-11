Тарасова о словах Сотниковой про допинг: «Аделина сделала все, чтобы обратить внимание на это. Было спокойно, сейчас начнется ерунда страшная»
Татьяна Тарасова считает, что Аделина Сотникова правильно поступила, рассказав о допинге.
«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.
Сегодня стало известно, что Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов россиянки про допинг.
– Если корейцы хотят обратиться в МОК – они будут обращаться. Им на наше мнение побоку.
– Правильно ли поступила Аделина, рассказав об этом?
– Правду надо рассказывать всегда, ничего в этом такого нет. Аделина сделала все, чтобы обратить внимание на это и все потихоньку вспомнят тот случай. Было спокойно, сейчас начнется ерунда страшная, – сказала Тарасова.
Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?
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