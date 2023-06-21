Жулин о том, что Дробязко могут лишить гражданства Литвы: «В последнее время все решения касаемо людей, которые хоть как-то связаны с Россией, несправедливы»

Александр Жулин высказался о том, что Маргариту Дробязко могут лишить гражданства Литвы.

Ранее стало известно, что сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России.

«Я вам отвечу просто, мне кажется, вообще в последнее время все решения касаемо людей, которые хоть как-то связаны с Россией, несправедливы.

Пока не дождемся окончания специальной военной операции, мы не увидим ни одного справедливого решения», – сказал .

Сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки