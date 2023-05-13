МОК: «Надеемся, что дело Валиевой будет рассмотрено как можно быстрее»
В МОК высказались о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
Слова представителя МОК приводит Daily Mail.
«МОК приветствовал решение WADA передать это дело в CAS.
Поскольку это касается теста, который был проведен не на Олимпийских играх, но который оказал влияние на результаты командных и личных соревнований по фигурному катанию в Пекине-2022, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее.
Это также в наилучших интересах всех сторон, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои олимпийские медали. Только завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командного турнира на Играх, а МОК – принять решение о распределении медалей», – сказал представитель МОК.
Ранее стало известно, что слушание по делу Валиевой в CAS состоится не раньше августа 2023 года.
РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт
вся мировая цивилизованная общественность в предвкушении вынесения вердикта.
вопрос только в том, сколько дадут, 2 или 4 года.
но в связи с отягчающими обстоятельствами скорее всего максимальный срок дадут.
тут о каком-либо давлении на суд и речи быть не может.