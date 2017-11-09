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    МОК закрыл дело в отношении Сотниковой о возможном нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014

    Теги Сочи-2014 сборная России допинг МОК Аделина Сотникова женское катание

    Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) прекратила расследование в отношении чемпионки Сочи-2014 в одиночном катании Аделины Сотниковой.

    «Комиссия пришла к выводу о том, что нет достаточных доказательств, которые установили бы нарушение антидопинговых правил спортсменкой.

    Дисциплинарное разбирательство, возбужденное в отношении Аделины Сотниковой, завершено, дело закрыто», – говорится в заявлении МОК.

    Напомним, что в документах из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового комитета (WADA) под руководством Ричарда Макларена упоминалось, что на одной из пробирок с допинг-пробой Сотниковой, сданной в Сочи-2014, присутствует царапина. Дело фигуристки рассматривалось в связи с обвинениями российских спортсменов в манипуляциях с пробами.

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