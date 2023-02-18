Буянова о непопадании Сотниковой в командный турнир Сочи-2014: «Когда я это проговорила, первый раз увидела: с человека сходит тело. Очень долго не могла привести ее в порядок»

Теги Сочи-2014 сборная России Елена Буянова (Водорезова) Аделина Сотникова женское катание Юлия Липницкая Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о реакции Аделины Сотниковой на непопадание в командный турнир Сочи-2014. 

Сотникова выиграла в Сочи личный турнир.

«Была такая ситуация, что мне Горшков звонит и говорит: Лен, решили, что Аделина не будет в команде. Понимаешь мое состояние? Мне было очень тяжело.

Когда я положила трубку, муж спросил: что случилось? Он думал, что кто-то умер. А когда я рассказала, он отреагировал так: ну нет и нет, будет в индивидуальном кататься.

Это было полбеды, мне же надо было еще ей это сказать. И когда я пришла на тренировку, меня просто выталкивали на эту тренировку, чтобы ей сказать.

Когда я это проговорила, я первый раз увидела, когда с человека сходит тело. Я очень долго не могла привести ее в порядок, она вообще ничего не могла прыгать. А я понимала, что мне ее надо готовить на индивидуальные все равно.

Потом мне сказали: надо ее привезти. Я говорю: зачем? Ну, чтобы она была запасной. Это надо было ей приехать, посидеть, на всех посмотреть, как вы были на пьедестале – и уехать. Это было колоссальное напряжение.

Я ей потом сказала: знаешь, ты туда поедешь, сядешь на трибуну и просто со стороны посмотришь, как классно, как принимают, как зрители реагируют, как ребята выступают; тебе будет легче, ты уже это увидишь.

И когда она приехала обратно в Москву, я встретила уже другого человека. Я поняла, что мы можем начать.

Видно, она все сбросила и приехала потом не на Олимпиаду, а просто на какой-то турнир. Даже Петя Чернышев сказал: «Лена, я боюсь, она так хорошо катается». Говорю: «Не бойся, все будет хорошо».

Ее начало это все подстегивать, потому что Юля (Липницкая) с уст не сходила, и заслуженно – так она здорово откатала, ей весь мир рукоплескал.

Когда выходили на тренировку, объявляли состав участников, говорили «Юлия Липницкая» – и это были возгласы, а когда говорили «Аделина Сотникова» – ни одного хлопка не было.

Это ее подстегнуло. Сначала мы очень сильно провалились, на самое дно, а потом мы стали из этого выплывать», – сказала Буянова в интервью Максиму Транькову.

