Авербух о травме Акатьевой: «К сожалению, стрессовый перелом – это частая история. Могу пожелать ей только здоровья и быстрого восстановления»

Илья Авербух пожелал здоровья Софье Акатьевой, получившей травму.

Сообщается, что у чемпионки России по фигурному катанию стрессовый перелом стопы.

«К сожалению, стрессовый перелом – это частая история. Сможет ли она выступать в начале сезона, будет зависеть от того, как будет проходить восстановление.

Могу пожелать ей только здоровья и быстрого восстановления», – сказал хореограф.