МОК о словах Сотниковой про допинг-пробу 2014 года: «В то время не было никакого допингового дела»

МОК прокомментировал слова Аделины Сотниковой о допинг-пробе 2014 года.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

Сегодня стало известно, что Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов россиянки про допинг.

«В то время не было никакого допингового дела, поэтому не может комментировать», – заявили в комитете.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?