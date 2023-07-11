МОК о словах Сотниковой про допинг-пробу 2014 года: «В то время не было никакого допингового дела»

Теги Сочи-2014 сборная России допинг МОК Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

МОК прокомментировал слова Аделины Сотниковой о допинг-пробе 2014 года.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

Сегодня стало известно, что Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов россиянки про допинг.

«В то время не было никакого допингового дела, поэтому МОК не может комментировать», – заявили в комитете.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Вообще Сотникова красава, все уже про нее благополучно забыли, а она так ярко ворвалась в медиапространство, и с темой такой интересной, что ее теперь хрен забудешь!
+51
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Viktoria dek
Аделина : "суету навести охота" 😅
+27
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private dancer
И МОК культурно послал интересующихся )
+22
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+19
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Viktoria dek
Ответ Viks
«В то время не было никакого допингового дела» --- Теперь будет.
Да не будет ничего, дело уже давно закрыто. Вот МОК вообще не горит желанием этим всем заниматься)
+13
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+11
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Гусеконь
то есть если вторая проба чистая, но она россиянка, то надо найти и доказать, что нечистая?
+5
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Додик Аксель
До родов про Сотникову не было слышно. Потом напомнила о себе, что стала мамой. Её все искренне поздравили, хотя про папу ребёнка тоже наплела. Теперь ляпнула про допинг. Зачем, для чего ?..
+4
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T.T.
Теперь будет
+8
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Brokkoli
И добавили «но мы на всякий случай перепроверим»
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Viktoria dek
Ответ Viks
Не лепи чушь. Что закрыто? - Дело не открывалось. А пробы хранятся 10 лет.
Новость от 2017 года(можете прочитать и изучить на этом сайте) : "МОК закрыл дело в отношении Аделины Сотниковой в возможном нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи"
+1
0
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Федя Букин
Ответ private dancer
И МОК культурно послал интересующихся )
Ща тут негодующих будет, с кухни бегут уже 😹
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Viks
«В то время не было никакого допингового дела» --- Теперь будет.
+9
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AnnaSmirnova2000
Боже, умора вххахахахха, корейцев жаль, они уже настроились)
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Viks
Ответ Viktoria dek
Новость от 2017 года(можете прочитать и изучить на этом сайте) : "МОК закрыл дело в отношении Аделины Сотниковой в возможном нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи"
МОК о словах Сотниковой про допинг-пробу 2014 года: «В то время не было никакого допингового дела»
0
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Charliz
Ответ private dancer
И МОК культурно послал интересующихся )
МОК максимально нейтрально высказался. Но не закрыл вопрос.
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Федя Букин
Ответ Додик Аксель
До родов про Сотникову не было слышно. Потом напомнила о себе, что стала мамой. Её все искренне поздравили, хотя про папу ребёнка тоже наплела. Теперь ляпнула про допинг. Зачем, для чего ?..
А могла просто вылoжить видео с тяпкой (топ контент)😏
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