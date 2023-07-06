Выпуск шоу Tatarka FM, где Сотникова рассказала, что у нее «нашли допинг», исчез с канала

Теги Сочи-2014 сборная России допинг Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

С ютуб-канала Tatarka FM исчезло видео, где Сотникова рассказала о проблемной допинг-пробе.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова три месяца назад стала гостьей шоу «Откровенно с Татаркой», где она рассказала о ребенке, его отце и текущих проектах. 

Накануне на канале был опубликован дополнительный материал к выпуску, не вошедший в основное интервью.

В допматериале Сотникова, отвечая на вопрос о допинговом деле Камилы Валиевой, заявила следующее: «Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».

На данный момент это видео с Сотниковой на канале не отображается. 

Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

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15 комментариев

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Ann P
😂
+17
-1
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bezsugar
И зачем?
Лишний раз только подтверждают, что Сотникова по глупости сболтнула правду?

Особенно показательна реакция старой интриганки ТАТ: тут же открестилась от любимицы своей, моя-твоя не понимать))) как и весь прогнивший фк-бомонд)
+14
-3
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lepestok
ох Аделина.... Открыла дверь в ад... Правильно говорят: молчание - золото.
+8
-1
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bezsugar
Ответ Светлана Менова
🤣 Вот до чего доводит отсутствие мозга.
По сотке давно уж все ясно было🙄 а после истории с гадалкой и подавно... )
+8
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altre
Как говорится, поздно пить Боржоми. Наломала дров.
+7
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Светлана Менова
🤣 Вот до чего доводит отсутствие мозга.
+8
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Николь Тян
Скучно видимо ей в декрете было 😄
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FS.Nika1
Сначала подумай, тогда после не будешь жалеть. (лат.)
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Go-go-love
Сейчас начнётся...
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Atsuktuvas
Зальют вторую пробу интервью в котором все будет хорошо.
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CVC
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Ответ bezsugar
И зачем? Лишний раз только подтверждают, что Сотникова по глупости сболтнула правду? Особенно показательна реакция старой интриганки ТАТ: тут же открестилась от любимицы своей, моя-твоя не понимать))) как и весь прогнивший фк-бомонд)
какую еще правду? по ней действительно было расследование, но она была оправдана в 2016
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Светлана Романова
А что скажут наши зарубежные товарищи.
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Леди Брэкнелл
Раздувают то, что яйца выеденного не стоит. Зато трафик 😁
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