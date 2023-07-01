«Шалость удалась». Туктамышева показала новый образ с перекрашенными волосами

Теги сборная России видео фото Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева показала новый образ с перекрашенными волосами.

«Ну что, друзья мои. Шалость удалась. Мне кажется, получилось очень по-модному. Я теперь модница, получается.

Можно идти на VK Fest со спокойной душой – без кепки, без панамки, с распущенными красивыми волосами. Да? Или нет? Ну, мне кажется, да, потому что я прям вообще… не то чтобы в восторге, но точно с хорошим настроением.

И маникюрчик у меня классный тоже», – сказала Туктамышева в видео для телеграм-канала.

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17 комментариев

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Tatiana Klm
А мне понравился этот эксперимент! Он по-летнему придал ее образу свежести, даже стиля, ИМХО. Захочет - вернётся к своему прежнему цвету волос, это нетрудно в наше время.
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Сольвейг
Да ни хорошо, ни плохо. Побалуется и перекрасится. Это её дело.
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Юлия Ягунова
Зря, выглядит как, тем кому за 40
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Мира2024
Главное, что Лизе нравится!
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Maria L
Ответ Юлия Ягунова
Зря, выглядит как, тем кому за 40
надеюсь, когда мне будет 40 я буду выглядеть именно так 🙏
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Maria L
Ответ tanygavr
С чёрным волосом ее синие глаза гораздо ярче смотрелись. Не идут ни Лизе, ни Алине эти высветленные пряди, но пока молоды можно и поэкспериментировать, перекраситься не долго.
у лизы глаза зеленые
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Алеся Ткаченко
А почему бы и нет.Просто с темным цветом Лизе привычнее было но и со светлыми прядями нормально.Поменять обратно особого труда не составит
+1
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tanygavr
С чёрным волосом ее синие глаза гораздо ярче смотрелись. Не идут ни Лизе, ни Алине эти высветленные пряди, но пока молоды можно и поэкспериментировать, перекраситься не долго.
+1
0
+1
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Maria L
выглядит потрясающе ❤ и челка немного отрасла, будет проще укладывать
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Luisa Vi
Опять брекеты?🤔 видимо, первое ортодонтическое лечение не удалось(
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Veronika spuria
Да как бы ничего не изменилось, зря волосы портила.
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Сольвейг
Ответ Maria L
надеюсь, когда мне будет 40 я буду выглядеть именно так 🙏
Вот это верно. Выглядеть так в 40 лет - высший пилотаж. Надеюсь, Лиза сохранит молодость и свежесть надолго, а теперь пусть пробует что-то, меняет себя. Это её жизнь.
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Алеся Ткаченко
Ответ Maria L
у лизы глаза зеленые
А мне казалось что серо-голубые
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Maria L
Ответ Алеся Ткаченко
А мне казалось что серо-голубые
я вижу зеленые, но возможно у меня дальтонизм 💁‍♀️😅
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