Илья Авербух поставит программы Матвею Ветлугину и Николаю Колесникову

Теги Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Илья Княжук ТАСС Матвей Ветлугин Николай Колесников Наталья Хабибуллина Фигурное катание

Илья Авербух рассказал, с кем из фигуристов будет сотрудничать как хореограф-постановщик.

«Сейчас уже сделана короткая программа для Ильи Княжука и Наташи Хабибуллиной, будем работать и над произвольной.

Также будем работать над новой программой для Николая Колесникова.

С Алексеем Николаевичем Мишиным договорились сделать произвольную программу для Матвея Ветлугина. Возможно, будет и для Лизы (Туктамышевой)», – сказал Авербух

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17 комментариев

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Katerina Sunny
К этому шло, сначала взял Матвея к себе в шоу, теперь программу поставит.
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Новый Орлеан
Ответ Toba Door
Матвей достоин лучшего хореографа, но не думаю что это Авербух
Авер и есть - один из лучших постановщиков.
+11
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Маргарита В Сафронова
А вот это очень интересно. Оба фигуриста—большие артисты. Илья может поставить настоящие спектакли для обоих.
+5
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Светлана Менова
Ответ Toba Door
Матвей достоин лучшего хореографа, но не думаю что это Авербух
Если на него снизойдет вдохновение, как случилось, когда он ставил Мише "Белого ворона", то почему нет. Всё же у Ильи есть выдающиеся программы, как те, которые он ставил Липницкой или пиковой Медведевой. Ну или тот же "Ворон" в его изначальной версии.
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Toba Door
Матвей достоин лучшего хореографа, но не думаю что это Авербух
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Светлана Менова
Интересно, что он Коле поставит. Надеюсь, это будет лучше странных поделок Никиты Михайлова, которые на Коле вообще не сидели.
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Светлана Менова
Ответ Alex@82
Ворон наверное лучшая программа у Авербуха
Ну, тут можно спорить. На мой взгляд, лучшая всё же "Список Шиндлера" Липницкой. Хотя "Ворон" на открытых прокатах произвёл сильное впечатление. Другой вопрос, что потом Мишин очень сильно "зачистил" хореографию.
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Евгения Гринева
Ответ Светлана Менова
Если на него снизойдет вдохновение, как случилось, когда он ставил Мише "Белого ворона", то почему нет. Всё же у Ильи есть выдающиеся программы, как те, которые он ставил Липницкой или пиковой Медведевой. Ну или тот же "Ворон" в его изначальной версии.
Только почему-то он поставил абсолютно одинаковые дорожки с кп
+1
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Oleandra
И у кого тут конвейер у нас? наляпает сейчас..
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galik55
Очень хорошо для ХК ставит программы Авербух. Пара замечательная , с хорошим прыжковым контентом.
Очень интересно, что поставит Николаю и Матвею.
Матвею хотелось бы что-то гротесковое.
Удачи
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Додик Аксель
Посмотрим на что сподобится в новом сезоне Илья в постановках программ для обозначенных фигуристов.
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Новый Орлеан
Ответ Oleandra
И у кого тут конвейер у нас? наляпает сейчас..
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Ритт
Ответ Oleandra
а что нам полыхать? пусть ляпает.. ни одной запоминающейся соревновательной проги..
Список Шиндлера, Слышу не слышу, 11сентября, Белый ворон, Одиночество, Красная Рука - не запоминающиеся?
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Светлана Менова
Ответ Евгения Гринева
Только почему-то он поставил абсолютно одинаковые дорожки с кп
Полагаю, что в данном случае не Авербух халтурщик, а идея была Профессора, который надеялся, что Миша так всё же сумеет одолеть контент в обеих программах.
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