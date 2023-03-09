Александр Жулин: «Вообще не вижу смысла возвращаться ни Загитовой, ни Щербаковой. Чтобы себя мотивировать, должно произойти что-то особенное»

Теги телевидение сборная России Первый канал Александр Жулин ФФКР Аделина Сотникова женское катание Юлия Липницкая Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Александр Жулин считает, что Загитовой и Щербаковой нет смысла возвращаться в спорт.

– Александр, вы как тренер обращали внимание, какое влияние оказывает на юных фигуристок шоу-бизнес? Теперь Алина Загитова – уже и блогер, и ведущая. Анна Щербакова – тоже. И в сборную никто не торопится возвращаться, и много упреков по этому поводу.

– Чтобы юных девочек что-то начало отвлекать, «для начала» им хорошо бы выиграть Олимпийские игры. Скажу крамольную вещь: вообще не вижу смысла возвращаться ни Алине Загитовой, ни Анне Щербаковой, ни Юлии Липницкой, ни Аделине Сотниковой. Девочки уже все выиграли. И, чтобы себя мотивировать, должно произойти что-то особенное.

К сожалению, российские турниры пока не являются тем стимулом, который сможет взбудоражить тех, кто участвовал в Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы, понимаете?

Так что я благодарен и Федерации фигурного катания России (ФФКР), и спортивной дирекции Первого канала – всем, кто пытается придумывать новые форматы, чтобы увлечь наших спортсменов. Без этого мы бы зачахли, – ответил заслуженный тренер России.

7 комментариев

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Динар Гареев
Ответ tull
Товарищ Жулин. Что том по Вашим спортсменам? Когда ждать возвращения СК или они завершили карьеру? Что у Вас по молодым парам? Какое Вам дело до учениц Тутберидзе. Как-то раз у Сони Самодуровой брани интервью и задали вопрос о Загитовой и Медведеой, ответ был шикарен. Вы же у меня берете интервью, спрашивайте ПРО МЕНЯ.
До учениц Тутберидзе дело есть всем. А Софочка умница и красавица
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Бедоносец
Да о каком возвращении может идти речь когда человек с ласточки носом валится на каждом шоу? Вот Аня у нас молодец, всегда в форме и в следующем сезоне ещё себя покажет.
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Евгения Гринева
Вот бы Аню Щербакову с остальными девочками в один ряд ставить, вела шоу она в период восстановления от травмы, сейчас она ходит на тренировки, будет международный сезон - будет Аня продолжать спортивную карьеру.
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-1
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Светлана Дрягилева
Ответ Oleandra
А Кацалаповым видимо есть смысл возвращаться снова и снова.. это другое.. ещё не все нудли прокатаны..
Я готова смотреть нудли СК вечно. Лучшие.
+4
-1
+3
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tull
Товарищ Жулин. Что том по Вашим спортсменам? Когда ждать возвращения СК или они завершили карьеру? Что у Вас по молодым парам? Какое Вам дело до учениц Тутберидзе. Как-то раз у Сони Самодуровой брани интервью и задали вопрос о Загитовой и Медведеой, ответ был шикарен. Вы же у меня берете интервью, спрашивайте ПРО МЕНЯ.
+8
-1
+7
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Маргарита В Сафронова
Алина настолько прекрасно вышла из большого спорта! Большои шлем, слава, востребованность. Она постоянно развивается, берёт новые жизненные вершины. Достоиныи пример для подражания.
+3
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+2
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Oleandra
А Кацалаповым видимо есть смысл возвращаться снова и снова.. это другое.. ещё не все нудли прокатаны..
+6
-3
+3
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