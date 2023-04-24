МОК об объединении апелляций по делу Валиевой в одно производство: «Продолжаем следить за развитием событий и теперь находимся на шаг ближе к окончательному решению»

В МОК прокомментировали объединение апелляций по делу Камилы Валиевой в одно производство.

Спортивный арбитражный суд ( ) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза конькобежцев ( ) на решение по делу фигуристки.

« приветствовал это решение. Мы продолжаем следить за развитием событий и теперь находимся на шаг ближе к окончательному решению, которого так ждут спортсмены.

Что касается проверки, проведенной вне Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного турнира по фигурному катанию и индивидуальных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно скорее.

Это также в интересах всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали Игр. Только завершение дела [Валиевой] позволит Международному союзу конькобежцев определить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК – принять решение о распределении медалей», – сообщили в комитете.

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