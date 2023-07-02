Татьяна Мишина: «Скорее всего, программы Туктамышевой поставит Авербух»

Тренер Татьяна Мишина высказалась о новых программах чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.

4 июля в Турции начнется сбор группы Алексея Мишина с участием фигуристки.

«Скорее всего, Туктамышевой поставит программы Авербух. Думаю, что Илья будет ставить», – сообщила тренер.

Также она оценила новый образ Туктамышевой с перекрашенными волосами.

«Видела ее новый имидж, надо экспериментировать, лето, что‑то новое. Значит, есть настроение, это хорошо. Мне понравилось », – отметила Мишина.