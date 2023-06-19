Генсекретарь Федерации фигурного катания Татарстана о школе Загитовой: «Ничего, кроме как из соцсетей, не знаю. С нами никаких разговоров не было»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Генсекретарь Федерации фигурного катания Татарстана Елена Тарасова заявила, что не знает подробностей о возможном открытии школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой в республике.

«По этому поводу я ничего, кроме как из соцсетей, не знаю. Так что никаких комментариев у меня быть не может. В федерацию на этот счет никаких новостей не поступало.

Я ведь даже не знаю, что это будет за школа, и на что она будет направлена. Будет ли это обычная школа или только для суперодаренных детей? Вообще, конечно, чем больше школ, тем лучше.

У нас ведь в Татарстане нет ни одной школы исключительно фигурного катания – это, как правило, или отделение или наша республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и шорт-треку.

Школа имени Алины Загитовой? Может быть это, вообще, коммерческая школа будет. Кстати, в Москве таких центров очень много, а у нас в Казани ни одного.

Что плохого в том, что будет открыта школа фигурного катания? Кроме хорошего – ничего. Но еще раз повторюсь, мне это неизвестно, и с федерацией по этому поводу никаких разговоров не было», – сказала Тарасова.

Школа фигурного катания Алины Загитовой может появиться в Казани

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32 комментария

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Сфинкс
А мне хотелось бы поддержать Алину и спортивные власти Татарстана в их начинаниях. И пусть в России появится третий город для развития фигуристов высокого уровня вместе с Москвой и Питером.

Успехов !!!
+43
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Arzu0203
главное, что Минниханов знает, о чем разговаривал с Алиной и какие цели ставил, на днях повторная встреча у них, а эта секретарь ни сном ни духом, значет не такая важная птица, чтоб её в курс вводить. Поставят перед фактом, когда документы подпишут
+21
-8
+13
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Додик Аксель
Генеральный секретарь фигурного катания Татарстана... Скромно должность звучит.
+12
-2
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На Пекин
Придет время и ей скажут, а пока этим занимаются люди, от которых зависит открытие школы
+11
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ice_victory
Ответ Сфинкс
А мне хотелось бы поддержать Алину и спортивные власти Татарстана в их начинаниях. И пусть в России появится третий город для развития фигуристов высокого уровня вместе с Москвой и Питером. Успехов !!!
+++!
+11
-2
+9
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pravda87
Ответ Arzu0203
главное, что Минниханов знает, о чем разговаривал с Алиной и какие цели ставил, на днях повторная встреча у них, а эта секретарь ни сном ни духом, значет не такая важная птица, чтоб её в курс вводить. Поставят перед фактом, когда документы подпишут
Но обзвон уже пошел.
+8
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+8
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Vlad Hamzja
Ответ Arzu0203
главное, что Минниханов знает, о чем разговаривал с Алиной и какие цели ставил, на днях повторная встреча у них, а эта секретарь ни сном ни духом, значет не такая важная птица, чтоб её в курс вводить. Поставят перед фактом, когда документы подпишут
Федерация вида спорта это общественная организация,а региональная это еще ниже,деньги в основном бюджетные.,и они могут только просить власти региона вложить деньги в их вид.поэтому они и могут не знать ,школу может только правительство региона открыть и финансировать.
+6
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+6
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Неволяшка
Ответ Мира2024
Генсекретарь Федерации фигурного катания Татарстана Елена Тарасова всё узнает в свое время.
Если останется на своем посту. Слишком уж разговорчивая, начала спешно интервью раздавать.
+7
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Мира2024
Генсекретарь Федерации фигурного катания Татарстана Елена Тарасова всё узнает в свое время.
+7
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+5
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fillette
Ответ Gemma157
Ахах, недолго музычка играла 😆
Так это не она распределяет финансирование в регионе).
+7
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ice_victory
Ответ Arzu0203
главное, что Минниханов знает, о чем разговаривал с Алиной и какие цели ставил, на днях повторная встреча у них, а эта секретарь ни сном ни духом, значет не такая важная птица, чтоб её в курс вводить. Поставят перед фактом, когда документы подпишут
может лишиться звания "генеральной")
+5
-2
+3
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Маргарита Михайловна
Это как раз говорит о том что одна Алина Загитова делает для развития фигурного катания больше чем большинство функционеров и чиновников.
+15
-13
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Неволяшка
Ответ Александр Шульгин
Ну начинается, все уже школа так школа
Там речь даже не о школе. Планируется создание республиканского центра ФК под именем Алины, и он точно не будет коммерческим, хотя спонсоры не исключаются.
+3
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Неволяшка
Ответ Мар-ина
Мечты и желания - это первый шаг к успеху. Пусть мечты приведут к конкретным планам, а желания перерастут в дела. Может ли сейчас Татарстан позволить себе такие масштабные начинания?
Алина теперь бренд-амбассадор "Татнефти" и советник по развитию детского спорта, видно ожидают софинансирование. Надеюсь, что Алине есть, кому подсказать, что и как нужно дальше делать в ответ на такое предложение.
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Jane Earlosofical
значит и без вас справятся. ждите.
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Мар-ина
Мечты и желания - это первый шаг к успеху. Пусть мечты приведут к конкретным планам, а желания перерастут в дела. Может ли сейчас Татарстан позволить себе такие масштабные начинания?
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fillette
Ответ Неволяшка
Там речь даже не о школе. Планируется создание республиканского центра ФК под именем Алины, и он точно не будет коммерческим, хотя спонсоры не исключаются.
Вот там Татнефть будет иметь отношение к ФК прямое, скорее всего ). А не то, что нам тут 5 лет рассказывают ))).
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Мира2024
Ответ varick
А чего она вылезла, эта какая-то "генеральный секретарь"? Ясно же, что переговоры ведутся на самых верхах! Между Президентом(!) и самой Загитовой(!). Пока договорились что Алиначка подготовит проект школы, и предоставит его Президенту. Все так и будет, ни я, ни Лайшев, в этом ни капельки не сомневаемся! 😄
Вам даже минус ставит лень, вот честно 😊
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Неволяшка
Ответ fillette
Вот там Татнефть будет иметь отношение к ФК прямое, скорее всего ). А не то, что нам тут 5 лет рассказывают ))).
Вот именно) Плюсики закончились) +++++++
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fillette
Ответ varick
да-да, мужикам обязательно нужны советы от куклы, о том как им потратить свои деньги. 😂 "Дам..." 🤭
Самокритично )).
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Фира Фасхутдинова
Ответ Лариса Стародубцева
Когда деньги найдут.
Найдут.
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Лариса Стародубцева
Ответ Arzu0203
главное, что Минниханов знает, о чем разговаривал с Алиной и какие цели ставил, на днях повторная встреча у них, а эта секретарь ни сном ни духом, значет не такая важная птица, чтоб её в курс вводить. Поставят перед фактом, когда документы подпишут
Когда деньги найдут.
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Arzu0203
Ответ Сфинкс
А мне хотелось бы поддержать Алину и спортивные власти Татарстана в их начинаниях. И пусть в России появится третий город для развития фигуристов высокого уровня вместе с Москвой и Питером. Успехов !!!
Минниханов сказал Алине--ты наш талисман, значит школе быть!
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fillette
Построят - проинформируют )).
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