Туктамышева об участии в шоу Тутберидзе: «По энергетике шоу Авербуха и ее отличаются – там более нежное, лиричное, а здесь – заводное, молодежное»

Елизавета Туктамышева назвала отличия ледовых шоу Ильи Авербуха и Этери Тутберидзе

Сегодня фигуристка выступила в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Санкт-Петербурге.

«Прокатом я довольна, сделала все, что запланировано. Пока предлагают, надо соглашаться участвовать в шоу.

Как жить в таком графике? Не знаю, я сама немножко в шоке, проверяю свой организм, на что он способен, устраиваю челленджи себе непонятно зачем. Но опять же, если предлагают и хотят меня видеть, я не могу отказать, особенно в родном Санкт-Петербурге. Думаю, будет хуже, но сегодня хорошее самочувствие, хорошие прокаты, хорошее состояние.

Мне надо отдохнуть буквально два дня, и, в целом, я могу дальше работать. Я ездила в прошлом году отдыхать, поэтому нет желания выбираться куда-то на море. Я заряжаюсь положительными эмоциями и держусь. Это начало апреля, посмотрим, что будет дальше.

Шоу Тутберидзе – яркие эмоции, наверное. Здесь очень много ярких, классных и энергичных номеров. По энергетике шоу Ильи Авербуха и Этери Тутберидзе отличаются: там что-то более нежное, лиричное, в другом стиле, а здесь – заводное, я бы сказала, молодежное. Если хотите впечатления получить – вам сюда!» – рассказала чемпионка мира 2015 года.

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