Выпуск шоу Tatarka FM, где Сотникова рассказала, что у нее «нашли допинг», исчез с канала
С ютуб-канала Tatarka FM исчезло видео, где Сотникова рассказала о проблемной допинг-пробе.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова три месяца назад стала гостьей шоу «Откровенно с Татаркой», где она рассказала о ребенке, его отце и текущих проектах.
Накануне на канале был опубликован дополнительный материал к выпуску, не вошедший в основное интервью.
В допматериале Сотникова, отвечая на вопрос о допинговом деле Камилы Валиевой, заявила следующее: «Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».
На данный момент это видео с Сотниковой на канале не отображается.
Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?
Лишний раз только подтверждают, что Сотникова по глупости сболтнула правду?
Особенно показательна реакция старой интриганки ТАТ: тут же открестилась от любимицы своей, моя-твоя не понимать))) как и весь прогнивший фк-бомонд)