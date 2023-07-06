Юрист о словах Сотниковой про допинг-пробу 2014 года: «Наказания никакого быть не может. Дело абсолютно закрыто»

Теги сборная России допинг Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Юрист прокомментировал слова Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе 2014 года.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию накануне.

«Есть два сценария, по которому положительная допинг‑проба не считается нарушением антидопинговых правил. Первый – если у спортсмена есть разрешение на терапевтическое использование (ТИ). Сообщается положительный результат и потом проверяется концентрация запрещенной субстанции – выдали ТИ спортсмену на две таблетки в день, а там концентрация на все десять. Тогда, несмотря на наличие ТИ, это будет нарушение антидопинговых правил.

Второй случай, со вскрытием пробы «Б», о котором говорила Сотникова. Это очень редкий случай, когда ее вскрывают и она не подтверждает пробу «А». Но эти случаи бывают, особенно с рядом субстанций эндогенного и экзогенного происхождения, лаборатория не всегда может четко это различить.

Наказания Сотниковой никакого быть не может, вернуться к этой теме сейчас никто не может. Дело абсолютно закрыто», – сказал юрист.

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8 комментариев

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Два уха
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Она уже наказана - отсутствием ума.
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Lana74
Всю эту историю Сотниковой нашептала гадалка
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Лека-Лека
Ложки нашлись, а осадок остался.
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kangli333
Ахаха
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kangli333
Ответ Два уха
Она уже наказана - отсутствием ума.
Да
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Сáмсон Самсонов
Дело замяли давно
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Мира2024
Вот и славно! Пусть покоится с миром!
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AllaS
Ответ Lana74
Всю эту историю Сотниковой нашептала гадалка
Эта история освещалась в СМИ несколько лет
https://tass.ru/sport/4714796/amp
Так что Сотникова знает свою историю . Это ФК бомонд делает глаза, что, ну совсем не в курсе.
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