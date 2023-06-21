Тарасова о возможном лишении Дробязко гражданства Литвы: «Бред сумасшедших. Демократия приобретает уродливые формы»

Теги Татьяна Тарасова Татьяна Навка танцы на льду сборная Литвы Маргарита Дробязко ТАСС Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала «бредом сумасшедших» идею лишить Дробязко гражданства Литвы.

Ранее стало известно, что сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России.

«Бред сумасшедших. Маргарита очень хороший человек, профессиональный, прекрасная катальщица.

Если ей Литва не может ничего предложить, то почему она должна оставаться без работы, если ее работа – кататься? У них в стране работы нет, а у Ильи Авербуха или Татьяны Навки есть.

В чем дело? Люди работают по всему миру, никто ни за кем не гоняется.

Этим они показывают, какие они демократичные? Демократия приобретает уродливые формы», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

«Больные люди! Не думаю, что из-за этого спортсмены из бывших стран СССР не будут участвовать в наших шоу. Конечно, наши шоу будут все так же популярны. Да и шоу в основном состоят из россиян.

Есть ли шанс, что здравый смысл восторжествует? Если они с таким предложением выступили, то уже здравый смысл у них отсутствует.

Если им нечего делать, кроме того, как лишать гражданства Дробязко, то я их поздравляю», – цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за ее участия в шоу Татьяны Навки

Дробязко о том, что ее могут лишить гражданства Литвы: «У меня по жизни все в порядке. Не могу повлиять на такие решения, это их дело»

61 комментарий

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selso99
То ли дело священный закон об иноагентах. Где вот всё по заветам демократии.
+47
-17
+30
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Валентина Ryaboshapka
Ответ Koulmann
А что такой вой? - Дробязко участвует в шоу Навки. - Шоу Навки спонсируется из гос бюджета РФ. То есть зарплату Дробязко фактически получает из российского бюджета. - шоу планирует участие на оккупированных территориях, которые никто в мтре за Россией не признает. - в литовских законах есть пункт согласно которому работающий на другое государство гражданин может лишиться гражданства. Все логично и легально. Демократия подразумевает ответственность за свои действия. Кроме глупых воплей и ненужных истерик, у Тарасовой и Ко есть какие-то аргументы?
А много случаев лишения гражданства работающих на другое государство? Например на Германию, Великобританию, Швецию?...
+24
-3
+21
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Koulmann
А что такой вой?
- Дробязко участвует в шоу Навки.
- Шоу Навки спонсируется из гос бюджета РФ. То есть зарплату Дробязко фактически получает из российского бюджета.
- шоу планирует участие на оккупированных территориях, которые никто в мтре за Россией не признает.
- в литовских законах есть пункт согласно которому работающий на другое государство гражданин может лишиться гражданства.

Все логично и легально.
Демократия подразумевает ответственность за свои действия.

