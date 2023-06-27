Татьяна Тарасова: «Щербакова способна вернуться в топ фигуристов. Ее участие в шоу помогало ей поддерживать форму»

Татьяна Тарасова считает, что Анна Щербакова способна вернуться на высокий уровень.

Ранее появилась информация о том, что фигуристка думает о возвращении к соревнованиям в новом сезоне.

«Конечно, Аня способна вернуться в топ фигуристов. Безусловно, ее участие в шоу помогало ей поддерживать форму», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Щербакова – олимпийская чемпионка Пекина-2022. В минувшем сезоне она не выступала на турнирах.