Тарасова о словах Сотниковой про допинг: «Аделина сделала все, чтобы обратить внимание на это. Было спокойно, сейчас начнется ерунда страшная»

Татьяна Тарасова считает, что Аделина Сотникова правильно поступила, рассказав о допинге.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

Сегодня стало известно, что Южная Корея попросит провести расследование после слов россиянки про допинг.

– Если корейцы хотят обратиться в МОК – они будут обращаться. Им на наше мнение побоку.

– Правильно ли поступила Аделина, рассказав об этом?

– Правду надо рассказывать всегда, ничего в этом такого нет. сделала все, чтобы обратить внимание на это и все потихоньку вспомнят тот случай. Было спокойно, сейчас начнется ерунда страшная, – сказала .

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?