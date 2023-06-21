Дробязко о том, что ее могут лишить гражданства Литвы: «У меня по жизни все в порядке. Не могу повлиять на такие решения, это их дело»

Теги Татьяна Навка танцы на льду сборная Литвы Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Фигурное катание

Маргарита Дробязко заявила, что не в курсе ситуации с лишением ее гражданства Литвы.

Ранее стало известно, что сейм Литвы инициировал процесс лишения Дробязко гражданства из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России. 

Фигуристка родилась в Москве, но с 1992 года выступала в танцах на льду за Литву. 

Дробязко в дуэте с мужем – Повиласом Ванагасом – является призером ЧМ-2000, двукратным призером чемпионатов Европы (2000, 2006), тринадцатикратной чемпионкой Литвы. Сейчас пара живет в России. 

«Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации.

Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело.

У меня в принципе по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев», – сказала фигуристка. 

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка

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6 комментариев

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riverman1980
Сейчас эстонец Новиков убедительно докажет, что это проявление свободы и демократии и никакой русофобии в этом нет ).
+22
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Валерий Петров
Ответ riverman1980
Сейчас эстонец Новиков убедительно докажет, что это проявление свободы и демократии и никакой русофобии в этом нет ).
Это ж другое!
А вообще смешно, что из-за шоу, где в основном всякие сказки, лишают гражданства
+12
-1
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Утренняя Аврора
Чокнутые государства с ноготок. Не знают, как насолить тем, кто хоть как-то связан с Россией.
+11
-4
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riverman1980
Ответ Валерий Петров
Это ж другое! А вообще смешно, что из-за шоу, где в основном всякие сказки, лишают гражданства
да как бы уже и не совсем смешно. так и до концлагерей недалеко.

15 июня президент Чехии Павел предложил ввести более строгие меры безопасности в отношении уехавших на Запад россиян, несогласных с политикой Москвы, а именно — обратить на них «пристальное внимание спецслужб». Он отметил, что уехавшие россияне остаются «гражданами нации, ведущей агрессивную войну», и сравнил их с японцами, которые проживали в США и находились там под строгим режимом наблюдения после нападения Японии на Перл-Харбор.

В годы Второй мировой войны американское правительство интернировало в «военные центры перемещения» не менее 125 тыс. лиц японского происхождения с территорий у Тихого океана во внутренние штаты. Часть узников умерли во время заключения от плохой санитарии и других причин. Лагеря закрыли в 1945 году.

Впоследствии интернирование японцев было официально признано ошибочным, с 1948 года оставшимся в живых узникам тех лагерей выплачивали компенсации, а в 1980-х им принесли извинения.
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Маргарита В Сафронова
Маргарита, мы тебя очень любим!
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