Кроме глупых воплей и ненужных истерик, у Тарасовой и Ко есть какие-то аргументы?
+46
-28
+18
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mold-cel
Ответ Koulmann
А что такой вой? - Дробязко участвует в шоу Навки. - Шоу Навки спонсируется из гос бюджета РФ. То есть зарплату Дробязко фактически получает из российского бюджета. - шоу планирует участие на оккупированных территориях, которые никто в мтре за Россией не признает. - в литовских законах есть пункт согласно которому работающий на другое государство гражданин может лишиться гражданства. Все логично и легально. Демократия подразумевает ответственность за свои действия. Кроме глупых воплей и ненужных истерик, у Тарасовой и Ко есть какие-то аргументы?
интересно, а транзит российских грузов через Прибалтику не является формой сотрудничества с РФ? прокачка газа через Украину в ЕС остановлена? или это другое? тут мы можем сотрудничать, а фигурист (девушка, человек максимально далекий человек от войны) в шоу, на которое взрослые водят детей - угроза литовскому государству?
+33
-16
+17
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Павел Мельников
Формы демократии в России Татьяну Анатольевну, видимо, полностью устраивают. А если это не демократия, а что-то другое, что греет душу, то пора бы нам об этом во всеуслышанье сказать.
+24
-11
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Michael_Monza
Ответ Koulmann
А что такой вой? - Дробязко участвует в шоу Навки. - Шоу Навки спонсируется из гос бюджета РФ. То есть зарплату Дробязко фактически получает из российского бюджета. - шоу планирует участие на оккупированных территориях, которые никто в мтре за Россией не признает. - в литовских законах есть пункт согласно которому работающий на другое государство гражданин может лишиться гражданства. Все логично и легально. Демократия подразумевает ответственность за свои действия. Кроме глупых воплей и ненужных истерик, у Тарасовой и Ко есть какие-то аргументы?
"Демократия подразумевает ответственность за свои действия"
Ну и много американцы ответили за свои действия, убивая сотнями тысяч людей?
+17
-9
+8
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Alex1104
Ответ selso99
То ли дело священный закон об иноагентах. Где вот всё по заветам демократии.
Есть два момента:
1. Здесь мордор, всё можно.
2. Тот, либо иной закон об иноагентах существует в самых демократических странах.

А если совсем серьезно, то такое решение - отход от демократических принципов. Полный.
+17
-10
+7
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comewhatmay
Так Маргарита сама сказала, что не видит в этом никаких проблем, зачем ТАТ драматизирует? Гражданство России у нее точно никто не отберет.
+5
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Маргарита В Сафронова
Я так думаю, что это Литва лишится Маргариты. Себе же хуже делают.
+15
-11
+4
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Егор Егор
Ответ Koulmann
А что такой вой? - Дробязко участвует в шоу Навки. - Шоу Навки спонсируется из гос бюджета РФ. То есть зарплату Дробязко фактически получает из российского бюджета. - шоу планирует участие на оккупированных территориях, которые никто в мтре за Россией не признает. - в литовских законах есть пункт согласно которому работающий на другое государство гражданин может лишиться гражданства. Все логично и легально. Демократия подразумевает ответственность за свои действия. Кроме глупых воплей и ненужных истерик, у Тарасовой и Ко есть какие-то аргументы?
И чем это отличается от того, против чего вы обычно боретесь? В чем здесь принципы? Это обычное натягивание совы на глобус. Это просто бред, по такому принципу можно подтянуть кого угодно - любого работника, получающего доходы за рубежом - не дай бог его компания получала какой-нибудь гос. контракт. Все зависит лишь от повестки - кого сегодня захочется, того и лишаешь гражданства и выкидываешь на мороз просто за взгляды и, по сути, катание на коньках. Надо лишь очень детально поискать и найти плохую копеечку в доходах. Это какое-то говно, не имеющее ничего общего с либеральными ценностями.
Впрочем, как и всегда - избирательный либерализм, такой вот оксюморон.

