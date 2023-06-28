Агент Акатьевой: «29 июня Софья выступит на Forbes Forum в качестве спикера. Уверена, будет интересно»

Чемпионка России Софья Акатьева выступит в качестве спикера на Forbes Forum.

Она вошла в число номинантов рейтинга Forbes «З0 до 30».

« побывала в моем родном городе – в Мурманске. Вместе с OMODA они помогли активистам очищать природу. Очень радует, когда бизнес активно поддерживает экологические инициативы и делает наш мир лучше!

Софья Акатьева 29 июня выступит на Forbes Forum в качестве спикера. Уверена, будет интересно!

И, конечно же, большой праздник – 100-летие московского спорта, который пройдет 1 июля в «Лужниках». Будем отмечать вместе с , Анной Щербаковой, , и многими другими», – написала агент фигуристок группы Тутберидзе Мария Шашина.