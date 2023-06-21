Дробязко о том, что ее могут лишить гражданства Литвы: «У меня по жизни все в порядке. Не могу повлиять на такие решения, это их дело»

Маргарита Дробязко заявила, что не в курсе ситуации с лишением ее гражданства Литвы.

Ранее стало известно, что сейм Литвы инициировал процесс лишения Дробязко гражданства из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России.

Фигуристка родилась в Москве, но с 1992 года выступала в танцах на льду за Литву.

Дробязко в дуэте с мужем – Повиласом Ванагасом – является призером ЧМ-2000, двукратным призером чемпионатов Европы (2000, 2006), тринадцатикратной чемпионкой Литвы. Сейчас пара живет в России.

«Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации.

Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело.

У меня в принципе по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев», – сказала фигуристка.

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка