Загитова после участия в ПМЭФ: «Чувствую, для меня открыт целый мир новых возможностей»

Теги сборная России женское катание Политика Алина Загитова Экология Фигурное катание

Алина Загитова рада участию в ПМЭФ.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о своем участии в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

15 июня Загитова в рамках ПМЭФ представила ролик о проблемах экологии и выступила на сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту».

«ПМЭФ в этом году для меня богат на события! 🙌

В 6 утра проводила тренировку 😬. Питер радует белыми ночами, поэтому зачем вообще ложиться спать? 😅

На сессии по спорту поговорили о важном – о спорте как продукте. Для меня очень ценно узнавать такую родную для меня индустрию с новой стороны – от лица бизнеса.

Теперь я лучше понимаю, чем руководствуются спонсоры, принимая решения о том, вкладываться ли в спортивные мероприятия 💪.

Тема экологии тоже очень важна, и мне радостно, что я могу привлекать внимание к этой теме. Чувствую, что для меня открыт целый мир новых возможностей🌎», – написала Загитова в телеграм-канале.

«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге

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85 комментариев

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Бене Гессерит
Ух, какое будущее в московских гостиницах и дачах её ждёт!
+71
-15
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Anatiana
Твои возможности уже четвёртый год с фейспалмом наблюдает вся страна.
Были бы ещё способности
+52
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Anna Pedahovskaya
Она безнадежна. Ноль рефлексии
+46
-9
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Artem Karev
Даже шутить сил нет. Дно
+40
-12
+28
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Ебздрогыч
Ладно, мы вот тут ржем, а прикиньте она бы в медицину пошла после фигурки?
+38
-11
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resistance1984
Целый мир новых возможностей - хочешь под министра, хочешь под СЕО 😂
+24
-5
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Ебздрогыч
Может, стоит ей сказать? Хотя нет, не поймет или не поверит
+33
-15
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NTLY
Ответ Ебздрогыч
Ладно, мы вот тут ржем, а прикиньте она бы в медицину пошла после фигурки?
Я бы не заявляла так категорично, что медициной она не заинтересуется :)

//Чувствую, что для меня открыт целый мир новых возможностей🌎//
+21
-3
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Клирик
Через пять лет кроме японцев никто и не вспомнит кто такая была.
Японцы уже давно ее забыли. Контракты с японскими фирмами закончились, подписчиков-японцев нет..
+18
-2
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Олег Мохов
других экономистов у меня для вас нет
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Anatiana
Главное, тренировки с пробкой не прекращай. А то закроется лавочка
+21
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pele_kan
Ответ Ебздрогыч
Ладно, мы вот тут ржем, а прикиньте она бы в медицину пошла после фигурки?
через пару лет в кабинете ФЛГ: "снимки, не бойтесь проявлять себя!"
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Рустам Мазитов
Путь Алины Кабаевой не даёт ей покоя
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Arty K.
тут и шутить не нужно, прекрасно ВСЁ
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Кавабунга Шреддоголовый
госдума уже ждет
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Боевой Бурят Путина
«Ж… чувствую, что после такого для меня открыт целый мир новых возможностей», - заявила Алина Загитова после рабочей встречи с Романом Ротенбергом в отеле Four Seasons Lion Palace.
Так было в оригинале👆
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Ебздрогыч
На сессии по спорту поговорили о важном – о спорте как продукте.

О, это эпичное выступление запомнится надолго!
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dukenukem
Тот момент когда лучше промолчать
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Алексей Токарев
Новых папиков что ли нашла, что за новые возможности ей открылись, а Ротенберг ревновать не будет?
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DimaNN
Зашёл на ветку чисто ради комментов - что пишет у себя в телеге прирождённый оратор Алина вообще не интересно.
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Evincive
Тот, кто знает и делает вид незнающего, тот на высоте. Кто без знаний делает вид знающего, тот больной.
Лао-Цзы
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Возможности должны совпадать со способностями и умениями. Без этого возможности никому ничего хорошего не принесут
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papadok
Звезда в шоке, ребята, сколько возможностей открывается.
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несахар
Ответ Тимаш
Алина рождена делать этот мир лучше, чище и добрее.
боже, зачем писать такие слащавые пафосные оторванные от реальности комментарии? а потом удивляетесь, почему вас называют неадекватными
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Craz1gor
Свою будущую клиентуру (или уже настоящую, кто знает) успешно приметила?)
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