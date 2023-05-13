МОК: «Надеемся, что дело Валиевой будет рассмотрено как можно быстрее»

В МОК высказались о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Слова представителя МОК приводит Daily Mail.

« приветствовал решение WADA передать это дело в .

Поскольку это касается теста, который был проведен не на Олимпийских играх, но который оказал влияние на результаты командных и личных соревнований по фигурному катанию в Пекине-2022, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее.

Это также в наилучших интересах всех сторон, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои олимпийские медали. Только завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командного турнира на Играх, а МОК – принять решение о распределении медалей», – сказал представитель МОК.

Ранее стало известно, что слушание по делу Валиевой в CAS состоится не раньше августа 2023 года.

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