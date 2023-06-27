Максим Траньков: «Акатьева знает, как справляться с травмами. Уверен, что Соня вернется быстро и качественно, как она умеет»

Максим Траньков уверен, что Софья Акатьева быстро вернется на лед после травмы.

Сообщается, что чемпионка России по фигурному катанию получила стрессовый перелом стопы.

«Каждый сейчас пожелает Соне скорейшего восстановления. Она знает, как справляться с травмами. Прошлый сезон тоже был для нее непростым, но это не помешало ей стать чемпионкой России и лидером сборной.

Я уверен, что Соня вернется быстро и качественно, как она умеет», – сказал .