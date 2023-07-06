Вайцеховская о словах Сотниковой про допинг-пробу 2014 года: «Не самый разумный способ привлечь к себе внимание, прямо скажем»

Теги Сочи-2014 допинг Елена Вайцеховская Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Елена Вайцеховская прокомментировала слова Аделины Сотниковой о проблемной допинг-пробе.

Накануне был опубликован комментарий фигуристки об одном из допинг-тестирований: «Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».

«Единственное разумное объяснение, которое может быть после слов Аделины Сотниковой о том, что в 2014-м у нее обнаружили положительную допинг-пробу (о которой не имеют ни малейшего представления ни руководители федерации, ни Татьяна Тарасова, ни личный тренер спортсменки Елена Буянова, опекавшая Аделину в тот период едва ли не в круглосуточном режиме), на мой взгляд, может заключаться в следующем:

Когда до фигуристки каким-то образом дошла информация, что она упомянута в «письмах счастья» Григория Родченкова, она могла реально это расценить именно так, как рассказывает об этом сейчас: имя фигурировало в бумагах? Значит, с пробами действительно было что-то не так.

Ну, а поскольку никаких наказаний/лишения наград не последовало, значит, скорее всего, дополнительно проверили вторую пробу и ничего не нашли. Логично, с точки зрения полудетского воображения? Вполне.

Ну или остается второй, и тоже чисто детский вариант: «У всех есть! А у меня что, нет?»

Не самый разумный способ привлечь к себе внимание, прямо скажем...» – написала журналистка в телеграм-канале. 

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47 комментариев

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Валерий Петров
Ответ Oleandra
Вайцеховская бросилась отбеливать пальто Буяновой.. ну или куртку)
Да там не от чего отбеливать. Допинга не было в пробах, лишь упоминание в мутных дневниках Родченкова.
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Евгения Гринева
Это логично для 5-летнего ребенка, а не для 27 взрослого человека
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Алеся Ткаченко
Ответ Евгения Гринева
Разница в том, что пробу Валиевой проверяли в шведской лаборатории, а Сотниковой в сочинской с дыркой в стене
Не только в сочинской.После скандала в Сочи всех атлетов сто раз проверили и перепроверили.За поцарапанную пробирку медали не лишают.Но Адель действительно сглупила что подняла сейчас эту тему.Сейчас ее слова на атомы разберут
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TheWitcher
Зато безотказный. Адель решила с козырей зайти. 🤪😁
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Oleandra
Вайцеховская бросилась отбеливать пальто Буяновой.. ну или куртку)
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Алеся Ткаченко
Ответ Бу!
Какая неуклюжая попытка оправдать чиновничков. Больше похоже на то, что историю просто не предавали огласке, не слили в СМИ, как сделали с Камилой.
У Камилы в пробирке ТМЗ.У Сотниковой просто пробирка поцарапана.Разница как бы есть
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AllaS
Вайц оказывается спортчинуш оправдывает , а они сами вообще ничего не слышали и не видели, чудеса
https://tass.ru/sport/4714796/amp
Когда как СМИ того времени освещали события и по Сотниковой в том числе и должны бы прокомментировать , а не выставлять Адель , как не в себе.
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Алеся Ткаченко
Ой,да ладно.Сотникову уже раз 100 проверили и перепроверили,тем более там царапины на пробирке были.Кроме царапин ничего криминального не нашли.Адель про себя вскользь вспомнила,теперь все к ее словам придираться будут
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imaxim
Ответ Anneta28
Не пойму, чему вы так радуетесь? Если сейчас эта история всплывет повторно и будет активно обсуждаться, она только негативно скажется на решении по делу Валиевой. Вы такая же как Аделина - дальше собственного носа ничего не видите.🤦‍♀️
Так может Валиева допингистка и должна дисквал получить?
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Kareglazaya
Сотникова всего лишь привела пример из своей жизни после вопроса о допинге и о ситуации с Валиевой. Причем об этой истории с пробиркой и раньше было известно.
А Вайцеховская подаёт это так, как будто Сотникова сама выдумала историю и начала всем ее рассказывать, чтобы устроить сенсацию.))))
+9
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imaxim
А по моему это больше похоже на то, что Сотникова от небольшого ума выболтала правду
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Anneta28
Ответ Oleandra
так мы сейчас находимся на ветке, где отбеливают совсем другое пальто)
Так его уже давно отбелили, еще 6 лет назад. Но дура Сотникова решила вспомнить и хайпануть на этой истории.
А вот вашей еще отбеливать и отбеливать.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Короче, Сотниковой лучше тайны не доверять)
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Алеся Ткаченко
Вспомнила,как эту легкоатлетку зовут.Дарья Клишина.У нее тоже была поцарапанная пробирка,но ее на ОИ после небольших разбирательств допустили.Правда она там ничего не выиграла
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Алёна Вода
Вайцеховская, разумеется, всё понимает в "разумных способах привлечь к себе внимание")))). Для неё единственно возможный способ привлечь внимание к своей персоне--набросить на Тутберидзе.
Вот ей и не понятно, как так: можно же набросить на ЭТ, а Сотникова зачем-то про допинг затеяла разговор)))
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Oleandra
Ответ Валерий Петров
Да там не от чего отбеливать. Допинга не было в пробах, лишь упоминание в мутных дневниках Родченкова.
сама же Аделина про допинг сказала)
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Ольга Ив
Ответ Kareglazaya
Сотникова всего лишь привела пример из своей жизни после вопроса о допинге и о ситуации с Валиевой. Причем об этой истории с пробиркой и раньше было известно. А Вайцеховская подаёт это так, как будто Сотникова сама выдумала историю и начала всем ее рассказывать, чтобы устроить сенсацию.))))
Если вопросов нет, почему фк бомонд все как один ушли в несознаку и ничего не знают. Чего бояться, непонятно их отрицание, даже тренера.
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Oleandra
Ответ Anneta28
Допингу Камилы я точно не радовалась. Это еще одна причина, за которую я ненавижу Тутберидзе. Камилу мне было безумно жаль. ТШТ загубил карьеру самой талантливой фигуристки в истории. Просто твари.
ну я и говорю, вы радовались против ТШТ.
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Marya Y
Ответ Ольга Ив
Если вопросов нет, почему фк бомонд все как один ушли в несознаку и ничего не знают. Чего бояться, непонятно их отрицание, даже тренера.
Потому, что ничего такого не было. Вам ничего не стоит открыть новости тех лет, а не выдумывать. Положительной пробы у Сотниковой не обнаружили. Была пара царапин на банке.
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Сáмсон Самсонов
Сотникова не в теме, внимание на себя можно обратить по старинке, набросив на загитову пару фраз как вайц
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Anneta28
Ответ Oleandra
а вы будете барахтаться в г..не, которое на вас Сотникова вылила.. вместе с жалкими оправданиями Буяновой)
А при чем тут вообще Сотникова и я? Мне вообще похрен на нее.)))
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Oleandra
Ответ Anneta28
А при чем тут вообще Сотникова и я? Мне вообще похрен на нее.)))
вы, я имела в виду и вам подобные.. которые уже второй день про "дуру" Сотникову здесь строчат)
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Anneta28
Ответ Oleandra
вы, я имела в виду и вам подобные.. которые уже второй день про "дуру" Сотникову здесь строчат)
Конечно она дура. За месяц до вынесения решения по Валиевой ляпнуть такое. Ей то самой лично ничего не грозит. С нее сняли все обвинения еще в 2017.
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Jane Earlosofical
Цех судит всех по своему нутру.
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ЛисаАлиса78
Ну конечно, перетянула все внимание на себя, Вайц негодует
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