Роднина о словах Сотниковой про допинг: «Если спортсменка сама заявила, то, наверное, так и есть. Она же не будет лишний раз себя оговаривать»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина Аделина Сотникова женское катание НОК Южной Кореи Фигурное катание

Ирина Роднина прокомментировала слова Аделины Сотниковой про допинг-пробу 2014 года.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

Сегодня стало известно, что Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов россиянки про допинг.

– Если такое рассказала сама спортсменка, то они действительно вправе потребовать расследование.

– Каких последствий ожидать? Чем, как считаете, завершится дело?

– Не знаю, в зависимости от результатов расследования. Давайте дождемся. Что мы бежим впереди провоза?! Зачем гадать на кофейной гуще?

Если спортсменка сама заявила, то, наверное, так и есть. Она же не будет лишний раз себя оговаривать, – сказала Роднина.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

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21 комментарий

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Лия Романова
это уже выглядит как затянувшаяся комедия:
Сотникова - «был допинг»
ФФКР - «не было»
бомонд - «не было, не знаем зачем так она сказала»
Корея - «срочно перепроверьте»
МОК - «не было допингового дела»
Роднина - «если сама заявила, значит так и есть»🤡😂
+17
-1
+16
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ccc6srcv2n
Ну если только Аделина захотела увидеть баннеры по всей России «Аделина, мы с тобой» 🤷‍♀️
+13
-1
+12
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Irinka-kartinka
Все-таки учиться надо, хотя бы в школе, пусть даже и известным спортсменам🤦‍♀️
+7
0
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Lanna
Сказочные…
Собственно, мифы об умственных способностях спортсменов - не мифы.
+6
-1
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aarau
да просто подумала что уже все сроки давности вышли и наконец сказала правду. сочи - самая грязная олимпиада в истории человечества
+8
-4
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aarau
фсбшники чуток оплошали и подменили только пробу "Б". все понятно с этим делом
+4
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Viks
Она же не будет лишний раз себя оговаривать» --- Может. По дури.
+3
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Порядка.нет
Ответ Ебздрогыч
Она же не будет лишний раз себя оговаривать. Для привлечения внимания, для дальнейшей раскрутки и коммерциализации - почему бы и нет
Коммерциализация у Сотниковой страшная....особенно если олимпийскую пенсию отберут
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Геннадий Тимченко
Ответ Лия Романова
это уже выглядит как затянувшаяся комедия: Сотникова - «был допинг» ФФКР - «не было» бомонд - «не было, не знаем зачем так она сказала» Корея - «срочно перепроверьте» МОК - «не было допингового дела» Роднина - «если сама заявила, значит так и есть»🤡😂
браво, Роднина👏👏👏
+3
-1
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плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ несахар
мало было нам одной допингистки
Сотсковой?
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Ебздрогыч
Она же не будет лишний раз себя оговаривать.

Для привлечения внимания, для дальнейшей раскрутки и коммерциализации - почему бы и нет
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несахар
мало было нам одной допингистки
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Pentrak
Аделиночка деньги гадалке переводила).
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Алеся Ткаченко
Ответ Лия Романова
это уже выглядит как затянувшаяся комедия: Сотникова - «был допинг» ФФКР - «не было» бомонд - «не было, не знаем зачем так она сказала» Корея - «срочно перепроверьте» МОК - «не было допингового дела» Роднина - «если сама заявила, значит так и есть»🤡😂
Сотникова как раз говорила что допинга не было,потому что проба Б была чистая.Все остальные говорят что у нее вообще допингового дела не было
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Irinka-kartinka
Ответ Pentrak
Аделиночка деньги гадалке переводила).
Оказалось, это не самый глупый поступок
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