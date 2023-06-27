Анна Щербакова думает о возвращении к соревнованиям в следующем сезоне (РИА Новости)

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова думает о возвращении к соревнованиям в новом сезоне.

Об этом сообщил источник РИА Новости, близкий к ситуации.

Отмечается, что ключевым в этом вопросе станет здоровье 19-летней фигуристки. Сейчас окончательного решения еще нет, но оно может быть принято в ходе подготовки к сезону на сборе группы Этери Тутберидзе в Новогорске, куда Щербакова приехала неделю назад.

Щербакова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию. В минувшем сезоне она не выступала на турнирах.