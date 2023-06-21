Тарасова о возможном лишении Дробязко гражданства Литвы: «Бред сумасшедших. Демократия приобретает уродливые формы»

Татьяна Тарасова назвала «бредом сумасшедших» идею лишить Дробязко гражданства Литвы.

Ранее стало известно, что сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России.

«Бред сумасшедших. Маргарита очень хороший человек, профессиональный, прекрасная катальщица.

Если ей Литва не может ничего предложить, то почему она должна оставаться без работы, если ее работа – кататься? У них в стране работы нет, а у Ильи Авербуха или Татьяны Навки есть.

В чем дело? Люди работают по всему миру, никто ни за кем не гоняется.

Этим они показывают, какие они демократичные? Демократия приобретает уродливые формы», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

«Больные люди! Не думаю, что из-за этого спортсмены из бывших стран СССР не будут участвовать в наших шоу. Конечно, наши шоу будут все так же популярны. Да и шоу в основном состоят из россиян.

Есть ли шанс, что здравый смысл восторжествует? Если они с таким предложением выступили, то уже здравый смысл у них отсутствует.

Если им нечего делать, кроме того, как лишать гражданства Дробязко, то я их поздравляю», – цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки

Дробязко о том, что ее могут лишить гражданства Литвы: «У меня по жизни все в порядке. Не могу повлиять на такие решения, это их дело»