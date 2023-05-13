МОК: «Надеемся, что дело Валиевой будет рассмотрено как можно быстрее»

Теги сборная России допинг МОК ISU WADA CAS Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

В МОК высказались о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Слова представителя МОК приводит Daily Mail.

«МОК приветствовал решение WADA передать это дело в CAS.

Поскольку это касается теста, который был проведен не на Олимпийских играх, но который оказал влияние на результаты командных и личных соревнований по фигурному катанию в Пекине-2022, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее.

Это также в наилучших интересах всех сторон, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои олимпийские медали. Только завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командного турнира на Играх, а МОК – принять решение о распределении медалей», – сказал представитель МОК.

Ранее стало известно, что слушание по делу Валиевой в CAS состоится не раньше августа 2023 года.

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9 комментариев

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Адриана
Это "как можно быстрее", идет уже второй год. Похоже на "как можно медленнее ".
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Syndycate
Одно и то же уже говорят пол года, когда нет новостей, но нужно что-то постить
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Кокич
Сериал "Глухарь", второй сезон.
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Viktoria dek
Ничего нового МОК не сказал, они это каждый раз говорят, когда их просят прокомментировать дело Камилы...
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Allbee
Да мои вы хорошие, а чё так немногословны, почему бы не поторопить суд, ведь во всех остальных случаях трындели дай дорогу. Особенно этот, как его, самое непредвзятое лицо
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Маргарита В Сафронова
Надежда умирает последней)
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несахар
ждём-с.
вся мировая цивилизованная общественность в предвкушении вынесения вердикта.
вопрос только в том, сколько дадут, 2 или 4 года.
но в связи с отягчающими обстоятельствами скорее всего максимальный срок дадут.
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несахар
Ответ Allbee
Да мои вы хорошие, а чё так немногословны, почему бы не поторопить суд, ведь во всех остальных случаях трындели дай дорогу. Особенно этот, как его, самое непредвзятое лицо
так суд независимый.
тут о каком-либо давлении на суд и речи быть не может.
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