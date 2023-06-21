Сотникова об участии в ЧР в 12 лет: «Думаю, федерация сделала нам с Туктамышевой исключение, потому что был такой период, когда взрослые расслабили булки»

Теги сборная России чемпионат России ФФКР Аделина Сотникова Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Аделина Сотникова рассказала, почему ее допустили к участию в чемпионате России в 12 лет.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 впервые участвовала в чемпионате страны в сезоне-2008/09 и выиграла его.

«Думаю, федерация сделала нам с Лизой Туктамышевой исключение, потому что, видимо, был такой период времени, когда взрослые расслабили свои булки, как говорится.

Федерация, видя, что есть такие юные девочки, которые делают все тройные прыжки и, наверное, чтобы подстегнуть старших – «вот, уже мелкие вас догоняют, если так будете продолжать заниматься, то они будут везде выступать».

Мне кажется, это было сделано для этого. И в принципе, кажется, это и дало какой-то свой толчок фигурному катанию, потому что если сейчас посмотришь на девочек – каждая вторая прыгает ультра-си, они круче мальчиков», – сказала Сотникова.

Еще недавно наша женская фигурка пережила проклятие: 6 лет без медалей, пустота после Слуцкой, звали даже «легионера»

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адриана
Что за сленг у девушек. Одна - " прочухарили", другая про " расслабили булки", где этому учат их.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
про булки-то зачем
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fellina
Ну почему фигуристки употребляют грубые и несимпатичные выражения?!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
russalka
Ответ Pentrak
ОЧ-ки по фигурному катанию в РФ отличаются умом и сообразительностью.
Щербакова пожалуй исключение
+17
-11
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonyas
Ответ Анастасия Платонова
В том-то и дело, что не учат. Точнее, им некогда учиться, всё время ФК посвящено.
Странное мнение о ФК. Послушайте, как у нас не только молодежь на улице разговаривает. Дело не в занятиях спортом, а в общем уровне культуры в стране. Она запредельно низкая.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
russalka
Кто-нибудь объясните Олимпийской чемпионке, что булки это вообще-то задняя часть бедра!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На Пекин
Ответ Pentrak
ОЧ-ки по фигурному катанию в РФ отличаются умом и сообразительностью.
Они отличаются целеустремлённостью, самодисциплиной, способностью выживать в экстремальных условиях, можно перечислять, но и это не мало.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonyas
Ответ Анастасия Платонова
Поверьте, те кто учился как следует, так не разговаривают. Воспитание, конечно, играет роль, но оно тесно связано с образованием.
Не поверю! Так как каждый день слышу, как разговаривают студенты очень престижных Университетов. Уши заткнуть хочется.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Agura
Не стоит обольщаться, ни Сотниковой, ни Туктамышевой.
Толчок развитию женского фигурного катания в России дали совсем другие люди: а именно тренеры, ваши учителя и наставники.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оксана Иванова
Ответ Pentrak
Это ты про любительницу одной певицы, чьи интервью правит папа?) Ну, про ту, которая поражала знаниями про "Бал вампиров"? И которая любит вечеринки Женечки?
Как сложно ненавистникам Щербаковой, даже прицепиться не к чему. Только благодаря глупости того, кто выложил видео из машины, Усачевой (?) можно привести один пример.
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zadonbasss
Ответ Sonyas
Не поверю! Так как каждый день слышу, как разговаривают студенты очень престижных Университетов. Уши заткнуть хочется.
Надо срочно запускать всероссийский марафон -"повысим культуру молодежи пока не поздно" ..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pentrak
ОЧ-ки по фигурному катанию в РФ отличаются умом и сообразительностью.
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Платонова
Ответ Адриана
Что за сленг у девушек. Одна - " прочухарили", другая про " расслабили булки", где этому учат их.
В том-то и дело, что не учат. Точнее, им некогда учиться, всё время ФК посвящено.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Платонова
Ответ Sonyas
Странное мнение о ФК. Послушайте, как у нас не только молодежь на улице разговаривает. Дело не в занятиях спортом, а в общем уровне культуры в стране. Она запредельно низкая.
Поверьте, те кто учился как следует, так не разговаривают.
Воспитание, конечно, играет роль, но оно тесно связано с образованием.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий