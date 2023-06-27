Татьяна Тарасова: «Щербакова способна вернуться в топ фигуристов. Ее участие в шоу помогало ей поддерживать форму»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Анна Щербакова способна вернуться на высокий уровень.

Ранее появилась информация о том, что фигуристка думает о возвращении к соревнованиям в новом сезоне.

«Конечно, Аня способна вернуться в топ фигуристов. Безусловно, ее участие в шоу помогало ей поддерживать форму», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Щербакова – олимпийская чемпионка Пекина-2022. В минувшем сезоне она не выступала на турнирах.

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5 комментариев

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Ang Feo
Ну понеслось...
+8
0
+8
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Gemma157
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В шоу фигуристки прыгают сольные тройные прыжки, и то зачастую посредственного качества. Никак выступления в шоу поддержанию и тем более улучшению формы не способствуют
+4
-4
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Лека-Лека
Ответ Gemma157
В шоу фигуристки прыгают сольные тройные прыжки, и то зачастую посредственного качества. Никак выступления в шоу поддержанию и тем более улучшению формы не способствуют
Как же Вы ненавидите хрусталят.
Писали бы такое лучше, когда МЖ в темноте квад прыгала.
0
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Zbra
Ответ Верю-не верю
Как замечательно, что прогноз снова от Анатольны! Она всегда в точку бьет😅 Значит Вале, Соне и Аделии не составит большого труда размазать Феечку по льду😁
Я не сразу поняла, что за Валя. Про Матвиенко подумала...
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