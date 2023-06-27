Александр Жулин: «Щербакова может ворваться в топ лучших за счет того, что она олимпийская чемпионка»
Александр Жулин считает, что Анна Щербакова может вновь стать одной из лучших фигуристок.
Ранее появилась информация о том, что олимпийская чемпионка Пекина-2022 думает о возвращении к соревнованиям в новом сезоне.
«Думаю, что да (сможет показывать хорошие результаты), она сильная спортсменка. Она может ворваться в топ лучших за счет того, что она олимпийская чемпионка.
Сможет ли она совмещать соревнования с участием в шоу? Поживем – увидим», – сказал заслуженный тренер России Жулин.
Я правильно понял что это такая длинная замещающая фраза слова грибы?
К чему тогда эти ненужные и сомнительные комплименты?
Если Аня вернётся к соревнованиям, она будет участвовать на общих основаниях, но с полной отдачей, как прежде. Очень хочется верить, что она пойдёт в сезон, ещё не всё сказано!