Тренер академии Плющенко: «Период пребывания Розанова был смутным временем. Оставив свою группу без ОФП, он лишь увеличил количество травм среди фигуристов»

Теги сборная России пары женское катание Алена Косторная Академия Плющенко Сергей Розанов Ерем Газазян Фигурное катание

Тренер академии Плющенко назвал «смутным временем» период работы Сергея Розанова.

В 2020 году Розанов вместе с фигуристками Александрой Трусовой и Аленой Косторной перешел к Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Но уже в 2021-м специалист покинул академию.

– По поводу Розанова – неоднократно слышал, что в коллективе с ним были непростые, скажем так, отношения.

– Если проводить параллели с историей, то период пребывания Сергея в академии был смутным временем. Оставив свою группу без занятий по ОФП и всем своим видом показывая, что данный тип нагрузок совершенно не нужен, он лишь увеличил количество травм среди своих фигуристов. А еще из-за Сергея меня сняли с групп.

– Это как?

– Ввиду позиции Сергея относительно ОФП у нас в академии на полгода в экспериментальном порядке полностью убрали групповые занятия, остались только индивидуальные для очень малого количества фигуристов. То есть ОФП в этот период, по сути, не было. И тут выяснилось, что без нее у фигуристов сильно понизилась выносливость, пропала резкость, стало гораздо труднее докатывать программы.

Большинство необходимых ресурсов либо пропали совсем, либо значительно снизились. Поэтому руководство решило, что этот подход оказался ошибочным, а наш изначальный курс был верным. Поэтому решили все вернуть назад, – сказал тренер по ОФП в академии «Ангелы Плющенко» Ерем Газазян.

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15 комментариев

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Мэй Касахара
Странно. Об академии Плющенко же всегда писали про сильную ОФП, а теперь получается ОФП убирали на полгода - как так?
А еще топившие за рудковских писали, что Розанов лучший тренер и без него хрустальный сдуется… Как кардинально сменили методичку)
+14
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Лека-Лека
Розанов Рудковским был нужен для того, чтобы украсть Алену, Трусову и Жилиных.
Мавр сделал свое дело.
+10
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Raduga
Не понимаю, как можно без ОФП? Это же основа.
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Оле-Лукойе
Ответ Мэй Касахара
Странно. Об академии Плющенко же всегда писали про сильную ОФП, а теперь получается ОФП убирали на полгода - как так? А еще топившие за рудковских писали, что Розанов лучший тренер и без него хрустальный сдуется… Как кардинально сменили методичку)
В итоге, получается, что он - главный враг, всё беды в Академии из-за него. Остаётся лишь поражаться, как Хрустальный с ним выжил
+6
-1
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Oleandra
Получил, Серж? захотел злым за предобрейшее заплатить, сам захотел царствовать?(с))
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Galym1968
от оно че оказывается...
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Rush
Если тренер в академии Плю может запросто отменять ОФП, то на что там гл. Тренер, директор?
Значит там у Плю нет системы. (барак полный ) тогда это экспериментальное.
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Delirium
То есть нам много лет рассказывали, что Плющенко и его Академия- это мирового уровня профессиональный подход ко всему, а по факту там новоприбывшие тренеры ставят натурные эксперименты над детьми. Просто прекрасно!
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Oleandra
Ответ Лека-Лека
Розанов Рудковским был нужен для того, чтобы украсть Алену, Трусову и Жилиных. Мавр сделал свое дело.
да он там много кого хотел украсть.. Петросян и Акатьеву в т.ч., говорили даже про Дудакова.
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Алеся Ткаченко
То есть в АП ставят эксперименты над фигуристами?Захотели отменили нагрузки,захотели-опять вернули.Странный подход .Делают что хотят.
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Евгения Гринева
Какой бы Розанов не был, но до него в ап не было поставлено ни одного у-си. Спасибо бы ему за это сказали. А как рассыпался в комплиментах Плющенко, рассказывал, что недооценивали гения, держали в тени ммм)
+4
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Евгения Гринева
Ответ Лека-Лека
Розанов Рудковским был нужен для того, чтобы украсть Алену, Трусову и Жилиных. Мавр сделал свое дело.
И научить ставить у-си
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Лека-Лека
Ответ Евгения Гринева
И научить ставить у-си
Что за бред? ультра-си в Хрустальном не Розанов ставил.
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