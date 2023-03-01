Боброва о турнире шоу-программ: «Было бы интересно увидеть, если бы один номер сделали вместе Сотникова, Загитова и Щербакова. Но коллективам нельзя выступать»

Теги сборная России Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Аделина Сотникова Александр Энберт женское катание Елена Ильиных Иван Букин Александр Коган Алина Загитова Анна Щербакова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Екатерина Боброва рассказала, какой номер хотела бы видеть на турнире шоу-программ.

– Ваше отношение к турниру шоу‑программ?

– Мы с Димой примем участие, над вариантом музыки и темой номера мы еще думаем. Но я хочу сказать вот о чем. Я прочитала правила соревнований и с некоторыми пунктами правил я не согласна. В частности с тем, что спортсмены не могут выступать в других парах или коллективах.

Мне, как зрителю, было бы очень интересно увидеть, если бы, предположим, один замечательный номер сделали вместе Аделина Сотникова, Алина Загитова и Анна Щербакова – три олимпийские чемпионки в личном турнире. Но коллективам нельзя выступать.

Очень многое теряют соревнования, потому что по объективным причинам не может выступать Ваня Букин, Александр Энберт. Было бы украшением турнира возможное выступление Елены Ильиных с каким‑то другим партнером. Но фактически она не может сделать этого, потому что такие правила. Я созванивались с Александром Ильичом Коганом, говорила с ним на эту тему.

– Что ответил Коган?

– Он ответил, что эти соревнования проводятся впервые, нужно посмотреть, как они пройдут, и потом, скорее всего, будут внесены определенные изменения в правила для того, чтобы привлечь больше новых лиц, зрителей, спонсоров.

Очень правильно, что федерация ищет новые форматы соревнований, учитывая, что международных стартов нет. Но эти форматы обязательно нужно развивать, чтобы они становились интереснее и зрелищнее. Тогда у нас будет больше отличных поводов собираться чаще на льду, – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.

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18 комментариев

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Евгения Гринева
Ответ Toba Door
Поэтому везде Щербакова бочком к Алине лепят чтобы не затмевала , а Сотникова на подтанцовках у Алины
Вы за Аню не переживайте, у нее с популярностью все хорошо
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Андрей Красин
Я вот тоже не совсем с правилами согласен. Конкретно в том, что ЧОИ в команде приравняли к настоящим ЧОИ. Боброва там явно лишняя.
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Jessi
Было бы интересно не партнёры, как в спорте, а например Алина с Галлямовым , Мишина с Игнатовым и т.д
Плющенко с Ягудиным…
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Veronika spuria
Ответ Toba Door
Поэтому везде Щербакова бочком к Алине лепят чтобы не затмевала , а Сотникова на подтанцовках у Алины
В былые времена Сотникова была очень хороша: артистична, отлично владела коньком, хорошо скользила, вращалась.
+2
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+2
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AllaS
Пошли творческие предложения !
Хорошо бы с Правилами ознакомить и участников и болельщиков.А то последнее время , организаторы по ходу турнира их меняют, как на прыжковом турнире или не знают, что и делать им при мини форс мажоре, как на КПК. Можно и нужно описать заранее все возможные нюансы !
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Toba Door
Ответ Gemma157
загитова потеряется на их фоне. сотникова и щербакова просто раздавят ее своим мастерством на льду и блеском своих настоящих титулов
Поэтому везде Щербакова бочком к Алине лепят чтобы не затмевала , а Сотникова на подтанцовках у Алины
+4
-3
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Katerina Sunny
Боброва захотела за 5 миллионов очередное ЛП? Итак непонятно, как собираются оценивать абсолютно разные номера.
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Неволяшка
Мне бы хотелось увидеть номер от Алины Загитовой и Дмитрия Соловьева, ведь в шоу они так замечательно катаются вместе. А вообще все номерам буду рада, хочется чего-то нового и яркого)
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Katerina Sunny
А с кем Боброва хотела вместо Соловьева?
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Маргарита Романовская
Ответ Lennuci
А чего не захотела Медведеву с Трусовой или Ягудина с Плющенко в одном номере? Пургу какую-то несет. Правила изначально не читала, как составила заявку, не ясно, если толком не знает, что сама будет катать. A групповой номер - это в шоу к Плющенко. Там кого хошь под потолок без страховки отправят за бабосы.
А вы правила то сами читали? ОЧ заявку составлять не надо было, просто заявить об участии
+5
-1
+4
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Gemma157
загитова потеряется на их фоне. сотникова и щербакова просто раздавят ее своим мастерством на льду и блеском своих настоящих титулов
+2
-5
-3
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Toba Door
Загитова Соловьев более интересная пара, чем Боброва Соловьев
+6
-4
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Toba Door
А мне было бы интересно увидеть парные номера одиночников, например Кондратюк Трусова, Алиев загитова, Медведева коляда, туктамвшева Алиев, итд
+2
-3
-1
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Lennuci
А чего не захотела Медведеву с Трусовой или Ягудина с Плющенко в одном номере? Пургу какую-то несет.
Правила изначально не читала, как составила заявку, не ясно, если толком не знает, что сама будет катать.
A групповой номер - это в шоу к Плющенко. Там кого хошь под потолок без страховки отправят за бабосы.
+11
-3
+8
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Wiley Fox
Я даже сюжет знаю. По Пушкину:

Три девицы под окном пряли пряжу вечерком
0
-2
-2
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Девушка Безимени
а че им еще делать
0
-1
-1
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Настя Розова
Соглашусь с Катей. Было бы любопытно на наших ОЧ посмотреть. Главная проблема в номере — идея амбициозная, но есть немалый шанс поставить на такую тему кринжатину.
+2
-2
0
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JL JL
Сделают и не почешутся.
+1
-1
0
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