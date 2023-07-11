Дмитрий Губерниев: «Представители Южной Кореи выражали недовольство победой Сотниковой. Они сейчас будут делать все, чтобы эту медаль у нас отнять»

Дмитрий Губерниев не исключает расследования после слов Аделины Сотниковой о допинг-пробе.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

Сегодня стало известно, что Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов россиянки про допинг.

«Поскольку Корея – заинтересованная сторона, естественно, после слов Сотниковой начался ажиотаж. И поскольку представители Южной Кореи заинтересованы, тем более, как мы помним, они выражали недовольство победой Сотниковой.

Они сейчас будут делать все, чтобы эту медаль у нас отнять. Поэтому я совсем не удивлен. Тут все развивается очень интересно. Я все ждал, когда они отреагируют на слова Сотниковой после того, как она сказала про допинг. И сейчас я не исключаю масштабного расследования и разных решений по этому поводу.

Зачем она про это вспомнила, нужно спросить у нее, я не пресс-секретарь Аделины. Но с учетом всех проблем, которые были у нас в Сочи – это весьма болезненная и злободневная тема до сих пор для многих. Здесь нужно вспомнить прекрасную русскую поговорку: «Ешь пироги с грибами, а язык держи за зубами».

Она могла хотеть все, что угодно, с YouTube-канала это все удалили. А для Кореи это серьезное дело, есть возможность вернуть себе золотую медаль, которую, по мнению корейцев, несправедливо тогда выиграла . Я считаю, что Аделина, разумеется, выиграла ее справедливо. Будем смотреть. Мне кажется, она вообще не подумала, когда это говорила», – сказал .

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?