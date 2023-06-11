Артем Ковалев: «Произвольная программа остается. А вот короткая будет новая»

Теги сборная России мужское катание Артем Ковалев Фигурное катание

Фигурист Артем Ковалев ответил на вопросы подписчиков в соцсетях.

– Какие планы на следующий сезон? Поздравляю с попаданием в сборную.

– Спасибо большое. Про планы не скажу, все увидите на соревнованиях.

– Как дела? Как здоровье? Отпуск?

– Все хорошо, отдыхаю.

– Когда и где будут сборы?

– Сборы будут с 19 июня по 8 июля в Москве.

– В какой город ты бы хотел прилететь еще раз на соревы?

– Йокогама.

– Новая программа?

– Произвольная программа остается. А вот короткая будет новая, – ответил Ковалев в сторис.

В минувшем сезоне фигурист стал пятым на чемпионате России и десятым в финале Гран-при страны. В произвольной программе он выступал под музыку из фильма «Троя», в короткой – под саундтрек из «Дома летающих кинжалов».

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1 комментарий

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Olga.t
Надеюсь, что Артём перестанет расти физически, он очень высокий для фигуриста.
И тогда легче будет стабилизировать технический контент.
Парень очень симпатичный во всех отношениях, удачи ему в новом сезоне!
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