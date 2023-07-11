Журова о словах Сотниковой про допинг-пробу 2014 года: «Сейчас появится Родченков и скажет: «Да, я знал, но скрыл»

Теги Сочи-2014 сборная России допинг Светлана Журова Аделина Сотникова женское катание Григорий Родченков Фигурное катание

Светлана Журова прокомментировала слова Аделины Сотниковой про допинг-пробу 2014 года.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

«Понятия не имею, что у нее была за положительная проба, она же олимпийская чемпионка. И никто у нее медали не отбирал. Я не помню, чтобы она была в списке тех, кого отстраняли. Странно, конечно, что такое отслеживают. Странно, что она такое сказала.

Единственное, бывают моменты, что спортсмен делает терапевтическое разрешение на какие-то препараты для лечения. И получается ситуация, когда эта проба положительная ровно до того момента, пока спортсмен не предоставит все разрешения. Возможно, речь идет о такой ситуации. Тогда может быть такой момент, что федерация уже забыла об этом. Потому что такая информация толком не хранится. Может быть, речь шла о такой ситуации?

Но даже о терапевтическом разрешении должна знать наша федерация. Расследование, конечно, можно провести, но это значит, что опять сейчас появится Родченков и скажет: «Да, я знал, но скрыл». Но, поверьте, если бы это было правдой, первое, что сделал бы Родченков – это рассказал бы эту историю. Сотникова была бы первая в списке тех, кого надо лишить медали. Но я ни разу ничего такого не слышала.

Хотела ли она немного хайпа? Сейчас не то время для хайпа, давайте быть честными. Если только она не хочет лишиться медали, будучи не лишенной ее столько лет. Никто даже не рассматривал ее как человека, который может что-то там нарушать. Не знаю зачем, но это все очень странно», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

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10 комментариев

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Лиля Симонова
Сейчас наши депутаты подскажут Родченкову, что делать.
+11
0
+11
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Флер де Лис
А вот для чего Журова комментирует, хотя не сказала ничего нового или путного, только добавляет шуму истории?
+9
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+9
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Светлана Менова
Ещё одна особо умная 🤦‍♀️
+6
0
+6
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<vella>
Ответ Флер де Лис
А вот для чего Журова комментирует, хотя не сказала ничего нового или путного, только добавляет шуму истории?
да сейчас за Журовой подтянутся другие "комментаторы".
лиха беда начало
+6
0
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Oksana-tg
А можно всем особо умным и разговорчивым кляп и пластырь на рот. Договорятся и дохайпуются ... говорливые наши.
Ох, Аделина... какой ящик Пандоры открыла.
+5
0
+5
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ZGenaK
А наши депутаты от Сотниковой не далеко ушли, впрочем чего удивляться, Журова тоже спортсменка.
+5
0
+5
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<vella>
вообще-то Родя уже несколько лет назад сказал,
что Аделина была не при делах,
т.е. оправдал ее.
нашим "корифеям" лучше молчать,
если совсем не следили за событиями.
постоянно в лужу садятся.
+4
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+4
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fillette
Родченков записывает...)))
+2
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Вячеслав Пустохин
Господи, да закройте вы этих особо одаренных, срочно! Они же сейчас наговорвят, олимпийские чемпионки, что б их...
+2
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Лека-Лека
Чем больше наши "супер-компетентные специалисты" будут муссировать эту тему, тем будет хуже.
Кто бы их всех заткнул?
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