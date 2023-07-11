Роднина о словах Сотниковой про допинг: «Если спортсменка сама заявила, то, наверное, так и есть. Она же не будет лишний раз себя оговаривать»

Ирина Роднина прокомментировала слова Аделины Сотниковой про допинг-пробу 2014 года.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

Сегодня стало известно, что Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов россиянки про допинг.

– Если такое рассказала сама спортсменка, то они действительно вправе потребовать расследование.

– Каких последствий ожидать? Чем, как считаете, завершится дело?

– Не знаю, в зависимости от результатов расследования. Давайте дождемся. Что мы бежим впереди провоза?! Зачем гадать на кофейной гуще?

Если спортсменка сама заявила, то, наверное, так и есть. Она же не будет лишний раз себя оговаривать, – сказала .

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?