Загитова после участия в ПМЭФ: «Чувствую, для меня открыт целый мир новых возможностей»

Алина Загитова рада участию в ПМЭФ.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о своем участии в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

15 июня Загитова в рамках ПМЭФ представила ролик о проблемах экологии и выступила на сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту».

«ПМЭФ в этом году для меня богат на события! 🙌

В 6 утра проводила тренировку 😬. Питер радует белыми ночами, поэтому зачем вообще ложиться спать? 😅

На сессии по спорту поговорили о важном – о спорте как продукте. Для меня очень ценно узнавать такую родную для меня индустрию с новой стороны – от лица бизнеса.

Теперь я лучше понимаю, чем руководствуются спонсоры, принимая решения о том, вкладываться ли в спортивные мероприятия 💪.

Тема экологии тоже очень важна, и мне радостно, что я могу привлекать внимание к этой теме. Чувствую, что для меня открыт целый мир новых возможностей🌎», – написала Загитова в телеграм-канале.

«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге