Коляда не попал в состав сборной России на новый сезон, Кондратюк – в резервной команде, Алиев, Семененко и Мозалев – в основной

Теги сборная России мужское катание Министерство спорта России Михаил Коляда Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Артем Ковалев Евгений Семененко Андрей Мозалев Фигурное катание

Фигурист Михаил Коляда не вошел в состав сборной России на сезон-2023/24.

Министерство спорта России опубликовало список кандидатов на попадание в национальную команду.

В мужском одиночном катании основной состав представляют Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Марк Кондратюк и Макар Игнатов указаны в резервном составе.

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35 комментариев

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Airelend
Впринципе состав по делу. Самарин только глаз режет, но видимо он непотопляемый
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Светлана Менова
Надо же Кондратюку даже протаскивание на ФГП не помогло. И то хлеб... Рада за Андрюшу Мозалёва. Значит всё же остаётся вера в него.
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Kareglazaya
Радостно видеть в этом списке Ковалёва - для него это большой прорыв.
+28
-1
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Лучшее_враг_хорошего
Очень неожиданно, когда наша Федра соблюдает свои же правила отбора. Прямо хочется сказать спасибо за адекватность.
Я была уверена, что Кондратюка попытаются протащить в сборную за счет нарисованного призового места на ФГП. А нам будут рассказывать, что его скудная техника и раздутые компы само собой превосходят условное 5 место ЧР Ковалева или 6 место Мозалева.
Однако все по делу: в основе первые 6 мест ЧР.
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severyanka
Кондратюк вслед за Трусовой откатился
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LadyMila
Ответ severyanka
Кондратюк вслед за Трусовой откатился
Что и требовалось доказать в принципе этим переходом...что оба скатятся🤷🏼‍♀️
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Olga.t
Ответ Airelend
Впринципе состав по делу. Самарин только глаз режет, но видимо он непотопляемый
Да, присутствие Самарина в сборной удивляет, мягко говоря.
+20
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Olga.t
Ответ severyanka
Кондратюк вслед за Трусовой откатился
Пара видимо выбрала шоу-бизнес.
Не осуждаю, каждый сам строит свою жизнь.
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Carg0
Ответ Olga.t
Интересно, почему в списке нет Коляды? Решил закончить выступления в большом спорте?
Формально Михаил и не отобрался в сборную. Пропустил ЧР, много болел в том сезоне.
Но похоже ему просто не дадут выступать, учитывая, как изощренно списывали его, и пропихивали Семененко.
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Маргарита В Сафронова
Ну, Дима Алиев герой! Незабываемый прокат на ФГПР. Рада, что он в основном составе. Поменьше нервов и всегда будет в медалях.
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Airelend
И Кондратюк не попал. Видимо шоу ближе.
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Философия
Александр Самарин, как там оказался? Нет, я понимаю, что дерево не тонет, но уж сильно он выделяется на общем фоне.
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olvl
Очень жаль, что Михаил не в сборной.
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galik55
Петя и Андрей вошли, это здорово, напрягает Саша Самарин.
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I. Bryzgalov
Правильный состав, не придраться.
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Екатерина Ивановская
Ответ Airelend
Впринципе состав по делу. Самарин только глаз режет, но видимо он непотопляемый
Самарин грибами на ЧР это место себе обеспечил.
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Лакс
И все так же на ставке старшего тренера МО некто ТАТ.
Спрашивается - доколе и видимо до гр.доски. В отличии от неё Голубкова (ст.тренер ЖО и юниорского) работает и в том числе на соревнованиях. А моложе всего на 5 лет.
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Додик Аксель
Артём старался и хотел попасть в состав сборной и это у него получилось. Молодец ! Отсутствие остальных не удивляет, были критерии отбора и они их не выполнили. От Соколовской и так Самарин попал благодаря грибам по ходу сезона на соревнованиях.
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Лека-Лека
Что Самарин в сборной забыл? Полный висяк.
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Мурка Мурлыковна
Деревянный, неедущий Самарин в составе сборной сидит на бюджете, на мои налоги, присосался к финансированию за счет непомерных , бессовестных грибов, и опять год зарплату получать будет, когда его уже по головам протаскивать прекратят! Катается так, что его отсутствия никто и не заметит, дерево блатное, непотопляемое. Реальное его место в мире , по уму, во второй десятке. Конечно, стоматолог сам себя не оплааатит.
Ой, извините, веткой ошиблась. Здесь - другое.
Простити-извинити.
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Светлана Романова
Ответ Carg0
Формально Михаил и не отобрался в сборную. Пропустил ЧР, много болел в том сезоне. Но похоже ему просто не дадут выступать, учитывая, как изощренно списывали его, и пропихивали Семененко.
Семененко все равно международные соревнования в ближайшие несколько лет не светят,как и всем остальным.Так что напрасные хлопоты.А Михаила мы все таки ждем в следующем сезоне.Надеемся,что со здоровьем у него будет все в порядке, и он нас еще удивит и порадует своими выступлениями.
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ccc6srcv2n
Все течет, все меняется, но фигурист одного прыжка каждый год неизменно в сборной.
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Мурка Мурлыковна
Гуменник🍾👏 Удачи в сезоне.
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Anneta28
Какая разница основа или запас, если финансирование абсолютно одинаковое.))
Финансирование есть и у основы, и у резерва. Не буду утверждать на 100%, но насколько я помню, объем отличается.
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Olga.t
Ответ Carg0
Формально Михаил и не отобрался в сборную. Пропустил ЧР, много болел в том сезоне. Но похоже ему просто не дадут выступать, учитывая, как изощренно списывали его, и пропихивали Семененко.
Да, видимо он не наработал на критерии отбора.
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