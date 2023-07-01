«Шалость удалась». Туктамышева показала новый образ с перекрашенными волосами

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева показала новый образ с перекрашенными волосами.

«Ну что, друзья мои. Шалость удалась. Мне кажется, получилось очень по-модному. Я теперь модница, получается.

Можно идти на VK Fest со спокойной душой – без кепки, без панамки, с распущенными красивыми волосами. Да? Или нет? Ну, мне кажется, да, потому что я прям вообще… не то чтобы в восторге, но точно с хорошим настроением.

И маникюрчик у меня классный тоже», – сказала Туктамышева в видео для телеграм-канала.