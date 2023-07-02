Татьяна Мишина: «Скорее всего, программы Туктамышевой поставит Авербух»

Теги Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина высказалась о новых программах чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.

4 июля в Турции начнется сбор группы Алексея Мишина с участием фигуристки.

«Скорее всего, Туктамышевой поставит программы Авербух. Думаю, что Илья будет ставить», – сообщила тренер.

Также она оценила новый образ Туктамышевой с перекрашенными волосами.

«Видела ее новый имидж, надо экспериментировать, лето, что‑то новое. Значит, есть настроение, это хорошо. Мне понравилось », – отметила Мишина.

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3 комментария

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Алеся Ткаченко
Это хорошо.Авер хорошие проги Лизе поставил.
+3
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+3
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Додик Аксель
У них давнее сотрудничество и довольно успешное. Надеюсь, что и для этого сезона будут поставлены новые и интересные программы. Удачи !
+2
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+2
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Мария Коваленко
Надеюсь получится что-то интересное, удачи в сезоне
+2
0
+2
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