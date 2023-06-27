Татьяна Навка: «Щербакова может снова стать лучшей, она молодая, талантливая олимпийская чемпионка»

Теги Татьяна Навка сборная России танцы на льду женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Татьяна Навка не сомневается в успехе Анны Щербаковой в случае возвращения в спорт.

Ранее появилась информация о том, что 19-летняя Щербакова думает о возвращении к соревнованиям в новом сезоне.

«Вполне возможно, что она может снова стать лучшей, она молодая, талантливая олимпийская чемпионка.

Я не сомневаюсь в ней, если у нее есть желание, это прекрасно», – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Навка.

Щербакова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в одиночном катании. В минувшем сезоне она не выступала на турнирах.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий