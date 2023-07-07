WADA о словах Сотниковой про допинг: «МОК был органом управления результатами, они смогут помочь в этом вопросе»

Теги Сочи-2014 сборная России допинг МОК Олимпийская сборная России WADA Аделина Сотникова Фигурное катание

WADA прокомментировало слова фигуристки Аделины Сотниковой о допинге.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что после Сочи-2014 ее подозревали в нарушении антидопинговых правил, но оправдали после проверки пробы Б.

«Международный олимпийский комитет (МОК) был органом управления результатами, поэтому я уверен, что они смогут помочь в этом вопросе», – приводит ТАСС ответ пресс-службы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

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9 комментариев

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Евгения Гринева
До ВАДА уже дошло.. Сотникова 🤦‍♀️
+11
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Lara_Croft
Ну Сотникова и разворошила улей) Смотри, Аделина, как бы теперь твои пробы снова перепроверять не начали.
+10
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Sky Smoker
Ну прелесть какая дурочка...
Аделина! Что же ты к 27 годам не научилась молчать о таких вещах??
+5
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+5
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Татьяна Попова
Сотникова тупая.
+2
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Onion
Или перевод кривой, или в пресс-службе ваДа подрабатывает Кличко ..
+1
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Tursus
А WADA, оказывается, вообще не при делах, управляют такими делами другие :) В общем, в этом и до этого сомнений не было.
+1
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Ridl
Ляпнула не подумав, вот и итог
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Ольга Калугина
Сгорел сарай, гори и хата ? Аделина...
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Залина Малина
Журналисты - гады! Вы зачем это всё раздули???
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