Жулин о распаде дуэта Тютюнина – Багин: «Не знаю причину, откровенно говоря. Ребята приняли решение, что сделаешь»

Тренер Александр Жулин сообщил, что Андрей Багин может завершить карьеру.

Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт и распался.

– Какие причины стали основными для такого исхода?

– Мы так глубоко не копали. Ребята приняли решение. Не знаю, откровенно говоря.

Я просто задал вопрос: «Вы хорошо подумали?». Они сказали: «Да, хорошо, это наше совместное решение». Ну, что сделаешь.

– Есть ли шанс, что Багин завершит карьеру?

– Шанс есть всегда такой, – сказал .

Багину 27 лет. До создания дуэта с Тютюниной он на протяжении пяти сезонов выступал с Аннабель Морозов.

Софья Тютюнина: «Наши с Багиным пути разошлись, этого дуэта больше нет. Я не прощаюсь и активно ищу нового партнера»