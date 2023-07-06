Почетный член ISU Панов о словах Сотниковой про допинг-пробу 2014 года: «На официальных заседаниях это точно не рассматривалось»

Почетный член ISU прокомментировал заявление Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

«На каких‑то официальных заседаниях это точно не рассматривалось. Мимо руководства это бы не прошло, как вы понимаете.

Так что можно сказать, что если и была проблема с допинг‑пробой «А», то наверняка все вопросы к спортсменке были сняты после пробы «Б», как она и говорит. Иначе это непременно бы стало предметом обсуждения», – сказал Герман Панов.