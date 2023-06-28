Агент Акатьевой: «29 июня Софья выступит на Forbes Forum в качестве спикера. Уверена, будет интересно»
Чемпионка России Софья Акатьева выступит в качестве спикера на Forbes Forum.
Она вошла в число номинантов рейтинга Forbes «З0 до 30».
«Анна Щербакова побывала в моем родном городе – в Мурманске. Вместе с OMODA они помогли активистам очищать природу. Очень радует, когда бизнес активно поддерживает экологические инициативы и делает наш мир лучше!
Софья Акатьева 29 июня выступит на Forbes Forum в качестве спикера. Уверена, будет интересно!
И, конечно же, большой праздник – 100-летие московского спорта, который пройдет 1 июля в «Лужниках». Будем отмечать вместе с Алиной Загитовой, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой, Александром Энбертом и многими другими», – написала агент фигуристок группы Тутберидзе Мария Шашина.
сколько форбс, интересно, попросил за такую номинацию и активность...
1. Международных соревнований всё равно не будет.
2. На внутренних соревнованиях судьи Соню будут задвигать под Валиеву, Туктамышеву и теперь уже под Петросян, рисуя кушки и галки там, где прыжок докручен и выезд чистый с запасом.
3. ЕГЭ и Поступление в вуз? Ну так тут надо ЧЕСТНО отучиться, сдать ЕГЭ и поступить, а не надеяться на блат.
СуперСоник отнюдь не ноунейм.
Вообще глупость, раскручивают юниорку, которая до взрослых еще не доберется