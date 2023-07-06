Тарасова о словах Сотниковой про допинг-пробу: «Я не в курсе этой истории. Очень странно, что 9 лет не было никакой информации об этом»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала слова Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

«Я не в курсе этой истории. Очень странно, что девять лет не было никакой информации об этом, а случай был невыявленным.

Возможно, была какая‑то ошибка. Ведь если реально бывает нарушение, нас (российских спортсменов) сразу высекают», – сказала заслуженный тренер СССР.

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8 комментариев

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vika27
Ну почему сразу никакой информации?Про поцарапанную пробирку информация была и хотя Аделину быстро оправдали,её все равно убрали из иностранных шоу.
+4
0
+4
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asusp527
Ответ vika27
Ну почему сразу никакой информации?Про поцарапанную пробирку информация была и хотя Аделину быстро оправдали,её все равно убрали из иностранных шоу.
Интересный факт...
+3
0
+3
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asusp527
На домашней олимпиаде ловко скрыли и следы замели. Недооценили глупость Сотни ковой- она проболталась🤣
+3
-1
+2
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Анастасия Внукова
Быть не в курсе - это фишка Горшкова была.
+1
0
+1
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asusp527
Ответ katanie-na-ldu
По-моему, самое время снова звонить Аделине для уточнения информации...) А то получится, что она не так выразилась, а тут такое заварилось...)
Поздно.
+1
0
+1
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katanie-na-ldu
По-моему, самое время снова звонить Аделине для уточнения информации...) А то получится, что она не так выразилась, а тут такое заварилось...)
0
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Сáмсон Самсонов
Теперь у всей федры колективная амнезия
0
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