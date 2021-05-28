Аделина Сотникова: «В Сочи Липницкую приветствовали громко: «Юля, давай! А Сотникова – кто это такая?» И у меня злость – я еще вам покажу»

Теги сборная России Елена Водорезова (Буянова) Аделина Сотникова женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, как на нее повлияло непопадание в командный турнир на Олимпийских играх в Сочи. 

– Это уже ушедший поезд, но ладно. Если бы не эта ситуация (с пропуском командного турнира – Sports.ru), я не знаю, как бы я выступила в личном, завоевала бы что-нибудь.

На чемпионате России я выиграла, на чемпионате Европы стала второй, уступила Юле Липницкой. До Олимпиады остается 2,5 недели – до командных соревнований. И мой тренер – Елена Водорезова – говорит мне: все, утвердили состав на командный турнир, готовимся. Это эмоции, я понимаю, что у нас команда – лучшая, которая могла бы быть. Это определенно медаль есть.

Сутки походила с той мыслью, все сказала родным. На следующий день прихожу на каток, и тренер приходит никакая, без настроения. Я ее очень чувствую и спрашиваю: Елена Германовна, что случились? Вчера вы были веселой, сегодня уже не такая веселая. И она говорит, что мы никуда не едем. Я уже не хотела никуда ехать. Это как: я есть, но меня нет.

Потом меня взяли как запасную, я поехала посмотреть с трибуны, как это происходит – меня это и спасло. Я увидела, как принимает публика, особенно наших спортсменов, и у меня загорелся мой внутренний: ну подождите, скоро я выйду – уже злость пошла.

Я приезжаю совершенно другим человеком в Москву, готовлюсь к личным стартам, выхожу. И опять ситуация на тренировке – там присутствовали зрители. Мы с Юлей были в одной разминке, ее начали приветствовать громко: Юля, давай! А сказали Аделина Сотникова, и я просто слышу, как трибуны: а кто это такая? У нас еще одна девочка есть? Да, серьезно? Сотникова? Хм, интересно, не знаем такую.

И тут опять эта эмоция, злость: я еще вам покажу, вы еще меня услышите. День Х – произвольная. Ее катаю как никогда, лучший прокат жизни. Это было ощущение радости, что я смогла это сделать – побороть свое психологическое состояние, а во-вторых, что я выиграла. Это было реально вау. Эти эмоции бесценны.

– Говорят твоя победа была болью для Этери Тутберидзе, которая тренировала Юлю Липницкую. А вы с Этери общались, вы знакомы?

– Конечно, знакомы, мы всегда здороваемся. Если у кого-то есть на кого-то внутренняя злость, это никто никогда не покажет.

– Я читала, что она даже ставила под сомнение…

– Я этого не читала. Человек подошел, поздравил меня и тренера, сказал, что мы молодцы и что сегодня заслуженная победа, – сказала Сотникова в шоу «Алена, блин!» 

Командник фигуристов, который мы не забудем: в Сочи схитрили с Плющенко, утомили Липницкую и, возможно, сговорились с США

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