Вайцеховская о словах Сотниковой про допинг-пробу 2014 года: «Не самый разумный способ привлечь к себе внимание, прямо скажем»
Елена Вайцеховская прокомментировала слова Аделины Сотниковой о проблемной допинг-пробе.
Накануне был опубликован комментарий фигуристки об одном из допинг-тестирований: «Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».
«Единственное разумное объяснение, которое может быть после слов Аделины Сотниковой о том, что в 2014-м у нее обнаружили положительную допинг-пробу (о которой не имеют ни малейшего представления ни руководители федерации, ни Татьяна Тарасова, ни личный тренер спортсменки Елена Буянова, опекавшая Аделину в тот период едва ли не в круглосуточном режиме), на мой взгляд, может заключаться в следующем:
Когда до фигуристки каким-то образом дошла информация, что она упомянута в «письмах счастья» Григория Родченкова, она могла реально это расценить именно так, как рассказывает об этом сейчас: имя фигурировало в бумагах? Значит, с пробами действительно было что-то не так.
Ну, а поскольку никаких наказаний/лишения наград не последовало, значит, скорее всего, дополнительно проверили вторую пробу и ничего не нашли. Логично, с точки зрения полудетского воображения? Вполне.
Ну или остается второй, и тоже чисто детский вариант: «У всех есть! А у меня что, нет?»
Не самый разумный способ привлечь к себе внимание, прямо скажем...» – написала журналистка в телеграм-канале.
https://tass.ru/sport/4714796/amp
Когда как СМИ того времени освещали события и по Сотниковой в том числе и должны бы прокомментировать , а не выставлять Адель , как не в себе.
А Вайцеховская подаёт это так, как будто Сотникова сама выдумала историю и начала всем ее рассказывать, чтобы устроить сенсацию.))))
А вот вашей еще отбеливать и отбеливать.
Вот ей и не понятно, как так: можно же набросить на ЭТ, а Сотникова зачем-то про допинг затеяла разговор)))