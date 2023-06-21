Жулин о том, что Дробязко могут лишить гражданства Литвы: «В последнее время все решения касаемо людей, которые хоть как-то связаны с Россией, несправедливы»

Теги Александр Жулин сборная Литвы Маргарита Дробязко Политика ледовые шоу Фигурное катание

Александр Жулин высказался о том, что Маргариту Дробязко могут лишить гражданства Литвы.

Ранее стало известно, что сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России.

«Я вам отвечу просто, мне кажется, вообще в последнее время все решения касаемо людей, которые хоть как-то связаны с Россией, несправедливы.

Пока не дождемся окончания специальной военной операции, мы не увидим ни одного справедливого решения», – сказал Жулин.

Сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки

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1 комментарий

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Ivan Balashov
Ну да. Вон сегодня одно такое решение Конституционный суд принял, отказавшись признать статью о "фейках" и "дискредитации армии" противоречащими конституции РФ.
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