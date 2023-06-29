Артем Ковалев: «Может ли одиночник готовиться к сезону без ОФП? Я считаю, что нет. Без этих тренировок не будет результата»

Фигурист Артем Ковалев рассказал о важности тренировок по ОФП.

«Может ли одиночник готовиться к сезону без ОФП (общей физической подготовки)? Я считаю, что нет. Должно работать все в совокупности – ОФП, СФП (специальная физподготовка), хореография, танцы, ледовые тренировки, растяжка, бег. Все должно быть в комплексе – если чего-то из этого нет, то результата не будет.

Все эти занятия дополняют друг друга – что-то дает силу, что-то дает пластику, что-то – выносливость. На ледовых тренировках мы совершенствуем свое мастерство, на растяжке после тренировки расслабляем мышцы.

В чем отличия ОФП у одиночников? Расскажу, как это происходит в нашей группе. Мы делаем чуть-чуть больше, чем девушки – берем бóльшие веса, бежим дольше либо на бóльшие расстояния, работаем в масках, с грифами, занимаемся на специальных тренажерах.

Например, это может быть гребля или мы толкаем тяжелые плиты. Работаем на закрепление мышечного каркаса, чтобы во время исполнения четверного или любого другого прыжка можно было себя удержать и быть спокойным за то, что твое тело выдержит эту нагрузку.

Тренировки по ОФП бывают интересными за счет того, что каждый раз идут разнообразные упражнения. Какая-то база остается, но каждая тренировка проходит по-разному, с разными упражнениями, чтобы не надоедало, наш тренерский штаб выступает за такой подход. От этого заниматься интереснее. Лично у меня отношение к ОФП отличное, без этих тренировок не будет результата», – рассказал Ковалев.

Спортсмен тренируется в группе Александра Волкова.

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