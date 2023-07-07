WADA о словах Сотниковой про допинг: «МОК был органом управления результатами, они смогут помочь в этом вопросе»
WADA прокомментировало слова фигуристки Аделины Сотниковой о допинге.
Ранее олимпийская чемпионка заявила, что после Сочи-2014 ее подозревали в нарушении антидопинговых правил, но оправдали после проверки пробы Б.
«Международный олимпийский комитет (МОК) был органом управления результатами, поэтому я уверен, что они смогут помочь в этом вопросе», – приводит ТАСС ответ пресс-службы Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?
Аделина! Что же ты к 27 годам не научилась молчать о таких вещах??