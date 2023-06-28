Агент Акатьевой: «29 июня Софья выступит на Forbes Forum в качестве спикера. Уверена, будет интересно»

Теги сборная России Александр Энберт женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Камила Валиева Софья Акатьева Мария Шашина Фигурное катание

Чемпионка России Софья Акатьева выступит в качестве спикера на Forbes Forum.

Она вошла в число номинантов рейтинга Forbes «З0 до 30».

«Анна Щербакова побывала в моем родном городе – в Мурманске. Вместе с OMODA они помогли активистам очищать природу. Очень радует, когда бизнес активно поддерживает экологические инициативы и делает наш мир лучше!

Софья Акатьева 29 июня выступит на Forbes Forum в качестве спикера. Уверена, будет интересно!

И, конечно же, большой праздник – 100-летие московского спорта, который пройдет 1 июля в «Лужниках». Будем отмечать вместе с Алиной Загитовой, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой, Александром Энбертом и многими другими», – написала агент фигуристок группы Тутберидзе Мария Шашина.

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25 комментариев

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Olga Komarova
Спикера. О чём эти маленькие девочки могут спикать?
+24
-3
+21
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Kareglazaya
Как это странно и нелепо, что ребёнок выступает на подобных мероприятиях... Не финансист, не юрист, не предприниматель, а ребёнок.
+14
-2
+12
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Е...С
Ответ наталья Головченко
Она изначально была его агентом, а еще Ковтуна и Сотниковой, потом от них отказалась и стала агентом Хрустального.
Может они от нее отказались? Энберт же остался.
+4
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Gemma157
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А можно фигуристки(в том числе и бывшие) не будут спикерствовать? Тем более если они еще и совсем малолетние
+5
-3
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наталья Головченко
Ответ Дудабот Уно
Энберт будет тренером в Хрустальном? Иначе с какого боку он тут? В Дне спорта и другие имена есть, но их не назвали.
Она изначально была его агентом, а еще Ковтуна и Сотниковой, потом от них отказалась и стала агентом Хрустального.
+3
-1
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Pentrak
Ответ наталья Головченко
Она изначально была его агентом, а еще Ковтуна и Сотниковой, потом от них отказалась и стала агентом Хрустального.
Прямо сама взяла и отказалась, да?)
+2
0
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Дудабот Уно
Энберт будет тренером в Хрустальном? Иначе с какого боку он тут? В Дне спорта и другие имена есть, но их не назвали.
+2
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Alexander X
Ответ Olga Komarova
Спикера. О чём эти маленькие девочки могут спикать?
реально... ещё можно понять там различных чемпионок, с кучей контрактов крупных брендов и нарасхват в различных активностях... а тут??? да без окружения ои чемпионок "паровозиком", она никому не интересна...

сколько форбс, интересно, попросил за такую номинацию и активность...
+7
-6
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Realist2022
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Ответ плюшевая Ракета
Уже у каждого ноунейма есть агент...
Агент что ли речь готовить будет, которую спикерша наизусть выучить должна или по бумажке без понятия прочитать? И о чём думают родители, коли не понимают, что таким образом агент банально набивает себе цену, чтобы в будущем из их кошельков денег лично ему будет в 2 раза больше уходить, а профита НОЛЬ будет:
1. Международных соревнований всё равно не будет.
2. На внутренних соревнованиях судьи Соню будут задвигать под Валиеву, Туктамышеву и теперь уже под Петросян, рисуя кушки и галки там, где прыжок докручен и выезд чистый с запасом.
3. ЕГЭ и Поступление в вуз? Ну так тут надо ЧЕСТНО отучиться, сдать ЕГЭ и поступить, а не надеяться на блат.
+4
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Realist2022
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Ответ Kareglazaya
Как это странно и нелепо, что ребёнок выступает на подобных мероприятиях... Не финансист, не юрист, не предприниматель, а ребёнок.
Потому что с финансистами и экономистами + юристами грусть, тоска и печаль. Ставка же на лояльных исключительно сделана, а лояльные - бывшие двоечники школьные с уровнем интеллекта - 5-8 класс средней школы + купленными дипломами как у Майгурова того же.
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Дудабот Уно
Ответ наталья Головченко
Она изначально была его агентом, а еще Ковтуна и Сотниковой, потом от них отказалась и стала агентом Хрустального.
Ясно, спасибо за инфу.
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Е...С
Ответ Realist2022
Агент что ли речь готовить будет, которую спикерша наизусть выучить должна или по бумажке без понятия прочитать? И о чём думают родители, коли не понимают, что таким образом агент банально набивает себе цену, чтобы в будущем из их кошельков денег лично ему будет в 2 раза больше уходить, а профита НОЛЬ будет: 1. Международных соревнований всё равно не будет. 2. На внутренних соревнованиях судьи Соню будут задвигать под Валиеву, Туктамышеву и теперь уже под Петросян, рисуя кушки и галки там, где прыжок докручен и выезд чистый с запасом. 3. ЕГЭ и Поступление в вуз? Ну так тут надо ЧЕСТНО отучиться, сдать ЕГЭ и поступить, а не надеяться на блат.
Шашина и речь? Пусть лучше Соня сама вместе с родителями подготовит, а от Шашиной бежит подальше.
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Лека-Лека
Ответ плюшевая Ракета
Уже у каждого ноунейма есть агент...
Вы за ФК вообще следите?
СуперСоник отнюдь не ноунейм.
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Dittix
Ответ Olga Komarova
Спикера. О чём эти маленькие девочки могут спикать?
Да ни о чем.
Вообще глупость, раскручивают юниорку, которая до взрослых еще не доберется
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Евгения Гринева
Ответ Тихонида
А у Акатьевой ножка уже зажила? Или это такой же пиар ход по привлечению внимания, как и думы о типо возвращении Щербаковой?)
А в чем проблема? Ей запрещены нагрузки, на форуме, она, вроде бы, говорить будет, а не прыгать четверные
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Лека-Лека
Ответ Gemma157
А можно фигуристки(в том числе и бывшие) не будут спикерствовать? Тем более если они еще и совсем малолетние
Лучше малолетние спикеры, чем отфотошопленные сессии МЖ и книги Трусовой.
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