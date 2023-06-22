Жулин о распаде дуэта Тютюнина – Багин: «Не знаю причину, откровенно говоря. Ребята приняли решение, что сделаешь»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Андрей Багин Софья Тютюнина Фигурное катание

Тренер Александр Жулин сообщил, что Андрей Багин может завершить карьеру.

Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт Багина и Софьи Тютюниной распался.

– Какие причины стали основными для такого исхода?

– Мы так глубоко не копали. Ребята приняли решение. Не знаю, откровенно говоря.

Я просто задал вопрос: «Вы хорошо подумали?». Они сказали: «Да, хорошо, это наше совместное решение». Ну, что сделаешь.

– Есть ли шанс, что Багин завершит карьеру?

– Шанс есть всегда такой, – сказал Жулин

Багину 27 лет. До создания дуэта с Тютюниной он на протяжении пяти сезонов выступал с Аннабель Морозов.

Софья Тютюнина: «Наши с Багиным пути разошлись, этого дуэта больше нет. Я не прощаюсь и активно ищу нового партнера»

7 комментариев

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Elena Savanuk
На одну блатную пару станет меньше...
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Oleg152762
Вот всё-таки как пошло с какого-то момента это перемешивание пар, так оно и не останавливается. Понарушили пары для блатных детишек. Вот и получаем.
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Katerina Sunny
Ответ Kareglazaya
Всё-таки Жулин - странный персонаж. Даже не поинтересовался о причине. Какое-то полнейшее безразличие к ученикам...
Даже, если Жулин и знает, то не он должен это озвучивать.
Ему Кацалапова хватает, где всё очевидно, но все делают вид, что это не так.
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Katerina Sunny
Жулин в том году рассказывал, что Багин- опытный партнёр, а Багин думал вставать в пару или идти тренировать.
Да и с Софьей большая разница в возрасте. Для старта во взрослых на внутренних соревнованиях нормально, но Софья явно хочет большего.
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Kareglazaya
Всё-таки Жулин - странный персонаж. Даже не поинтересовался о причине. Какое-то полнейшее безразличие к ученикам...
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Додик Аксель
Скорей всего причину Жулин знает, но не хочет озвучивать. Как странно встретились так и разошлись. Теперь у них разные пути, Софья в поиске партнёра и продолжит спортивную карьеру, а Андрей закончит выступать, а дальше посмотрим где он объявится.
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Anneta28
То что они распадутся, было понятно после ЧР. Я даже писала здесь об этом.
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