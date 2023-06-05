Коляда не попал в состав сборной России на новый сезон, Кондратюк – в резервной команде, Алиев, Семененко и Мозалев – в основной

Фигурист Михаил Коляда не вошел в состав сборной России на сезон-2023/24.

Министерство спорта России опубликовало список кандидатов на попадание в национальную команду.

В мужском одиночном катании основной состав представляют Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Марк Кондратюк и Макар Игнатов указаны в резервном составе.