Коляда не попал в состав сборной России на новый сезон, Кондратюк – в резервной команде, Алиев, Семененко и Мозалев – в основной
Фигурист Михаил Коляда не вошел в состав сборной России на сезон-2023/24.
Министерство спорта России опубликовало список кандидатов на попадание в национальную команду.
В мужском одиночном катании основной состав представляют Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.
Марк Кондратюк и Макар Игнатов указаны в резервном составе.
Я была уверена, что Кондратюка попытаются протащить в сборную за счет нарисованного призового места на ФГП. А нам будут рассказывать, что его скудная техника и раздутые компы само собой превосходят условное 5 место ЧР Ковалева или 6 место Мозалева.
Однако все по делу: в основе первые 6 мест ЧР.
Не осуждаю, каждый сам строит свою жизнь.
Но похоже ему просто не дадут выступать, учитывая, как изощренно списывали его, и пропихивали Семененко.
Спрашивается - доколе и видимо до гр.доски. В отличии от неё Голубкова (ст.тренер ЖО и юниорского) работает и в том числе на соревнованиях. А моложе всего на 5 лет.
Ой, извините, веткой ошиблась. Здесь - другое.
Простити-извинити.