Аделина Сотникова: «В Сочи Липницкую приветствовали громко: «Юля, давай! А Сотникова – кто это такая?» И у меня злость – я еще вам покажу»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, как на нее повлияло непопадание в командный турнир на Олимпийских играх в Сочи.

– Это уже ушедший поезд, но ладно. Если бы не эта ситуация (с пропуском командного турнира – Sports.ru), я не знаю, как бы я выступила в личном, завоевала бы что-нибудь.

На чемпионате России я выиграла, на чемпионате Европы стала второй, уступила . До Олимпиады остается 2,5 недели – до командных соревнований. И мой тренер – – говорит мне: все, утвердили состав на командный турнир, готовимся. Это эмоции, я понимаю, что у нас команда – лучшая, которая могла бы быть. Это определенно медаль есть.

Сутки походила с той мыслью, все сказала родным. На следующий день прихожу на каток, и тренер приходит никакая, без настроения. Я ее очень чувствую и спрашиваю: Елена Германовна, что случились? Вчера вы были веселой, сегодня уже не такая веселая. И она говорит, что мы никуда не едем. Я уже не хотела никуда ехать. Это как: я есть, но меня нет.

Потом меня взяли как запасную, я поехала посмотреть с трибуны, как это происходит – меня это и спасло. Я увидела, как принимает публика, особенно наших спортсменов, и у меня загорелся мой внутренний: ну подождите, скоро я выйду – уже злость пошла.

Я приезжаю совершенно другим человеком в Москву, готовлюсь к личным стартам, выхожу. И опять ситуация на тренировке – там присутствовали зрители. Мы с Юлей были в одной разминке, ее начали приветствовать громко: Юля, давай! А сказали Аделина Сотникова, и я просто слышу, как трибуны: а кто это такая? У нас еще одна девочка есть? Да, серьезно? Сотникова? Хм, интересно, не знаем такую.

И тут опять эта эмоция, злость: я еще вам покажу, вы еще меня услышите. День Х – произвольная. Ее катаю как никогда, лучший прокат жизни. Это было ощущение радости, что я смогла это сделать – побороть свое психологическое состояние, а во-вторых, что я выиграла. Это было реально вау. Эти эмоции бесценны.

– Говорят твоя победа была болью для , которая тренировала Юлю Липницкую. А вы с Этери общались, вы знакомы?

– Конечно, знакомы, мы всегда здороваемся. Если у кого-то есть на кого-то внутренняя злость, это никто никогда не покажет.

– Я читала, что она даже ставила под сомнение…

– Я этого не читала. Человек подошел, поздравил меня и тренера, сказал, что мы молодцы и что сегодня заслуженная победа, – сказала Сотникова в шоу «Алена, блин!»

Командник фигуристов, который мы не забудем: в Сочи схитрили с Плющенко, утомили Липницкую и, возможно, сговорились с США