РУСАДА не обладает информацией о положительной допинг-пробе Сотниковой
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет информации о положительной допинг-пробе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой.
«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала Сотникова ранее.
В пресс-службе РУСАДА сообщили, что не обладают информацией о том, что у Сотниковой был обнаружен допинг.
За всё в жизни надо платить, в том числе за собственную глупость.
во всяком случае такая инфа ни разу не появлялась,
о вскрытии пробы B тоже не сообщалось.
Аделина фигурировала в списке Макларена,
но Родченков сам снял с нее подозрения,
заявив, что она не привлекалась к участию в допинговой программе.
непонятно, почему сейчас вылезла положительная проба, вскрытие пробы В и предполагаемый суд.
фантазии фигуристки? может в ближайшее время Адель прояснит ситуацию?
А потом БАЦ - и всех накрыло.
Ни разу не попался на допинге, но потом сам во всём признался.