Дробязко о том, что ее могут лишить гражданства Литвы: «У меня по жизни все в порядке. Не могу повлиять на такие решения, это их дело»
Маргарита Дробязко заявила, что не в курсе ситуации с лишением ее гражданства Литвы.
Ранее стало известно, что сейм Литвы инициировал процесс лишения Дробязко гражданства из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России.
Фигуристка родилась в Москве, но с 1992 года выступала в танцах на льду за Литву.
Дробязко в дуэте с мужем – Повиласом Ванагасом – является призером ЧМ-2000, двукратным призером чемпионатов Европы (2000, 2006), тринадцатикратной чемпионкой Литвы. Сейчас пара живет в России.
«Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации.
Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело.
У меня в принципе по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев», – сказала фигуристка.
Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка
А вообще смешно, что из-за шоу, где в основном всякие сказки, лишают гражданства
15 июня президент Чехии Павел предложил ввести более строгие меры безопасности в отношении уехавших на Запад россиян, несогласных с политикой Москвы, а именно — обратить на них «пристальное внимание спецслужб». Он отметил, что уехавшие россияне остаются «гражданами нации, ведущей агрессивную войну», и сравнил их с японцами, которые проживали в США и находились там под строгим режимом наблюдения после нападения Японии на Перл-Харбор.
В годы Второй мировой войны американское правительство интернировало в «военные центры перемещения» не менее 125 тыс. лиц японского происхождения с территорий у Тихого океана во внутренние штаты. Часть узников умерли во время заключения от плохой санитарии и других причин. Лагеря закрыли в 1945 году.
Впоследствии интернирование японцев было официально признано ошибочным, с 1948 года оставшимся в живых узникам тех лагерей выплачивали компенсации, а в 1980-х им принесли извинения.