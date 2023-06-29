Гербольдт о травме Акатьевой: «Думаю, и она, и ее команда приложат максимум для того, чтобы как можно скорее ее восстановить»

Катарина Гербольдт высказалась о травме Софьи Акатьевой.

Сообщалось, что чемпионка России по фигурному катанию получила стрессовый перелом стопы.

«Я не врач, не могу сказать, насколько серьезная травма, поэтому не скажу, сколько потребуется на лечение. Но она молодая, у нее есть цель на этот сезон. Думаю, что и она, и ее команда максимум приложат для того, чтобы как можно скорее ее восстановить.

[Причиной] может быть что угодно. Тут сложно сказать. Здесь можно и ногу подвернуть, можно и от нагрузки, от чего угодно может быть такая травма», – сказала .