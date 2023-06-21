Сотникова об участии в ЧР в 12 лет: «Думаю, федерация сделала нам с Туктамышевой исключение, потому что был такой период, когда взрослые расслабили булки»

Аделина Сотникова рассказала, почему ее допустили к участию в чемпионате России в 12 лет.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 впервые участвовала в чемпионате страны в сезоне-2008/09 и выиграла его.

«Думаю, федерация сделала нам с Лизой Туктамышевой исключение, потому что, видимо, был такой период времени, когда взрослые расслабили свои булки, как говорится.

Федерация, видя, что есть такие юные девочки, которые делают все тройные прыжки и, наверное, чтобы подстегнуть старших – «вот, уже мелкие вас догоняют, если так будете продолжать заниматься, то они будут везде выступать».

Мне кажется, это было сделано для этого. И в принципе, кажется, это и дало какой-то свой толчок фигурному катанию, потому что если сейчас посмотришь на девочек – каждая вторая прыгает ультра-си, они круче мальчиков», – сказала .

Еще недавно наша женская фигурка пережила проклятие: 6 лет без медалей, пустота после Слуцкой, звали даже «легионера»