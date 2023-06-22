Жулин о распаде дуэта Тютюнина – Багин: «Не знаю причину, откровенно говоря. Ребята приняли решение, что сделаешь»
Тренер Александр Жулин сообщил, что Андрей Багин может завершить карьеру.
Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт Багина и Софьи Тютюниной распался.
– Какие причины стали основными для такого исхода?
– Мы так глубоко не копали. Ребята приняли решение. Не знаю, откровенно говоря.
Я просто задал вопрос: «Вы хорошо подумали?». Они сказали: «Да, хорошо, это наше совместное решение». Ну, что сделаешь.
– Есть ли шанс, что Багин завершит карьеру?
– Шанс есть всегда такой, – сказал Жулин.
Багину 27 лет. До создания дуэта с Тютюниной он на протяжении пяти сезонов выступал с Аннабель Морозов.
Софья Тютюнина: «Наши с Багиным пути разошлись, этого дуэта больше нет. Я не прощаюсь и активно ищу нового партнера»
Ему Кацалапова хватает, где всё очевидно, но все делают вид, что это не так.
Да и с Софьей большая разница в возрасте. Для старта во взрослых на внутренних соревнованиях нормально, но Софья явно хочет большего.