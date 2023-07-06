Почетный член ISU Панов о словах Сотниковой про допинг-пробу 2014 года: «На официальных заседаниях это точно не рассматривалось»

Теги сборная России допинг ISU Герман Панов Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Почетный член ISU прокомментировал заявление Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее.

«На каких‑то официальных заседаниях это точно не рассматривалось. Мимо руководства ISU это бы не прошло, как вы понимаете.

Так что можно сказать, что если и была проблема с допинг‑пробой «А», то наверняка все вопросы к спортсменке были сняты после пробы «Б», как она и говорит. Иначе это непременно бы стало предметом обсуждения», – сказал Герман Панов.

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5 комментариев

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Два уха
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Нехило Сотникова подогрела официальных лиц, неосторожно озвучив часть нахлынувших воспоминаний.
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Лека-Лека
Значит, рассматривалось и творилось на неофициальных. Как и многое другое у нас в государстве.
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АБZ 49
Желание славы Сотниковой.
Валеева популярна о ней говорят много.
И Сотникова захотела.
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