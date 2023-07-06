РУСАДА не обладает информацией о положительной допинг-пробе Сотниковой

Российское антидопинговое агентство ( ) не имеет информации о положительной допинг-пробе олимпийской чемпионки по фигурному катанию .

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала Сотникова ранее.

В пресс-службе РУСАДА сообщили, что не обладают информацией о том, что у Сотниковой был обнаружен допинг.