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96 комментариев

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imaxim
Ответ Marya Y
Тем не менее, именно так и собирались делать. Сотникову планировали в КП, Липницкую в ПП.
Ещё и в КП Сотникову. Браво. Чтоб был риск потерять 9 очков, а не 4)))
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imaxim
Ответ Rums67
Команду катали раньше. Никто и не Ожидал что я Юлия в личке упадёт. Только Юлия в команде катала и кп+ПП на 10 баллов.=20 баллов Женя Плющенко 10 +9 баллов. Траньков только ПП но 10 баллов. Остальные катали либо свои прокаты либо ПП либо КП даже на пьедестал не накатал, но и они считаются ЧОИ. Это и Боброва, и Ильина., Соловьев, Кацалапов
Траньков был в короткой. 10 баллов выиграли у канадцев
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Додик Аксель
Преданья старины глубокой из сериала об ОИ в Сочи ...
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imaxim
Ответ Lana-shu
Жулин втиснул две свои пары в командник поперек всех. Поэтому сотникову убрали.
Нет, просто между Аделиной и танцами второй заменой выбрали танцы. Справедливо. Ещё Ковтуна предложите в Командник поставить, ага
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UserFreud
Ответ As per
Юля тогда стала ЧЕ, поэтому понятно, почему поставили именно её. Единственный спорный момент - БС. Может быть, решили поберечь Сотникову для лички и решили делать замену в танцах.
По Юле вопросов нет, вопрос в отсутствии замены у девушек. Сотникова не была мировым топом, чтобы беречь её для лички, никто от неё таких прокатов не ждал, поэтому ясно, что она расстроилась от того, что её не включили в командник.
В танцах БС первый номер сборной на тот момент были. Это уже в личке на ОИ их с ИК поменяли местами.
И как раз идея с ИК в команднике спорная. Они не первый номер сборной и косячили по сезону крупно. (То есть, КТ, который надо было обязательно катать чисто, в любом случае надо было оставлять за более надёжными БС).
Видимо, решили через командник окончательно достать Лену и Никиту из очереди и выдвинуть в мировые топы. Иной необходимости в них там не было.
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asusp527
Ответ Lennuci
А с чего вообще появилось убеждение, что в команду нужно засунуть максимальное количество спортсменов и чтобы у всех было по медали? В основном, за счет других. Решение принимается на результат, а не на наибольшее количество "омедаленных" любой ценой. И на кой в команде нужна была Аделина, которая вообще надежд по сезону не вселяла? Не поняла вообще, почему с нее "тело слезло." Она не блистала ни до, ни после ОИ.
Да уж, это похоже наглость с Буяновой не слезает...
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asusp527
Ответ or.om
Какая разница, что она никогда не катала чисто две проги, если она смогла их выкатать на ои?
В этом случае при взляде со стороны возникают большие сомнения в чистоте.
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Лакс
Ответ Евгения Гринева
Тогда еще понять можно, но то, что творили на этой Олимпиаде ни в какие ворота..как можно было не сделать замены у девочек, и пар, в голове не укладывается.. Не представляю, что чувствовали спортсмены
начальству (ОКР) надо было прикрыть одно место на случай поражения от США. Если что, оправдывались бы тем, что поставили первые номера сборной.
Парники и танцоры еще до вылета знали что будут без замен. От разных людей еще до начала были утечки.
Противостояние с США это политика.
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imaxim
Ответ SALMON
+++++ Сотникова в короткой программе за самый дешевый каскад 3т-3т и дупель во вороной половине получила почти как Ким с шикарным 3л-3т и хорошей программой. По хорошему это псевдо золото сломало Аделине карьеру, нужно было дать бронзу, на которую она накатала и все были бы счастливы, Ким ушла бы на покой, у Аделины был бы хороший трамплин для спортивной карьеры.
Мне кажется, если бы Юля не упала хотя бы в произвольной, то уже было бы все иначе
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imaxim
Ответ ретроградный меркурий
Буянова молодец, что смогла починить Сотникову и направить негативные эмоции в правильное русло. Но на золото тогда Аделина не накатала, это было максимум серебро и это очень хорошо видно по протоколам. Почти за все элементы Сотникова получила рекордно высокие ГОЕ, каких раньше и близко не получала и компоненты ей нарисовали такие, каких и близко не было. Причём это началось ещё в самом олимпийском сезоне, достигло пика на ЧЕ, а на Олимпиаде превратилось в фарс, когда Ким, вынесшая Сотникову вперёд ногами годом ранее с разницей одних только компов 17+ баллов, вдруг оказалась по второй оценке на одном уровне с Сотниковой. Ну и внезапно исчезнувшее ребро на лутце и все 4-е уровни непрыжковых, которые Аделина отродясь не выкатывала, довершили картину и маслом "судьи за уши тянут Сотникову к золоту на домашней олимпиаде".
Бронза. Золото Ким, серебро Костнер
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Lennuci
А с чего вообще появилось убеждение, что в команду нужно засунуть максимальное количество спортсменов и чтобы у всех было по медали? В основном, за счет других. Решение принимается на результат, а не на наибольшее количество "омедаленных" любой ценой.
И на кой в команде нужна была Аделина, которая вообще надежд по сезону не вселяла?
Не поняла вообще, почему с нее "тело слезло." Она не блистала ни до, ни после ОИ.
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Анна Лисина
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
То, что тогда ОЧ стала Сотникова, мне до сих пор непонятно, бледно, невнятно, ни о чем вообще. Гораздо интереснее было бы услышать кто и как сказал в Пекине Щербаковой и Трусовой, что в команднике они не выступают, и что сошло у них-лицо, тело? Что сошло капитально-сомнений нет, тренировка на утро с 5-ю квадами Т и 3-мя чистейшими у Анны об этом просто кричала.
Вот да.. С сочи все ясно, более или менее. Срывную Сотникову ставить в командник было нельзя.
А вот с Пекином непонятная история. Катать ПП должна была Аня. Трусова, заметьте, о команднике не заикается. И это не просто там журналист или блогер написал, а Ане сказали, что она будет катать.То есть было уже решение такое. А потом вдруг ее снимают. И это при том результате уже, за который не стоит бояться. Что ж случилось - хз..
