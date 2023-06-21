Тарасова о возможном лишении Дробязко гражданства Литвы: «Бред сумасшедших. Демократия приобретает уродливые формы»
Татьяна Тарасова назвала «бредом сумасшедших» идею лишить Дробязко гражданства Литвы.
Ранее стало известно, что сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России.
«Бред сумасшедших. Маргарита очень хороший человек, профессиональный, прекрасная катальщица.
Если ей Литва не может ничего предложить, то почему она должна оставаться без работы, если ее работа – кататься? У них в стране работы нет, а у Ильи Авербуха или Татьяны Навки есть.
В чем дело? Люди работают по всему миру, никто ни за кем не гоняется.
Этим они показывают, какие они демократичные? Демократия приобретает уродливые формы», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
«Больные люди! Не думаю, что из-за этого спортсмены из бывших стран СССР не будут участвовать в наших шоу. Конечно, наши шоу будут все так же популярны. Да и шоу в основном состоят из россиян.
Есть ли шанс, что здравый смысл восторжествует? Если они с таким предложением выступили, то уже здравый смысл у них отсутствует.
Если им нечего делать, кроме того, как лишать гражданства Дробязко, то я их поздравляю», – цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки
Дробязко о том, что ее могут лишить гражданства Литвы: «У меня по жизни все в порядке. Не могу повлиять на такие решения, это их дело»
- Дробязко участвует в шоу Навки.
- Шоу Навки спонсируется из гос бюджета РФ. То есть зарплату Дробязко фактически получает из российского бюджета.
- шоу планирует участие на оккупированных территориях, которые никто в мтре за Россией не признает.
- в литовских законах есть пункт согласно которому работающий на другое государство гражданин может лишиться гражданства.
Все логично и легально.
Демократия подразумевает ответственность за свои действия.
Кроме глупых воплей и ненужных истерик, у Тарасовой и Ко есть какие-то аргументы?
Ну и много американцы ответили за свои действия, убивая сотнями тысяч людей?
1. Здесь мордор, всё можно.
2. Тот, либо иной закон об иноагентах существует в самых демократических странах.
А если совсем серьезно, то такое решение - отход от демократических принципов. Полный.
Впрочем, как и всегда - избирательный либерализм, такой вот оксюморон.
P.s. да, с шоу Навки все куда очевиднее, что и зачем, но нормальные либеральные законы не должны работать избирательно - а в данном случае очевидно, что дело не в "доходах от другого государства", а в доходах от определенного государства.
Тем более те, кто работают на государство.
А Россия включена в мордорский список голосованием Ген Ассамблеи ООН, а не мной)
1. Дробязко не работает на государство, она работает на Навку, это де юре частное лицо.
2. Дробязко в Луганске не была.
3. В литовской конституции говорится о государственной службе, которая ну совсем никак к Дробязко.
4. Даже по чисто по логике, по твоим аргументам можно заодно лишить и литовского партнёра Дробязко, но про него никто не говорит.
5. Сталинский совок - тоже для вас должна быть идеальной демократией, там ответственность за свои действия тоже ого-го как несли.
По крайней мере, Z-патриотов уже лишают видов на жительство или отказывают в визе.
В литовском законодательстве есть не ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, а ВОЗМОЖНОСТЬ утраты гражданства.
Вот этой возможностью и пользуются. Путем консенуса или голосования. Президент, сейм, правительство может заблокировать это решение.
Как недавно литовский парламент заблокировал вето президента на доп санкции в отношении беларусов, ужесточив их только в отношении россиян.
И правильно, что тут именно избирательный подход, на основе здравого смысла и всеобщего консенсуса.
А не так, как в России/Беларуси , один старый маразматик что-то решил и все приняли под козырек исполнять, даже идиотские, бессмысленные или наносящие вред интересах страны решения
Берите больше, миллионами.
Причем тут американцы?
Но если касаетс их, то как минимум даже действующий(!) президент признавал ошибки:
"Дж.Буш: Я ответственен за ошибочное вторжение в Ирак"