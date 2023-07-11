Дмитрий Губерниев: «Представители Южной Кореи выражали недовольство победой Сотниковой. Они сейчас будут делать все, чтобы эту медаль у нас отнять»

Теги Сочи-2014 сборная России допинг Дмитрий Губерниев Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Дмитрий Губерниев не исключает расследования после слов Аделины Сотниковой о допинг-пробе.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

Сегодня стало известно, что Южная Корея попросит МОК провести расследование после слов россиянки про допинг.

«Поскольку Корея – заинтересованная сторона, естественно, после слов Сотниковой начался ажиотаж. И поскольку представители Южной Кореи заинтересованы, тем более, как мы помним, они выражали недовольство победой Сотниковой.

Они сейчас будут делать все, чтобы эту медаль у нас отнять. Поэтому я совсем не удивлен. Тут все развивается очень интересно. Я все ждал, когда они отреагируют на слова Сотниковой после того, как она сказала про допинг. И сейчас я не исключаю масштабного расследования и разных решений по этому поводу.

Зачем она про это вспомнила, нужно спросить у нее, я не пресс-секретарь Аделины. Но с учетом всех проблем, которые были у нас в Сочи – это весьма болезненная и злободневная тема до сих пор для многих. Здесь нужно вспомнить прекрасную русскую поговорку: «Ешь пироги с грибами, а язык держи за зубами».

Она могла хотеть все, что угодно, с YouTube-канала это все удалили. А для Кореи это серьезное дело, есть возможность вернуть себе золотую медаль, которую, по мнению корейцев, несправедливо тогда выиграла Аделина Сотникова. Я считаю, что Аделина, разумеется, выиграла ее справедливо. Будем смотреть. Мне кажется, она вообще не подумала, когда это говорила», – сказал Губерниев.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

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17 комментариев

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Darya-yeNoor
Кто угодно может говорить всё, что угодно. Результаты пробы А и Б фиксируются документально. Если оных фактов нет, значит нет. А Сотниковой за базаром следить.
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Геннадий Тимченко
Ответ Darya-yeNoor
Кто угодно может говорить всё, что угодно. Результаты пробы А и Б фиксируются документально. Если оных фактов нет, значит нет. А Сотниковой за базаром следить.
ну как бы Сотникова утверждает, что в пробе А был обнаружен допинг - причём тут корейцы ❓по правилам олимпийского движения допинг, мягко говоря, не приветствуется🤷
+10
-1
+9
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Viks
"Они сейчас будут делать все" --- А ты не болтай! Язык длинный у Сотниковой, а ум короткй.
+7
0
+7
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Лека-Лека
И правильно сделают. Не надо было Сотниковой повод давать.
+8
-3
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Оле-Лукойе
То есть, виновата не Сотникова, которая несет абсолютную чушь, а корейцы? Гу как всегда.
+5
0
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juliamart
Аделе захотелось славы Ками? Во даёт, совсем не умно...
+3
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+3
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elene.elene
Ответ juliamart
Аделе захотелось славы Ками? Во даёт, совсем не умно...
Нет, не славы. Думаю, хотелось "пожалеть" Валиеву, что нынче тренд, и выразить уверенность, что всё будет ок.
+3
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sfilatov13
это та которая экстрасенсам миллионы отвалила? я бы её словам не доверял
+2
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уффф
Губерниев хотя бы соревнования смотрел? Юна в сто раз лучше Адели была.
+4
-3
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Brokkoli
В общем, этих людей можно понять. Победа не была убедительной и точно была случайной. А теперь еще и никому не нужная исповедь
+2
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Волька-ибн-Алёша
язык мой...и т.д.
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nina1212
Ответ juliamart
Аделе захотелось славы Ками? Во даёт, совсем не умно...
еще одна:
У всех есть, а у меня нет
Тоже хочу чтобы обо мне говорили все)
ну что, добилась
сейчас сидит помалкивает
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Alushta
Было бы ЧЕМ думать...
+1
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Блинчик
Как 9 лет назад корейцы ничего не делали, так и сейчас ничего делать не будут. Фанаты Сотниковой и допинга могут спать спокойно.
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Gfdyuu D.
Ответ уффф
Губерниев хотя бы соревнования смотрел? Юна в сто раз лучше Адели была.
Да хуже была это бледная и квелая Юна.
+3
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juliamart
Ответ elene.elene
Нет, не славы. Думаю, хотелось "пожалеть" Валиеву, что нынче тренд, и выразить уверенность, что всё будет ок.
Возможно, но неудачно вышло, к сожалению..
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