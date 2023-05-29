Илья Авербух поставит программы Матвею Ветлугину и Николаю Колесникову

Илья Авербух рассказал, с кем из фигуристов будет сотрудничать как хореограф-постановщик.

«Сейчас уже сделана короткая программа для и Наташи Хабибуллиной, будем работать и над произвольной.

Также будем работать над новой программой для .

С Алексеем Николаевичем Мишиным договорились сделать произвольную программу для . Возможно, будет и для Лизы (Туктамышевой)», – сказал .