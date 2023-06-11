Артем Ковалев: «Произвольная программа остается. А вот короткая будет новая»
Фигурист Артем Ковалев ответил на вопросы подписчиков в соцсетях.
– Какие планы на следующий сезон? Поздравляю с попаданием в сборную.
– Спасибо большое. Про планы не скажу, все увидите на соревнованиях.
– Как дела? Как здоровье? Отпуск?
– Все хорошо, отдыхаю.
– Когда и где будут сборы?
– Сборы будут с 19 июня по 8 июля в Москве.
– В какой город ты бы хотел прилететь еще раз на соревы?
– Йокогама.
– Новая программа?
– Произвольная программа остается. А вот короткая будет новая, – ответил Ковалев в сторис.
В минувшем сезоне фигурист стал пятым на чемпионате России и десятым в финале Гран-при страны. В произвольной программе он выступал под музыку из фильма «Троя», в короткой – под саундтрек из «Дома летающих кинжалов».
И тогда легче будет стабилизировать технический контент.
Парень очень симпатичный во всех отношениях, удачи ему в новом сезоне!