Министр спорта Татарстана: «Нам нужен отдельный центр для фигуристов. Загитова готова с нами сотрудничать, мы сейчас в переговорном процессе»

Теги сборная России женское катание Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Министр спорта Татарстана рассказал о проекте школы фигурного катания Алины Загитовой.

«Мы давно дружим с Алиной, несмотря на то, что она выступает не за Татарстан. Но она татарка. Когда Алина стала олимпийской чемпионкой, мы отдельно ее принимали.

Мы общаемся, дружим. У нас есть идеи по поводу сотрудничества, она приедет ко мне на следующей неделе, будем обсуждать.

У нее есть желание что‑то сделать для развития фигурного катания. Говорить о тренерской карьере, наверное, рановато. Возможно, (надо) открыть школу под ее эгидой.

Конечно, есть инфраструктурный вопрос. Мы сегодня переговорили с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Сейчас сформируем техническое задание.

Мы уже давно говорили, что нам нужен отдельный центр для фигуристов. У нас достаточно много объектов, но они смежные: это и хоккей, и фигурное катание. Но мы в Казани уже давно хотим сделать центр именно для фигурного катания.

В целом Загитова готова с нами сотрудничать. В какой форме будет это сотрудничество? Мы сейчас в переговорном процессе по этому поводу», – сказал Владимир Леонов. 

Школа фигурного катания Алины Загитовой может появиться в Казани

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42 комментария

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katerianna
Успешного и плодотворного сотрудничества, пусть все получится и созданная школа станет гордостью РТ и всего российского спорта.
+24
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Natalia Bagaeva
Я так понимаю, обсуждение закладки фундамента тоже ждать на спортсе 🤣

Так тихо тут без новостей от Алины -20-50 комментов от силы. А так прям движ!

У Алины отличные мастер-классы. Всегда аншлаг, дружеская атмосфера. Здорово, что она будет приезжать в родную Казань!
+19
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fillette
Ответ anyen
Как куда? В комментарии к Селенковой. Там им раздолье.
Ну, пока они там упражняются в остроумии, Алина идет дальше ). И судя по всему, с точки зрения руководства Татарстана, свои мысли и идеи Алина умеет доносить достаточно точно. И Алина им нужна. И пока - только снова она одна ).
+16
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RMandYNWA
Вот правильная постановка вопроса и обсуждений.
«Загитова ГОТОВА с нами сотрудничать» ))
Хэйтеры могут продолжать рваться дальше 😂
+13
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+11
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На Пекин
Ответ kovfun-barrios
Забавляют комментарии про популярность. Приходит 30 постоянных человек, и 20 фанатов (ради которых приходят предыдущие 30, чтобы посмеяться), и написывают по 10-50 комментариев каждый из них в каждой ветке про эту ОЧ. На этом популярность заканчивается))
На данный момент она востребована, эзначит, популярна.
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fillette
Ответ kovfun-barrios
Забавляют комментарии про популярность. Приходит 30 постоянных человек, и 20 фанатов (ради которых приходят предыдущие 30, чтобы посмеяться), и написывают по 10-50 комментариев каждый из них в каждой ветке про эту ОЧ. На этом популярность заканчивается))
Но, главное, что вы все еще с нами, на каждой ветке Алины. Это и есть популярность ( не ваша )).
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Marina Syrovova
Алина, что ты делаешь, это же нокаут)))
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ВИван
Вызывает огромное уважение достойное отношение татаров к Алине Загитовой, блистательной олимпийской чемпионке, обладательнице всех титулов в фигурном катании, прославившей на весь мир свою страну, благодаря которой фигурное катание стало популярнейшим видом спорта.
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Пользователь Гугла
вот так, а как звучит Республиканский Центр фигурного катания имени олимпийской чемпионки ба бамс Алины Загитовой, не школа а респуюликанский центр
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fillette
Ответ Алинчи
Комментарий удален модератором
Это будет боль, особенно для поклонников косморебенка ) (вряд ли для той сделают еще один такой центр))...
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Пользователь Гугла
Ответ Девочка с севера
Вот и пусть занимается, это лучше, чем блеять на камеру.
вот и ты иди работай, это лучше чем блеять на спортсе
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Пользователь Гугла
ха ха центр фигурного катания имени Загитовой, переплюнет даже ледовый дворец Тутберидзе, ведь там будут тренироваться и хоккеисты и проводить соревнования по хоккею, а республиканский центр Загитовой будет исключительно для фигуристов,
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KikiMusampa14
Вот это серьезный разговор.
Нет, обсуждать оговорки тоже надо, это как раз уровень спорца.
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Александр Скворцов
Успеха и удачи Королеве ФК!
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anyen
Ответ Lana-shu
Сочувствую хейтерам. Не знают, куда бежать.
Как куда? В комментарии к Селенковой. Там им раздолье.
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Ask777
Чудесная новость! Успехов и удачи Алине, пускай все задуманные идеи воплотятся в жизнь!
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Lana-shu
Ответ Девочка с севера
Вот и пусть занимается, это лучше, чем блеять на камеру.
Что тесновато на тв стало. Не дождетесь. Пока центр построят, Алина еще успеет продвинуть несколько проектов на тв. Причем не обязательно ведущей. Скорее, как продюсер. Поэтому, хейтеры, не расслабляться.
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fillette
Ответ Оксана Иванова
Она свадебный генерал. У нее есть популярность, статус, имя. Все уже видели, как она обсуждает серьезные вопросы: у нас в фигурном катании есть программы, а к ним музыка и костюм
А это не соответствует действительности? )) А министру спорта Татарстана виднее, кого они хотят видеть лицом ФК в своём регионе. И это уже точно совершенно не ребенок с допингом ).
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Пользователь Гугла
Ответ katerianna
Успешного и плодотворного сотрудничества, пусть все получится и созданная школа станет гордостью РТ и всего российского спорта.
маленькая попоавка, не школа а республиканский центр фигурного катания имени Алины Загитовой, в таком деле детали очень важны, школ много, а республиканский центр фигурного катания имени олимпийской чемпионки, насколько я помню, бкдет впервые
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Маргарита Михайловна
Алина всегда и во всём добивается успеха!
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Lana-shu
Сочувствую хейтерам. Не знают, куда бежать.
+16
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Пользователь Гугла
порылся везде в инете, и получается это будет первый республиканский центр фигурного катания имени олимпийской чемпионки в России, если конечно глава татарстана и министр спорта татарстана не передумают, думаю не передумают, там в республике очень любят что то делать первыми
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yak444
Алине, удачи в новом проекте, главе Татарстана спасибо за поддержку и уважение к нашей чемпионке, пусть все сложится так, как задумали.
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РИ-Ната
Где Алина - там успех!
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Jane Earlosofical
Ответ Marina Syrovova
Алина, что ты делаешь, это же нокаут)))
я просто залезла почитать комментарии)))) и да, это нокаут.
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