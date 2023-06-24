МОК о деле Валиевой: «Продолжаем следить за развитием событий и теперь находимся на шаг ближе к окончательному решению»

В МОК высказалась о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде ( ) пройдут с 26 по 29 сентября.

«Мы продолжаем следить за развитием событий и теперь находимся на шаг ближе к окончательному решению, которого так ждут спортсмены.

Что касается проверки, проведенной вне Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного турнира по фигурному катанию и индивидуальных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно скорее.

Это также в интересах всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали Игр. Только завершение дела [Валиевой] позволит Международному союзу конькобежцев определить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а – принять решение о распределении медалей», – сообщили в комитете.

Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде 26-29 сентября