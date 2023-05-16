Тренер академии Плющенко: «Период пребывания Розанова был смутным временем. Оставив свою группу без ОФП, он лишь увеличил количество травм среди фигуристов»

Тренер академии Плющенко назвал «смутным временем» период работы Сергея Розанова.

В 2020 году Розанов вместе с фигуристками Александрой Трусовой и Аленой Косторной перешел к Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Но уже в 2021-м специалист покинул академию.

– По поводу Розанова – неоднократно слышал, что в коллективе с ним были непростые, скажем так, отношения.

– Если проводить параллели с историей, то период пребывания Сергея в академии был смутным временем. Оставив свою группу без занятий по ОФП и всем своим видом показывая, что данный тип нагрузок совершенно не нужен, он лишь увеличил количество травм среди своих фигуристов. А еще из-за Сергея меня сняли с групп.

– Это как?

– Ввиду позиции Сергея относительно ОФП у нас в академии на полгода в экспериментальном порядке полностью убрали групповые занятия, остались только индивидуальные для очень малого количества фигуристов. То есть ОФП в этот период, по сути, не было. И тут выяснилось, что без нее у фигуристов сильно понизилась выносливость, пропала резкость, стало гораздо труднее докатывать программы.

Большинство необходимых ресурсов либо пропали совсем, либо значительно снизились. Поэтому руководство решило, что этот подход оказался ошибочным, а наш изначальный курс был верным. Поэтому решили все вернуть назад, – сказал тренер по ОФП в академии «Ангелы Плющенко» Ерем Газазян.