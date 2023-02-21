МОК: «Приветствуем решение WADA передать дело Валиевой в CAS, что делает нас на один шаг ближе к окончанию процесса»

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу .

В январе дисциплинарный комитет признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).

« приветствует решение WADA передать дело в , что делает нас на один шаг ближе к окончанию процесса, которого так ждут атлеты.

Поскольку это дело касается пробы, взятой не в рамках Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного и индивидуального турниров по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено максимально быстро.

Это также в интересах всех вовлеченных лиц, в особенности атлетов, которые все еще не могут получить медали Игр-2022 в Пекине.

Только окончание данного дела позволит Международному союзу конькобежцев определить итоговые результаты командного турнира , а МОК – принять решение о распределении медалей», – заявили в МОК.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона