Буянова после слов Сотниковой о допинг-пробе: «Ерунда полная. Без комментариев»

Теги сборная России Елена Буянова (Водорезова) Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала высказывания олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой о допинге.

Ранее Сотникова рассказала о проблемной допинг-пробе: «Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».

«Ерунда полная. Без комментариев», – сказала Буянова, тренировавшая спортсменку.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) закрыл дело в отношении Сотниковой о возможном нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014. Поводом для разбирательств стала информация о царапинах на пробирке с допинг-пробой фигуристки.

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2 комментария

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lanfqk
...И начался хаос.

(Тарасова:
-Ничего не слышала, спрашивайте у Буяновой
Буянова:
-Ничего не слышала)
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