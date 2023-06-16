Министр спорта Татарстана: «Нам нужен отдельный центр для фигуристов. Загитова готова с нами сотрудничать, мы сейчас в переговорном процессе»
Министр спорта Татарстана рассказал о проекте школы фигурного катания Алины Загитовой.
«Мы давно дружим с Алиной, несмотря на то, что она выступает не за Татарстан. Но она татарка. Когда Алина стала олимпийской чемпионкой, мы отдельно ее принимали.
Мы общаемся, дружим. У нас есть идеи по поводу сотрудничества, она приедет ко мне на следующей неделе, будем обсуждать.
У нее есть желание что‑то сделать для развития фигурного катания. Говорить о тренерской карьере, наверное, рановато. Возможно, (надо) открыть школу под ее эгидой.
Конечно, есть инфраструктурный вопрос. Мы сегодня переговорили с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Сейчас сформируем техническое задание.
Мы уже давно говорили, что нам нужен отдельный центр для фигуристов. У нас достаточно много объектов, но они смежные: это и хоккей, и фигурное катание. Но мы в Казани уже давно хотим сделать центр именно для фигурного катания.
В целом Загитова готова с нами сотрудничать. В какой форме будет это сотрудничество? Мы сейчас в переговорном процессе по этому поводу», – сказал Владимир Леонов.
Школа фигурного катания Алины Загитовой может появиться в Казани
Так тихо тут без новостей от Алины -20-50 комментов от силы. А так прям движ!
У Алины отличные мастер-классы. Всегда аншлаг, дружеская атмосфера. Здорово, что она будет приезжать в родную Казань!
«Загитова ГОТОВА с нами сотрудничать» ))
Хэйтеры могут продолжать рваться дальше 😂
Нет, обсуждать оговорки тоже надо, это как раз уровень спорца.