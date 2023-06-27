Анна Щербакова думает о возвращении к соревнованиям в следующем сезоне (РИА Новости)

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова думает о возвращении к соревнованиям в новом сезоне.

Об этом сообщил источник РИА Новости, близкий к ситуации.

Отмечается, что ключевым в этом вопросе станет здоровье 19-летней фигуристки. Сейчас окончательного решения еще нет, но оно может быть принято в ходе подготовки к сезону на сборе группы Этери Тутберидзе в Новогорске, куда Щербакова приехала неделю назад.

Щербакова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию. В минувшем сезоне она не выступала на турнирах.

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65 комментариев

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мистер бин
Пожалуй, единственная из приостановивших у кого может хватить характера вернуться.
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L.France
Будет здорово, если Анна вернется в реальный спорт.
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Heopsa
Давай, Аня! Мы тебя очень ждем!
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Анна Беляева
Аню на соревновательном льду всегда будет радостно видеть, но здоровье для девочки столь юной, у которой вся жизнь впереди, безусловно, важнее.
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Евгения Гринева
Как же хочется увидеть взрослую Аню на льду в новых образах ❤
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kate_ko
Ответ Надежда Маркова
Не вернется, это лишь слова, все так говорят. Вернется, чтобы занимать места вне пьедестала. Даже спорить не буду, не вернется
сама-то Аня на эту тему как раз никаких обещаний не давала, это некие "источники, знакомые с ситуацией" хайпуют
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+8
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TheWitcher
Ответ L.France
Будет здорово, если Анна вернется в реальный спорт.
Согласен. Валиева с двумя квад-тулупами была второй на ЧР и ФГПР в прошлом сезоне. Анюте при условии восстановления старших квадов, которые имеются в её тех.арсенале, с её компонентностью, артистизмом, статусом ОЧ и характером вполне по силам бороться за самые высокие места на пьедестале, как и прежде. Вопрос мотивации.
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katanie-na-ldu
Ответ Маргарита Михайловна
Всем здравомыслящим ясно что ни Щербакова ни Трусова ни Валиева больше не будут выступать.
Во всяком случае, у Валиевой пока мотивации выше крыши...
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Лека-Лека
Аня - украшение любого старта.
Очень хочется снова увидеть ее на соревнованиях.
Но я буду рада любому Анечкиному решению. Имеет полное право, наша ОЧ.
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Анна Беляева
Ответ Надежда Маркова
Кому радостно, а кому-то все равно.
Я думаю те, кому все равно - промолчат и пройдут мимо, им же все равно. А мне будет радостно. Я никого к своей радости присоединяться не уговариваю. У меня тут и так хорошо.
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AllaS
А разве Анна в Новогорске, вчера была статья, что она с миссией по экологии полетела в Мурманск
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EmperorNazer
Конечно, очень хотелось бы увидеть Аню на соревновательном льду, но в текущей ситуации действительно нужно взвесить все риски. Поэтому Ане крепкого здоровья и удачи, не сомневаюсь, что она примет верное решение.
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Лека-Лека
Ответ Надежда Маркова
Кому радостно, а кому-то все равно.
Если Вам все равно, то что Вы забыли в этой теме?
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yulia-25.ru
Ответ Надежда Маркова
Кому радостно, а кому-то все равно.
Ну если все равно, так зачем в эту новость заходить?
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Enchanter WIZZARD
Не вернётся 100%
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ДИОНИС
Пока это только неофициальная информация. Но будет замечательно, если Аня, действительно, вернётся к соревнованиям! Но самое главное для неё - здоровье!
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Николай Криницкий
Приму любое решение Ани, лишь бы ей было комфортно, заслужила.
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Seven2482
Ответ Enchanter WIZZARD
Не вернётся 100%
ochko ставишь?
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opty
было бы хорошо
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Алексей Токарев
Ответ Mbest77
Думает, блин 🙈 При этом получает ЗП как член сборной… Ну как так? Надо какие-то строгие ограничения ставить. Типа не участвуешь в соревнованиях 6 мес, снимаешься с ЗП в сборной. Если по травме, то все равно снимаешься, но получаешь выплаты по страховке.
Она не член сборной, а в резерве.
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Алё? Алёна
А что? Пубертат позади, к полноте не склонна, хаоактер есть, нужна только мотивация! Может быть любовь к фигурному катанию?
+2
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Lapo Elkann
Ответ katanie-na-ldu
Во всяком случае, у Валиевой пока мотивации выше крыши...
ММ хейтер Валиевой.
+3
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Alla Belova
Ответ Pentrak
О нет, если и вторая часть слуха не бред, то дело плохо(((. Лучше бы Жуков про Акатьеву слил.
А что он слил?
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Viktoria dek
Ответ Маргарита Михайловна
Всем здравомыслящим ясно что ни Щербакова ни Трусова ни Валиева больше не будут выступать.
А Загитова будет? Ведь она официально не завершала карьеру)
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sashafan2
Было бы хорошо
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