Туктамышева о шоу Тутберидзе: «У Авербуха я катаю более лиричные, душевные образы, а здесь хочется более активные, яркие. Мне и те и те нравятся»

Теги Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Этери Тутберидзе ледовые шоу Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала о своих образах для выступления в ледовых шоу.

Ранее фигуристка приняла участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Как я вживаюсь в роли? Встаю и вживаюсь, ха-ха. Обычно подбираем музыку, которую я чувствую, я никогда не катаюсь под музыку, которая мне не нравится. Когда ты музыку чувствуешь, тебе в принципе это легко дается. Ну, и работа с хореографом вне льда помогает.

Как выбираю, что катать на шоу? На каждом шоу разная энергетика, стилистика, поэтому у Ильи (Авербуха) я катаю более лиричные образы, более душевные, а здесь хочется более активные, яркие. У меня в разных шоу, слава богу, есть выбор, поэтому здесь решили катать Sparkling Diamonds, а у Ильи «Снег» и «Девочка и море».

Какие образы ближе? Мне и те и те нравятся. По настроению. Идей по программам на новый сезон пока нет», – сказала чемпионка мира 2015 года.

2 комментария

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N-fox
Случайно попала на шоу Авербуха, могу сказать, что понравилось, мило, душевно, хорошее впечатление. Ну, а шоу Тутберидзе (куда стремилась целенаправленно))) - это высочайший уровень мастерства плюс красота, плюс очень теплая атмосфера - спорт и искусство вместе.
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galik55
Лиза, ты свегда заряжаешь своей энергетикой, танго Авербуха было стильным, креативом, очень тебе подошло. Удачи в следующем сезоне.
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