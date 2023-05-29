Илья Авербух поставит программы Матвею Ветлугину и Николаю Колесникову
Илья Авербух рассказал, с кем из фигуристов будет сотрудничать как хореограф-постановщик.
«Сейчас уже сделана короткая программа для Ильи Княжука и Наташи Хабибуллиной, будем работать и над произвольной.
Также будем работать над новой программой для Николая Колесникова.
С Алексеем Николаевичем Мишиным договорились сделать произвольную программу для Матвея Ветлугина. Возможно, будет и для Лизы (Туктамышевой)», – сказал Авербух.
Очень интересно, что поставит Николаю и Матвею.
Матвею хотелось бы что-то гротесковое.
Удачи