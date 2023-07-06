РУСАДА не обладает информацией о положительной допинг-пробе Сотниковой

Теги сборная России допинг РУСАДА Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет информации о положительной допинг-пробе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – рассказала Сотникова ранее.

В пресс-службе РУСАДА сообщили, что не обладают информацией о том, что у Сотниковой был обнаружен допинг.

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31 комментарий

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Katt Lady
Сотникова поступила неумно. Насколько я поняла, было подозрение, что пробу подменили. Но расследование ничего не выявило. И проба В была в порядке. И про это почти никто не знал. А кто знал, тот забыл. У Сотниковой не находили допинг как таковой. Тот случай, когда язык - враг.
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Vendetta4111323
Если таки пойдёт волна, и Аделину лишат золота, винить кроме себя ей некого.
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Pentrak
Если кто-то, когда-то почувствует себя глупо, просто вспомните про Сотникову.
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Александр Шульгин
Ответ kate_ko
Аделина - феерическая умница, а все должностные лица прикинулись ветошью) и смех и нет
Фиерическую глупость продемонстрировала
+11
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Olga.t
Если по следам этого феерического интервью Сотникову лишат золотой медали ОИ, это будет закономерно и справедливо.
За всё в жизни надо платить, в том числе за собственную глупость.
+11
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maks44
Вторую пробу через дырку в стене успели просунуть?
+8
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Katerina Sunny
Сотниковой нужно думать, прежде чем говорить в интервью.
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Ответ Olga.t
Если по следам этого феерического интервью Сотникову лишат золотой медали ОИ, это будет закономерно и справедливо. За всё в жизни надо платить, в том числе за собственную глупость.
не лишат уже) если Сотникова сказала правду, то никаких улик уже нет, пробы уничтожены, а если она это выдумала, то и не было ничего
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<vella>
Ответ kate_ko
Аделина - феерическая умница, а все должностные лица прикинулись ветошью) и смех и нет
положительной пробы не было,
во всяком случае такая инфа ни разу не появлялась,
о вскрытии пробы B тоже не сообщалось.
Аделина фигурировала в списке Макларена,
но Родченков сам снял с нее подозрения,
заявив, что она не привлекалась к участию в допинговой программе.
непонятно, почему сейчас вылезла положительная проба, вскрытие пробы В и предполагаемый суд.
фантазии фигуристки? может в ближайшее время Адель прояснит ситуацию?
+3
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Tan Tan
Ответ <vella>
положительной пробы не было, во всяком случае такая инфа ни разу не появлялась, о вскрытии пробы B тоже не сообщалось. Аделина фигурировала в списке Макларена, но Родченков сам снял с нее подозрения, заявив, что она не привлекалась к участию в допинговой программе. непонятно, почему сейчас вылезла положительная проба, вскрытие пробы В и предполагаемый суд. фантазии фигуристки? может в ближайшее время Адель прояснит ситуацию?
Я так понял, у неё царапина была на пробирке. Может, в связи с этим и проверки какие были. Но она поняла по-своему и изложила спустя столько времени тоже своеобразно)
+3
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Лека-Лека
Русада как и все наши чиновники никогда никакой информацией не обладает.
А потом БАЦ - и всех накрыло.
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Lana74
Как бы её медаль не поменяли на медаль Дарвина
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РИ-Ната
Слова словами, а документально ничего не зафиксировано. Она не говорила, что принимала, а сказала, что якобы обнаружили. Её дело закрыто.
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Светлана Краснова
Да фиг с ней с РУСАДА. Главное что ВАДА скажет и заинтересуется ли этой историей CAS.Помнится был такой велосипедист, который во всем сам признался. Надеюсь у Юны хорошие адвокаты. Да на этих адвокатов вся Южная Корея скинется.
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kate_ko
Аделина - феерическая умница, а все должностные лица прикинулись ветошью) и смех и нет
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РИ-Ната
Ответ Лека-Лека
Русада как и все наши чиновники никогда никакой информацией не обладает. А потом БАЦ - и всех накрыло.
А какая должна быть информация, если не было информации о допинге. Проба Б чистая.
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Ответ Vendetta4111323
Если таки пойдёт волна, и Аделину лишат золота, винить кроме себя ей некого.
На основании чего лишат?
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CVC
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Olga.t
Ланс Армстронг, американец. Ни разу не попался на допинге, но потом сам во всём признался.
ну да, признался, когда уже к стенке приперли)
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АБZ 49
Навела шороху Аделина.
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<vella>
Ответ Tan Tan
Я так понял, у неё царапина была на пробирке. Может, в связи с этим и проверки какие были. Но она поняла по-своему и изложила спустя столько времени тоже своеобразно)
скорее всего)
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Olga.t
Ответ Светлана Краснова
Да фиг с ней с РУСАДА. Главное что ВАДА скажет и заинтересуется ли этой историей CAS.Помнится был такой велосипедист, который во всем сам признался. Надеюсь у Юны хорошие адвокаты. Да на этих адвокатов вся Южная Корея скинется.
Ланс Армстронг, американец.
Ни разу не попался на допинге, но потом сам во всём признался.
+1
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Любитель_ФК
Вот ляпнула так ляпнула, всех на уши подняла. Вот уж во истину язык мой , враг мой.
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Додик Аксель
Таких как Сотникова и за язык тянуть не надо. Сама ляпнет, что потом хоть стой, хоть падай.
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Рус Киссенжер
Ответ kate_ko
Аделина - феерическая умница, а все должностные лица прикинулись ветошью) и смех и нет
зачем она об этом написала? Я точно ничего не понимаю в пи-ар технологии.
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Сашуля П
Самое время об этом вспоминать, конечно
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