Авербух о травме Акатьевой: «К сожалению, стрессовый перелом – это частая история. Могу пожелать ей только здоровья и быстрого восстановления»

Теги Илья Авербух сборная России травмы женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Илья Авербух пожелал здоровья Софье Акатьевой, получившей травму.

Сообщается, что у чемпионки России по фигурному катанию стрессовый перелом стопы.

«К сожалению, стрессовый перелом – это частая история. Сможет ли она выступать в начале сезона, будет зависеть от того, как будет проходить восстановление.

Могу пожелать ей только здоровья и быстрого восстановления», – сказал хореограф.

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2 комментария

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Евгения Гринева
Вы серьезно что ли, и тут обзвон? 🤦‍♀️
+2
0
+2
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Додик Аксель
Ответ Евгения Гринева
Вы серьезно что ли, и тут обзвон? 🤦‍♀️
Обзвон и копипаст основные методы работы на спортсе.
0
0
0
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