P.s. да, с шоу Навки все куда очевиднее, что и зачем, но нормальные либеральные законы не должны работать избирательно - а в данном случае очевидно, что дело не в "доходах от другого государства", а в доходах от определенного государства.
+9
-5
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scorp19
Ответ Michael_Monza
Сноуден, знаком тебе такой персонаж?
Так он не критиковал, а сливал секретные данные. Разница весомая.
+4
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Maturmalai
Ответ mold-cel
интересно, а транзит российских грузов через Прибалтику не является формой сотрудничества с РФ? прокачка газа через Украину в ЕС остановлена? или это другое? тут мы можем сотрудничать, а фигурист (девушка, человек максимально далекий человек от войны) в шоу, на которое взрослые водят детей - угроза литовскому государству?
Не далее как 28 апреля сего года, Путин подписал закон о лишении российского гражданства. По этим меркам, с его стороны это тоже бред сумасшедших? Литва объявлена Россией недружественным государством, но РФ все равно ведет транзит через ее территорию, причем дико воет от возмущения, когда Литва его ограничивает. Это тоже бред сумасшедших? Или демократию надо защищать только в Литве, а тирания и произвол в отношении своих граждан - это нормально?
+6
-3
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Евгения Гринева
Ответ Michael_Monza
Комментарий удален модератором
Умник, и кто же там стал иноагентом за критику власти?
+7
-4
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Павел Мельников
Ответ varick
Нет никакой демократии, это миф, который с помощью демагогии взрастили на Западе. Эпицентр западной демократии - США, террорист №1 на планете. Так мало того что они гадят в других странах, они еще и у себя пропихнули деменциозного Байдена с помощью тупейшего вброса нескольких вагонов липовых бюллютеней под занавес голосования, когда стало ясно что Трамп победит. США правят люди которых никто никогда не выбирал, поэтому им начхать на американцев, они могут действовать без оглядки на народ, и недееспособный презик Бидон для них просто прекрасный вариант.
Любой мало-мальски образованный человек, хотя бы не полностью прогуливавший уроки истории знает, что демократия есть. И, более того, после всех передряг человечества в 20 веке показала себя как наиболее жизнеспособная форма управления. А те, кто не знает собственной истории, как и мировой, сами верят в страну эльфов, где все должно соблюдаться в абсолютных критериях. То есть сами не знают, чего хотят, но с усиленным рвением пытаются чему-то научить других, при этом у таких даже не укладывается, что президент (лидер) может не все решать и за все отвечать...
+5
-3
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Koulmann
Ответ varick
прикольная демагогия для оправдания уродливой "демократии". Значит Литва лишает гражданства даже маляров, которые поехали на заработки в Россию, и работают в частных конторах которые могут выполнять госзаказы? Это касается всех стран, или у вас Россия законодательно включена в некий мордорский список?
Есть те, кто ездит из Литвы на заработки в Россию? Думаю, таких очень мало)
Тем более те, кто работают на государство.

