Генсекретарь Федерации фигурного катания Татарстана о школе Загитовой: «Ничего, кроме как из соцсетей, не знаю. С нами никаких разговоров не было»

Генсекретарь Федерации фигурного катания Татарстана Елена Тарасова заявила, что не знает подробностей о возможном открытии школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой в республике.

«По этому поводу я ничего, кроме как из соцсетей, не знаю. Так что никаких комментариев у меня быть не может. В федерацию на этот счет никаких новостей не поступало.

Я ведь даже не знаю, что это будет за школа, и на что она будет направлена. Будет ли это обычная школа или только для суперодаренных детей? Вообще, конечно, чем больше школ, тем лучше.

У нас ведь в Татарстане нет ни одной школы исключительно фигурного катания – это, как правило, или отделение или наша республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и шорт-треку.

Школа имени Алины Загитовой? Может быть это, вообще, коммерческая школа будет. Кстати, в Москве таких центров очень много, а у нас в Казани ни одного.

Что плохого в том, что будет открыта школа фигурного катания? Кроме хорошего – ничего. Но еще раз повторюсь, мне это неизвестно, и с федерацией по этому поводу никаких разговоров не было», – сказала Тарасова.

Школа фигурного катания Алины Загитовой может появиться в Казани