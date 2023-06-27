Авербух о травме Акатьевой: «К сожалению, стрессовый перелом – это частая история. Могу пожелать ей только здоровья и быстрого восстановления»
Илья Авербух пожелал здоровья Софье Акатьевой, получившей травму.
Сообщается, что у чемпионки России по фигурному катанию стрессовый перелом стопы.
«К сожалению, стрессовый перелом – это частая история. Сможет ли она выступать в начале сезона, будет зависеть от того, как будет проходить восстановление.
Могу пожелать ей только здоровья и быстрого восстановления», – сказал хореограф.
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