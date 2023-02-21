МОК: «Приветствуем решение WADA передать дело Валиевой в CAS, что делает нас на один шаг ближе к окончанию процесса»

Теги сборная России допинг МОК WADA РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу Камилы Валиевой.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).

«МОК приветствует решение WADA передать дело в CAS, что делает нас на один шаг ближе к окончанию процесса, которого так ждут атлеты.

Поскольку это дело касается пробы, взятой не в рамках Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного и индивидуального турниров по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено максимально быстро.

Это также в интересах всех вовлеченных лиц, в особенности атлетов, которые все еще не могут получить медали Игр-2022 в Пекине.

Только окончание данного дела позволит Международному союзу конькобежцев определить итоговые результаты командного турнира Олимпиады, а МОК – принять решение о распределении медалей», – заявили в МОК.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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15 комментариев

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Anna Stefan
Ответ AlexFed
"Комитет пришел к выводу, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины. Таким образом, комитет не наложил никаких санкций" Охотно верю этому комитету 🤡
А лабе и ваде верите. И МОКу, делающему подобные сегодняшнему бредовые заявления. Ну-ну.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexFed
Ответ Anna Stefan
"Допингистка" и не должна была и даже не имела права ничего говорить. ДАК её оправдала, так что на сегодняшний день, если КАС не примет другое решение, она считается невиновной. Нельзя только не согласиться с тем, "что дело мутное и случайности неслучайны"))))
"Комитет пришел к выводу, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины. Таким образом, комитет не наложил никаких санкций"
Охотно верю этому комитету 🤡
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Anna Stefan
Ответ Jirastik
"Поскольку это дело касается пробы, взятой не в рамках Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного и индивидуального турниров по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине..." А можно поинтересоваться, как именно эта проба повлияла на результат командного турнира? Я бы с удовольствием послушал объяснение МОКа, но сомневаюсь, что подобное произойдет.
Тем, что если бы о ней сообщили вовремя, у МОК и ВАДА не было бы повода пытаться отобрать наши медали (впрочем, вполне вероятно, что нашли бы другой))))
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Anna Stefan
Ответ AlexFed
А смысл от этих перекладываний обязанностей? То что лаба задержала результат, не отменяет того, что никто из ответственных за отправку не учел этот момент и все равно отправил. Что касается результата, согласен, отправили бы вместо допингистки Туктамышеву, все бы только выдохнули спокойно и никаких проблем не было.
За формулировками следите. Камила, как установило РУСАДА, сознательно запрещённые препараты не принимала. К тому же ТМЗ - не допинг.
И да, ещё раз порадуюсь, что ваша Туктамышева в ОЧЕРЕДНОЙ (третий раз))) пролетела мимо ОИ, через какую заднюю калитку ни пыталась туда пролезть))))
+2
-4
-2
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Jirastik
"Поскольку это дело касается пробы, взятой не в рамках Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного и индивидуального турниров по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине..."

А можно поинтересоваться, как именно эта проба повлияла на результат командного турнира? Я бы с удовольствием послушал объяснение МОКа, но сомневаюсь, что подобное произойдет.
+5
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+5
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Anna Stefan
Ответ AlexFed
Ну сказки про дедов стакан никто не подтверждал и не опровергал, наверно рассматривалось. Прошёл год, а допингистка так и не сказала публично что было, зачем гадать, ясно же что дело мутное и случайности неслучайны.
"Допингистка" и не должна была и даже не имела права ничего говорить. ДАК её оправдала, так что на сегодняшний день, если КАС не примет другое решение, она считается невиновной.
Нельзя только не согласиться с тем, "что дело мутное и случайности неслучайны"))))
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-1
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22somebody22
Побыстрее бы уже.Хотя,чувствую,что ТШТ успеют вытереть пол от дедушкиной водички.
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-2
-2
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AlexFed
Ответ Anna Stefan
Не буду даже напрягаться, чтобы опровергнуть весь этот бред. Даже если признать, что в пробе Камилы был "допинг", лаба ОБЯЗАНА была своевременно сообщить о положительной пробе. Тогда, возможно, на ОИ поехала бы другая спортсменка, а результат командных соревнований был бы тем же. Т.е. "на результаты командного и индивидуального турниров по фигурному катанию на Олимпиаде" повлияла только задержка пробы лабой, а никак не её результат.
А смысл от этих перекладываний обязанностей? То что лаба задержала результат, не отменяет того, что никто из ответственных за отправку не учел этот момент и все равно отправил. Что касается результата, согласен, отправили бы вместо допингистки Туктамышеву, все бы только выдохнули спокойно и никаких проблем не было.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexFed
Ответ Viktoria dek
Версия о случайном попадении не рассматривается, да?
Ну сказки про дедов стакан никто не подтверждал и не опровергал, наверно рассматривалось. Прошёл год, а допингистка так и не сказала публично что было, зачем гадать, ясно же что дело мутное и случайности неслучайны.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Stefan
Ответ AlexFed
Повлияло, потому что допингистки не должно было быть на ОИ. Виновата лаба, за задержку и наши функционеры, за то что отправили атлета с непроверенной пробой, ну и естественно сам атлет, потому что наличие допинга даже РУСАДА подтвердила.
Не буду даже напрягаться, чтобы опровергнуть весь этот бред. Даже если признать, что в пробе Камилы был "допинг", лаба ОБЯЗАНА была своевременно сообщить о положительной пробе. Тогда, возможно, на ОИ поехала бы другая спортсменка, а результат командных соревнований был бы тем же. Т.е. "на результаты командного и индивидуального турниров по фигурному катанию на Олимпиаде" повлияла только задержка пробы лабой, а никак не её результат.
+9
0
+9
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EmperorNazer
Ну по сути остался один шаг - окончательный вердикт CAS, вот только непонятно, сколько времени это займет.
0
0
0
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Viktoria dek
Ответ AlexFed
Повлияло, потому что допингистки не должно было быть на ОИ. Виновата лаба, за задержку и наши функционеры, за то что отправили атлета с непроверенной пробой, ну и естественно сам атлет, потому что наличие допинга даже РУСАДА подтвердила.
Версия о случайном попадении не рассматривается, да?
+7
-2
+5
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AlexFed
Ответ Anna Stefan
Ближе или дальше?🤔 И да - "дело касается пробы, взятой не в рамках Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного и индивидуального турниров по фигурному катанию на Олимпиаде". Каким ...... образом повлиявшее? Только тем, что выкатили пробу аккурат после командника??? А кто в этом виноват? Тоже Валиева?????
Повлияло, потому что допингистки не должно было быть на ОИ. Виновата лаба, за задержку и наши функционеры, за то что отправили атлета с непроверенной пробой, ну и естественно сам атлет, потому что наличие допинга даже РУСАДА подтвердила.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Stefan
Ближе или дальше?🤔
И да - "дело касается пробы, взятой не в рамках Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного и индивидуального турниров по фигурному катанию на Олимпиаде". Каким ...... образом повлиявшее? Только тем, что выкатили пробу аккурат после командника??? А кто в этом виноват? Тоже Валиева?????
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТМЗ
началось приветствие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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