МОК об объединении апелляций по делу Валиевой в одно производство: «Продолжаем следить за развитием событий и теперь находимся на шаг ближе к окончательному решению»

Теги сборная России допинг МОК ISU WADA РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

В МОК прокомментировали объединение апелляций по делу Камилы Валиевой в одно производство.

Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу фигуристки.

«МОК приветствовал это решение. Мы продолжаем следить за развитием событий и теперь находимся на шаг ближе к окончательному решению, которого так ждут спортсмены.

Что касается проверки, проведенной вне Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного турнира по фигурному катанию и индивидуальных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно скорее.

Это также в интересах всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали Игр. Только завершение дела [Валиевой] позволит Международному союзу конькобежцев определить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК – принять решение о распределении медалей», – сообщили в комитете.

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7 комментариев

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СемёнСемёныч
Продолжайте следить внимательно, чтобы быстрее ваш CAS решал, а не тянул, и вручайте быстрёхонько нашей команде медали. А то заждались
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СемёнСемёныч
Ответ La Gushka
"Наши" - это кто?
я так-то на русской сайте, а не на американском
+3
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Olga Tchistyakov
А мне по...на ваше решение.
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