WADA о словах Сотниковой про допинг: «МОК был органом управления результатами, они смогут помочь в этом вопросе»

WADA прокомментировало слова фигуристки Аделины Сотниковой о допинге.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что после Сочи-2014 ее подозревали в нарушении антидопинговых правил, но оправдали после проверки пробы Б.

«Международный олимпийский комитет (МОК) был органом управления результатами, поэтому я уверен, что они смогут помочь в этом вопросе», – приводит ТАСС ответ пресс-службы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?