Артем Ковалев: «Лутц у меня стал проблемным после травмы голеностопа. Не могу ставить ногу на зубец как надо – для четверного это нехорошо, но уже как есть»

Фигурист Артем Ковалев рассказал о проблемах в исполнении четверных прыжков после травмы.

В минувшем сезоне 19-летний спортсмен стал пятым на чемпионате России и десятым в финале Гран-при страны.

– Какие элементы тебе удаются лучше всего?

– Очень люблю аксель и сальхов. Аксель вообще считаю своим коронным прыжком. Мне нравится ощущение полета во время этого прыжка.

– Какие элементы считаешь для себя сложными, если не секрет?

– Не секрет, это лутц. Он у меня стал проблемным после травмы голеностопа, а до того давался даже легче, чем аксель. После травмы я не могу ставить ногу на зубец как надо, а ставлю на переднюю часть лезвия, из-за чего прыжок не всегда получается. Для четверного прыжка это нехорошо, но уже как есть.

– Травма, которую ты получил на прыжковом турнире в Петербурге, имела последствия?

– Там случилась ситуация, после которой я тройной сальхов теперь прыгаю только через ойлер. На шестиминутной разминке я перекрутил тройной сальхов на полоборота, приземлился около борта и уперся в него левой ногой, а правая нога ударила в левую. Я насквозь пробил язык ботинка и поранил ногу. Нога на следующий день сильно опухла, и я четыре дня не катался, потому что не мог надеть ботинок.

Теперь я четверные прыжки тройными не разминаю. Делаю тройной риттбергер, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной аксель, потом делаю одинарный тулуп с места, чтобы почувствовать дугу, толчок – и все. Сразу иду в четверной. Я думаю, что сейчас многие ребята так же делают, – рассказал Ковалев в интервью журналу «Московский фигурист».