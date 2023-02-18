Буянова о непопадании Сотниковой в командный турнир Сочи-2014: «Когда я это проговорила, первый раз увидела: с человека сходит тело. Очень долго не могла привести ее в порядок»
Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о реакции Аделины Сотниковой на непопадание в командный турнир Сочи-2014.
Сотникова выиграла в Сочи личный турнир.
«Была такая ситуация, что мне Горшков звонит и говорит: Лен, решили, что Аделина не будет в команде. Понимаешь мое состояние? Мне было очень тяжело.
Когда я положила трубку, муж спросил: что случилось? Он думал, что кто-то умер. А когда я рассказала, он отреагировал так: ну нет и нет, будет в индивидуальном кататься.
Это было полбеды, мне же надо было еще ей это сказать. И когда я пришла на тренировку, меня просто выталкивали на эту тренировку, чтобы ей сказать.
Когда я это проговорила, я первый раз увидела, когда с человека сходит тело. Я очень долго не могла привести ее в порядок, она вообще ничего не могла прыгать. А я понимала, что мне ее надо готовить на индивидуальные все равно.
Потом мне сказали: надо ее привезти. Я говорю: зачем? Ну, чтобы она была запасной. Это надо было ей приехать, посидеть, на всех посмотреть, как вы были на пьедестале – и уехать. Это было колоссальное напряжение.
Я ей потом сказала: знаешь, ты туда поедешь, сядешь на трибуну и просто со стороны посмотришь, как классно, как принимают, как зрители реагируют, как ребята выступают; тебе будет легче, ты уже это увидишь.
И когда она приехала обратно в Москву, я встретила уже другого человека. Я поняла, что мы можем начать.
Видно, она все сбросила и приехала потом не на Олимпиаду, а просто на какой-то турнир. Даже Петя Чернышев сказал: «Лена, я боюсь, она так хорошо катается». Говорю: «Не бойся, все будет хорошо».
Ее начало это все подстегивать, потому что Юля (Липницкая) с уст не сходила, и заслуженно – так она здорово откатала, ей весь мир рукоплескал.
Когда выходили на тренировку, объявляли состав участников, говорили «Юлия Липницкая» – и это были возгласы, а когда говорили «Аделина Сотникова» – ни одного хлопка не было.
Это ее подстегнуло. Сначала мы очень сильно провалились, на самое дно, а потом мы стали из этого выплывать», – сказала Буянова в интервью Максиму Транькову.
9 лет с открытия Олимпиады в Сочи. Где ее герои сейчас?
Победа Сотниковой в Сочи-2014 – главная загадка женской фигурки. Вокруг много подозрений: объятия с нашей судьей и зашифрованные оценки
В танцах БС первый номер сборной на тот момент были. Это уже в личке на ОИ их с ИК поменяли местами.
И как раз идея с ИК в команднике спорная. Они не первый номер сборной и косячили по сезону крупно. (То есть, КТ, который надо было обязательно катать чисто, в любом случае надо было оставлять за более надёжными БС).
Видимо, решили через командник окончательно достать Лену и Никиту из очереди и выдвинуть в мировые топы. Иной необходимости в них там не было.
Парники и танцоры еще до вылета знали что будут без замен. От разных людей еще до начала были утечки.
Противостояние с США это политика.
И на кой в команде нужна была Аделина, которая вообще надежд по сезону не вселяла?
Не поняла вообще, почему с нее "тело слезло." Она не блистала ни до, ни после ОИ.
А вот с Пекином непонятная история. Катать ПП должна была Аня. Трусова, заметьте, о команднике не заикается. И это не просто там журналист или блогер написал, а Ане сказали, что она будет катать.То есть было уже решение такое. А потом вдруг ее снимают. И это при том результате уже, за который не стоит бояться. Что ж случилось - хз..
В других видах жестче. Выступает столько одиночников/пар, сколько завоевано квот. Столько и заявляется. Изменения в списках не допускаются. Поэтому, если спортсмен выбыл, его/пару уже не заменить.
Гораздо интереснее было бы услышать кто и как сказал в Пекине Щербаковой и Трусовой, что в команднике они не выступают, и что сошло у них-лицо, тело? Что сошло капитально-сомнений нет, тренировка на утро с 5-ю квадами Т и 3-мя чистейшими у Анны об этом просто кричала.