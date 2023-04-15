Туктамышева о шоу Тутберидзе: «У Авербуха я катаю более лиричные, душевные образы, а здесь хочется более активные, яркие. Мне и те и те нравятся»

Елизавета Туктамышева рассказала о своих образах для выступления в ледовых шоу.

Ранее фигуристка приняла участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Как я вживаюсь в роли? Встаю и вживаюсь, ха-ха. Обычно подбираем музыку, которую я чувствую, я никогда не катаюсь под музыку, которая мне не нравится. Когда ты музыку чувствуешь, тебе в принципе это легко дается. Ну, и работа с хореографом вне льда помогает.

Как выбираю, что катать на шоу? На каждом шоу разная энергетика, стилистика, поэтому у Ильи (Авербуха) я катаю более лиричные образы, более душевные, а здесь хочется более активные, яркие. У меня в разных шоу, слава богу, есть выбор, поэтому здесь решили катать Sparkling Diamonds, а у Ильи «Снег» и «Девочка и море».

Какие образы ближе? Мне и те и те нравятся. По настроению. Идей по программам на новый сезон пока нет», – сказала чемпионка мира 2015 года.