А Россия включена в мордорский список голосованием Ген Ассамблеи ООН, а не мной)
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Pigmalion
Ответ Koulmann
А что такой вой? - Дробязко участвует в шоу Навки. - Шоу Навки спонсируется из гос бюджета РФ. То есть зарплату Дробязко фактически получает из российского бюджета. - шоу планирует участие на оккупированных территориях, которые никто в мтре за Россией не признает. - в литовских законах есть пункт согласно которому работающий на другое государство гражданин может лишиться гражданства. Все логично и легально. Демократия подразумевает ответственность за свои действия. Кроме глупых воплей и ненужных истерик, у Тарасовой и Ко есть какие-то аргументы?
Кек, самое нелепое оправдание за месяц. Но смешное, молодец
1. Дробязко не работает на государство, она работает на Навку, это де юре частное лицо.
2. Дробязко в Луганске не была.
3. В литовской конституции говорится о государственной службе, которая ну совсем никак к Дробязко.
4. Даже по чисто по логике, по твоим аргументам можно заодно лишить и литовского партнёра Дробязко, но про него никто не говорит.
5. Сталинский совок - тоже для вас должна быть идеальной демократией, там ответственность за свои действия тоже ого-го как несли.
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Алексей Зуев
Ответ Koulmann
А что такой вой? - Дробязко участвует в шоу Навки. - Шоу Навки спонсируется из гос бюджета РФ. То есть зарплату Дробязко фактически получает из российского бюджета. - шоу планирует участие на оккупированных территориях, которые никто в мтре за Россией не признает. - в литовских законах есть пункт согласно которому работающий на другое государство гражданин может лишиться гражданства. Все логично и легально. Демократия подразумевает ответственность за свои действия. Кроме глупых воплей и ненужных истерик, у Тарасовой и Ко есть какие-то аргументы?
Всякое встречал на этом ресурсе. Но такого иезуитства не припомню.
+3
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Astin
Ответ Michael_Monza
"Демократия подразумевает ответственность за свои действия" Ну и много американцы ответили за свои действия, убивая сотнями тысяч людей?
забыл уточнить что в Ливии , Ираке.. не заплатят.
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Koulmann
Ответ mold-cel
Да именно. Дробязко исполняет свой контракт, как кстати и многие десятки тысяч граждан ЕС, которые продолжают работать в РФ, вместе с тысячами компаний, которые не ушли с рынка РФ.
Если про других таких узнают, и других начнут лишать. Почему нет.
По крайней мере, Z-патриотов уже лишают видов на жительство или отказывают в визе.
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Павел Мельников
Ответ Евгения Гринева
Сноуден и Галкин на одном уровне у тебя? 🤡
Сноуден у него хороший, а те, которых преследуют по аналогичным поступкам, плохие. Просто в США это борьба за права человека, а у себя предательство, все зависит от объекта деятельности, только такие в этом не признаются.
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Евгения Гринева
Ответ Michael_Monza
Сноуден, знаком тебе такой персонаж?
Сноуден и Галкин на одном уровне у тебя? 🤡
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mold-cel
Ответ Maturmalai
Не далее как 28 апреля сего года, Путин подписал закон о лишении российского гражданства. По этим меркам, с его стороны это тоже бред сумасшедших? Литва объявлена Россией недружественным государством, но РФ все равно ведет транзит через ее территорию, причем дико воет от возмущения, когда Литва его ограничивает. Это тоже бред сумасшедших? Или демократию надо защищать только в Литве, а тирания и произвол в отношении своих граждан - это нормально?
а вы этот закон читали? попадает ли работа граждан РФ в ЕС или США под критерии лишения гражданства РФ?
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Pigmalion
Ответ Koulmann
Сотнями тысяч?)) Берите больше, миллионами. Причем тут американцы? Но если касаетс их, то как минимум даже действующий(!) президент признавал ошибки: "Дж.Буш: Я ответственен за ошибочное вторжение в Ирак"
И какую ответственность Буш понёс за ошибочное вторжение в Ирак?
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Koulmann
Ответ Егор Егор
И чем это отличается от того, против чего вы обычно боретесь? В чем здесь принципы? Это обычное натягивание совы на глобус. Это просто бред, по такому принципу можно подтянуть кого угодно - любого работника, получающего доходы за рубежом - не дай бог его компания получала какой-нибудь гос. контракт. Все зависит лишь от повестки - кого сегодня захочется, того и лишаешь гражданства и выкидываешь на мороз просто за взгляды и, по сути, катание на коньках. Надо лишь очень детально поискать и найти плохую копеечку в доходах. Это какое-то говно, не имеющее ничего общего с либеральными ценностями. Впрочем, как и всегда - избирательный либерализм, такой вот оксюморон. P.s. да, с шоу Навки все куда очевиднее, что и зачем, но нормальные либеральные законы не должны работать избирательно - а в данном случае очевидно, что дело не в "доходах от другого государства", а в доходах от определенного государства.
А где тут избирательность и произвол.
В литовском законодательстве есть не ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, а ВОЗМОЖНОСТЬ утраты гражданства.
Вот этой возможностью и пользуются. Путем консенуса или голосования. Президент, сейм, правительство может заблокировать это решение.

Как недавно литовский парламент заблокировал вето президента на доп санкции в отношении беларусов, ужесточив их только в отношении россиян.

И правильно, что тут именно избирательный подход, на основе здравого смысла и всеобщего консенсуса.
А не так, как в России/Беларуси , один старый маразматик что-то решил и все приняли под козырек исполнять, даже идиотские, бессмысленные или наносящие вред интересах страны решения
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Koulmann
Ответ Michael_Monza
"Демократия подразумевает ответственность за свои действия" Ну и много американцы ответили за свои действия, убивая сотнями тысяч людей?
Сотнями тысяч?))
Берите больше, миллионами.

Причем тут американцы?
Но если касаетс их, то как минимум даже действующий(!) президент признавал ошибки:
"Дж.Буш: Я ответственен за ошибочное вторжение в Ирак"
+4
-3
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