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or.om
Ответ asusp527
Согласна полностью. Прям сама Буянова этими словами выдает запрограммированность Сотниковой всеми инстанциями на победу. А что касается победы в личном, она вызывает большие сомнения в честности как в плане катания (ну НИКОГДА она чисто не катала 2 программы ни до ни после), так и в плане судейства. Минусуйте.
Какая разница, что она никогда не катала чисто две проги, если она смогла их выкатать на ои?
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ретроградный меркурий
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
То, что тогда ОЧ стала Сотникова, мне до сих пор непонятно, бледно, невнятно, ни о чем вообще. Гораздо интереснее было бы услышать кто и как сказал в Пекине Щербаковой и Трусовой, что в команднике они не выступают, и что сошло у них-лицо, тело? Что сошло капитально-сомнений нет, тренировка на утро с 5-ю квадами Т и 3-мя чистейшими у Анны об этом просто кричала.
Сейчас, по прошествии года, ситуация выглядит вдвойне дико. Оставим за скобками полнейшую дичь про отсутствие замен и минус два спортсмена без практически гарантированного золота. Забудем про вопиющее исключение действующей чемпионки мира из состава на командник. Но как можно было везти команду в Пекин, зная, что у Валиевой до сих пор нет результатов допинг-пробы ЧР? Не забить тревогу, не запросить срочно результаты у шведской лабы и спокойно ставить Камилу на обе программы, не имея результатов тестов? И ничего из этого кошмара могло не быть, поставь федерация в командник Аню и Сашу, как просили подавляющее большинство болельщиков. Девочки, начавшие революцию квадов, заслужили быть в команднике. И не было бы никакой истерики и трех команд без медалей на целый год
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nadenki
Напомните,пожалуйста историю Тутберидзе с Вайц.Начало их любви ведь с этим командником связана напрямую?
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Marya Y
Ответ Lana-shu
Жулин втиснул две свои пары в командник поперек всех. Поэтому сотникову убрали.
Ильиных в том сезоне каталась у Морозова.
+4
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шампион
Дебют сценария с "не той девочкой" и "чудесной девочкой". Как и в Корее, как и в Китае, фидра со своими фаворитками села в лужу. Люди ничему не учатся.
+2
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Lana-shu
Ответ As per
Юля тогда стала ЧЕ, поэтому понятно, почему поставили именно её. Единственный спорный момент - БС. Может быть, решили поберечь Сотникову для лички и решили делать замену в танцах.
Жулин втиснул две свои пары в командник поперек всех. Поэтому сотникову убрали.
+1
-4
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La Gushka
Ответ Евгения Гринева
Тогда еще понять можно, но то, что творили на этой Олимпиаде ни в какие ворота..как можно было не сделать замены у девочек, и пар, в голове не укладывается.. Не представляю, что чувствовали спортсмены
В голове всё прекрасно укладывается. Перед началом командных соревнований сборные подают организаторам списки спортсменов. Можно делать ДВЕ замены на произвольную программу, причем только из этого списка. По два состава заявляются, чтобы не было влияния непредвиденных обстоятельств, например, выбытия спортсмена из-за травмы на тренировке.
В других видах жестче. Выступает столько одиночников/пар, сколько завоевано квот. Столько и заявляется. Изменения в списках не допускаются. Поэтому, если спортсмен выбыл, его/пару уже не заменить.
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asusp527
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
То, что тогда ОЧ стала Сотникова, мне до сих пор непонятно, бледно, невнятно, ни о чем вообще. Гораздо интереснее было бы услышать кто и как сказал в Пекине Щербаковой и Трусовой, что в команднике они не выступают, и что сошло у них-лицо, тело? Что сошло капитально-сомнений нет, тренировка на утро с 5-ю квадами Т и 3-мя чистейшими у Анны об этом просто кричала.
Какая разница, кто сказал. Горшков, наверное. Устал он от этого всего...
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Самая цитируемая и вообще недура
То, что тогда ОЧ стала Сотникова, мне до сих пор непонятно, бледно, невнятно, ни о чем вообще.
Гораздо интереснее было бы услышать кто и как сказал в Пекине Щербаковой и Трусовой, что в команднике они не выступают, и что сошло у них-лицо, тело? Что сошло капитально-сомнений нет, тренировка на утро с 5-ю квадами Т и 3-мя чистейшими у Анны об этом просто кричала.
+9
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asusp527
Ответ Marya Y
Ачётакова - Плющенко можно, а спортсменке ЦСКА нельзя, штоль? Кстати, сейчас открывала новость о протесте Южной Кореи, там ваши комментарии.) Редко сейчас в обсуждениях можно встретить кого-то из того времени.
Да, я здесь с 2013...
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Marya Y
Ответ Светлана Менова
Ну так откройте новости того времени. Тащите ссылку, чтобы не быть голословной.
Сами не умеете. Печалька-то. Выдумать, конечно, лучше.
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sabina_katarina
Ответ Оле-Лукойе
Зачем тогда вообще ставить в командник БС если можно было сразу поставить ИК? Шанс выиграть бронзу с домашними грибами и грибами Жулина у них был вполне реальный, на мой взгляд, программы тут не при чем, на олимпийский год многие новые программы не ставят специально, другое дело, что в данной ситуации Жулин сам себе перехитрил, да и прокаты были такие себе.
Не хочу вас расстраивать, но катать танец два сезона - моветон. Так бывает, но ооочень редко и точно не тогда, когда ты претендуешь на медаль. И программа в танцах всё же имеет значение.
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Marya Y
Ответ asusp527
Решили очень современным способом.
Ачётакова - Плющенко можно, а спортсменке ЦСКА нельзя, штоль? Кстати, сейчас открывала новость о протесте Южной Кореи, там ваши комментарии.) Редко сейчас в обсуждениях можно встретить кого-то из того времени.
+1
-1
0
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