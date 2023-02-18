Буянова о непопадании Сотниковой в командный турнир Сочи-2014: «Когда я это проговорила, первый раз увидела: с человека сходит тело. Очень долго не могла привести ее в порядок»

Тренер по фигурному катанию рассказала о реакции на непопадание в командный турнир Сочи-2014.

Сотникова выиграла в Сочи личный турнир.

«Была такая ситуация, что мне Горшков звонит и говорит: Лен, решили, что Аделина не будет в команде. Понимаешь мое состояние? Мне было очень тяжело.

Когда я положила трубку, муж спросил: что случилось? Он думал, что кто-то умер. А когда я рассказала, он отреагировал так: ну нет и нет, будет в индивидуальном кататься.

Это было полбеды, мне же надо было еще ей это сказать. И когда я пришла на тренировку, меня просто выталкивали на эту тренировку, чтобы ей сказать.

Когда я это проговорила, я первый раз увидела, когда с человека сходит тело. Я очень долго не могла привести ее в порядок, она вообще ничего не могла прыгать. А я понимала, что мне ее надо готовить на индивидуальные все равно.

Потом мне сказали: надо ее привезти. Я говорю: зачем? Ну, чтобы она была запасной. Это надо было ей приехать, посидеть, на всех посмотреть, как вы были на пьедестале – и уехать. Это было колоссальное напряжение.

Я ей потом сказала: знаешь, ты туда поедешь, сядешь на трибуну и просто со стороны посмотришь, как классно, как принимают, как зрители реагируют, как ребята выступают; тебе будет легче, ты уже это увидишь.

И когда она приехала обратно в Москву, я встретила уже другого человека. Я поняла, что мы можем начать.

Видно, она все сбросила и приехала потом не на Олимпиаду, а просто на какой-то турнир. Даже Петя Чернышев сказал: «Лена, я боюсь, она так хорошо катается». Говорю: «Не бойся, все будет хорошо».

Ее начало это все подстегивать, потому что Юля (Липницкая) с уст не сходила, и заслуженно – так она здорово откатала, ей весь мир рукоплескал.

Когда выходили на тренировку, объявляли состав участников, говорили «Юлия Липницкая» – и это были возгласы, а когда говорили «Аделина Сотникова» – ни одного хлопка не было.

Это ее подстегнуло. Сначала мы очень сильно провалились, на самое дно, а потом мы стали из этого выплывать», – сказала Буянова в интервью Максиму Транькову.

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