Татьяна Навка: «Щербакова может снова стать лучшей, она молодая, талантливая олимпийская чемпионка»

Татьяна Навка не сомневается в успехе Анны Щербаковой в случае возвращения в спорт.

Ранее появилась информация о том, что 19-летняя Щербакова думает о возвращении к соревнованиям в новом сезоне.

«Вполне возможно, что она может снова стать лучшей, она молодая, талантливая олимпийская чемпионка.

Я не сомневаюсь в ней, если у нее есть желание, это прекрасно», – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Навка.

Щербакова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в одиночном катании. В минувшем сезоне она не выступала на турнирах.