Александр Жулин: «Щербакова может ворваться в топ лучших за счет того, что она олимпийская чемпионка»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Александр Жулин считает, что Анна Щербакова может вновь стать одной из лучших фигуристок.

Ранее появилась информация о том, что олимпийская чемпионка Пекина-2022 думает о возвращении к соревнованиям в новом сезоне.

«Думаю, что да (сможет показывать хорошие результаты), она сильная спортсменка. Она может ворваться в топ лучших за счет того, что она олимпийская чемпионка.

Сможет ли она совмещать соревнования с участием в шоу? Поживем – увидим», – сказал заслуженный тренер России Жулин.

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28 комментариев

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Иван Иванов
...ворваться в топ лучших за счет того, что она олимпийская чемпионка...
Я правильно понял что это такая длинная замещающая фраза слова грибы?
+37
-13
+24
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D-r. Peter
Ответ Иван Иванов
...ворваться в топ лучших за счет того, что она олимпийская чемпионка... Я правильно понял что это такая длинная замещающая фраза слова грибы?
Жулин с утра перепутал одиночку с танцами...
+14
-3
+11
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Anna Morgan
За счёт блата другими словами. Нахапалось семейство ще так нужным их эго медалей. Скольким ещё надо пройти по головам, чтобы ще наигрались? Вообще это карьеры и даже судьбы других людей.
+27
-21
+6
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Ритт
Ответ Верю-не верю
Не переживайте. Мы только немного поглумимся на 40-50 комментариев и уйдем. Большего Анютий не заслуживает😁
потом не ропщите когда над журналисткой глумятся на 500 и более комментариев. Подумайте над этим.
+11
-6
+5
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Olga.t
Побеждать за счёт прежних титулов невозможно, уж Жулин как тренер и бывший спортсмен топ-уровня понимает это.
К чему тогда эти ненужные и сомнительные комплименты?
Если Аня вернётся к соревнованиям, она будет участвовать на общих основаниях, но с полной отдачей, как прежде. Очень хочется верить, что она пойдёт в сезон, ещё не всё сказано!
+10
-7
+3
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Ритт
Главное чтоб Аня приняла такое решение, чтоб потом не жалеть.
+5
-2
+3
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Верю-не верю
Не, Жуля, ну ты гений😅
+11
-9
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
За счет грибов, короче 😆
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-9
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Mira Val
Масштабный обзвон из-за новости "источника, близкого к ситуации". Какой ситуации? Аня говорила о возвращении?
+3
-1
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Алексей Токарев
Ответ Viks
Чушь. ИСУ результаты командника не утвердил, МОК победителя не объявлял и медалей не вручал.
Вот здесь написано что у неё есть золотая медаль. Оф сайт МОК. https://olympics.com/ru/athletes/kamila-valieva
+2
0
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76yjgh98tr675dyt45
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Mira Val
Масштабный обзвон из-за новости "источника, близкого к ситуации". Какой ситуации? Аня говорила о возвращении?
Ситуации с тем что начались шоу и нужен пиар хоть какой-то. Все комментаторы близки к навке. Вот и весь ответ.
+7
-5
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Алексей Токарев
Ответ Viks
Я про Пекинскую олимпиаду
Валиева.
+2
-1
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Vikki_07
Только за счет блата она может куда-то там ворваться.
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Анна Беляева
Ответ Pentrak
Это недокрутчица Яметова чистая? Да Щ чаще подпрыжки свои докручивала, чем новая типа звезда, которую приткнуть никак не могут.
Куда этой мерзкой недокрутчице Яметовой до прекрасных каскадов 3+2, двойных, стояния полпрограммы на льду и размахивания руками и вращений с потерями позиций. Вот последнее было гениально, так катать Яметова. конечно, не смогла бы, потому ей бронзы и не досталось.
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Viks
Ответ Алексей Токарев
Валиева.
Чушь. ИСУ результаты командника не утвердил, МОК победителя не объявлял и медалей не вручал.
0
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Viks
Ответ Алексей Токарев
Вот здесь написано что у неё есть золотая медаль. Оф сайт МОК. https://olympics.com/ru/athletes/kamila-valieva
Перечитай мой коммент. Это не мои слова, а официальная информация МОК - о ней знают все, кроме тебя. МОК объявит чемпионов только после КАС.
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