Роднина о словах Сотниковой про допинг: «Если спортсменка сама заявила, то, наверное, так и есть. Она же не будет лишний раз себя оговаривать»
Ирина Роднина прокомментировала слова Аделины Сотниковой про допинг-пробу 2014 года.
«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.
Сегодня стало известно, что Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов россиянки про допинг.
– Если такое рассказала сама спортсменка, то они действительно вправе потребовать расследование.
– Каких последствий ожидать? Чем, как считаете, завершится дело?
– Не знаю, в зависимости от результатов расследования. Давайте дождемся. Что мы бежим впереди провоза?! Зачем гадать на кофейной гуще?
Если спортсменка сама заявила, то, наверное, так и есть. Она же не будет лишний раз себя оговаривать, – сказала Роднина.
Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?
Сотникова - «был допинг»
ФФКР - «не было»
бомонд - «не было, не знаем зачем так она сказала»
Корея - «срочно перепроверьте»
МОК - «не было допингового дела»
Роднина - «если сама заявила, значит так и есть»🤡😂
Собственно, мифы об умственных способностях спортсменов - не мифы.
Для привлечения внимания, для дальнейшей раскрутки и коммерциализации - почему бы и нет