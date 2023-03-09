Александр Жулин: «Вообще не вижу смысла возвращаться ни Загитовой, ни Щербаковой. Чтобы себя мотивировать, должно произойти что-то особенное»

Александр Жулин считает, что Загитовой и Щербаковой нет смысла возвращаться в спорт.

– Александр, вы как тренер обращали внимание, какое влияние оказывает на юных фигуристок шоу-бизнес? Теперь Алина Загитова – уже и блогер, и ведущая. Анна Щербакова – тоже. И в сборную никто не торопится возвращаться, и много упреков по этому поводу.

– Чтобы юных девочек что-то начало отвлекать, «для начала» им хорошо бы выиграть Олимпийские игры. Скажу крамольную вещь: вообще не вижу смысла возвращаться ни Алине Загитовой, ни Анне Щербаковой, ни Юлии Липницкой, ни Аделине Сотниковой. Девочки уже все выиграли. И, чтобы себя мотивировать, должно произойти что-то особенное.

К сожалению, российские турниры пока не являются тем стимулом, который сможет взбудоражить тех, кто участвовал в Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы, понимаете?

Так что я благодарен и Федерации фигурного катания России (ФФКР), и спортивной дирекции Первого канала – всем, кто пытается придумывать новые форматы, чтобы увлечь наших спортсменов. Без этого мы бы зачахли, – ответил заслуженный тренер России.