МОК о деле Валиевой: «Продолжаем следить за развитием событий и теперь находимся на шаг ближе к окончательному решению»

Теги сборная России допинг МОК CAS Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

В МОК высказалась о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут с 26 по 29 сентября.

«Мы продолжаем следить за развитием событий и теперь находимся на шаг ближе к окончательному решению, которого так ждут спортсмены.

Что касается проверки, проведенной вне Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного турнира по фигурному катанию и индивидуальных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно скорее.

Это также в интересах всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали Игр. Только завершение дела [Валиевой] позволит Международному союзу конькобежцев определить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК – принять решение о распределении медалей», – сообщили в комитете.

Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде 26-29 сентября

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1 комментарий

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Лакс
И как могли повлиять запоздавшие результаты на результаты уже состоявшегося командника при чистой пробе и на самом команднике и на ЧЕ.
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