Боброва о турнире шоу-программ: «Было бы интересно увидеть, если бы один номер сделали вместе Сотникова, Загитова и Щербакова. Но коллективам нельзя выступать»

рассказала, какой номер хотела бы видеть на турнире шоу-программ.

– Ваше отношение к турниру шоу‑программ?

– Мы с Димой примем участие, над вариантом музыки и темой номера мы еще думаем. Но я хочу сказать вот о чем. Я прочитала правила соревнований и с некоторыми пунктами правил я не согласна. В частности с тем, что спортсмены не могут выступать в других парах или коллективах.

Мне, как зрителю, было бы очень интересно увидеть, если бы, предположим, один замечательный номер сделали вместе , и – три олимпийские чемпионки в личном турнире. Но коллективам нельзя выступать.

Очень многое теряют соревнования, потому что по объективным причинам не может выступать Ваня Букин, Александр Энберт. Было бы украшением турнира возможное выступление с каким‑то другим партнером. Но фактически она не может сделать этого, потому что такие правила. Я созванивались с Александром Ильичом Коганом, говорила с ним на эту тему.

– Что ответил Коган?

– Он ответил, что эти соревнования проводятся впервые, нужно посмотреть, как они пройдут, и потом, скорее всего, будут внесены определенные изменения в правила для того, чтобы привлечь больше новых лиц, зрителей, спонсоров.

Очень правильно, что федерация ищет новые форматы соревнований, учитывая, что международных стартов нет. Но эти форматы обязательно нужно развивать, чтобы они становились интереснее и зрелищнее. Тогда у нас будет больше отличных поводов собираться чаще на льду, – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.